Alonso opet pod svodovima Enfilda, da li će kao trener izgubiti i treći put?

Pitanje je kako će biti dočekan, posebno jer je poznat animozitet između navijača Liverpula i Čelsija, ali i zbog činjenice da nije bio preterano zainteresovan da letos, pod odlasku Arnea Slota sa kormila Redsa, pogura svoje izglede da postane menadžer Liverpula.

Doduše, ni uprava kluba nije pokazala previše interesovanja da ga angažuje, pa je Čelsi iskoristio brisan prostor da ga dovede na Stamford bridž, dok su se čelnici kluba sa Enfilda opredelili za Andonija Iraolu.

21.00: (2,10) Liverpul (3,90) Čelsi (3,15)

Alonso je 2024. sa Bajerom iz Leverkuzena "počašćen" sa četiri lopte u mreži, Liverpul je pobedio sa glatkih 4:0 u meču Lige šampiona, da bi godinu dana kasnije sa Realom izgubio sa 1:0. Da li će i sa Čelsijem ponovo doživeti neuspeha na stadionu na kojem je kao igrač pružao čarobne partije u periodu od 2004. do 2009?

Kako god bilo, Čelsi će ove večeri biti na velikom iskušenju. Alonso je obećao da će se svakako radovati ako njegov tim postigne gol.

"Naravno, slaviću gol, svakako. Uz mnogo poštovanja, jer sam nekad igrao za Liverpul. Sada sam u drugoj ulozi, moram da podržim svoj tim, klub i borim se za njega. Tu mora da postoji poštovanje za moj klub, ali i za protivnika", kaže Alonso.

Baskijski stručnjak je letos objasnio da je njegov dolazak u Čelsi umesto u Liverpul "bila stvar tajminga". Zna da je bio na radaru Liverpula pre dolaska Slota, ali tada nije bio raspoložen za promenu.

"U to vreme sam bio u Leverkuzenu i bio sam svestan situacije, ali sam odlučio da ostanem. Bila je to lično moja odluka u to vreme", jasan je Alonso.

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Čelsi u razmaku od četiri dana igra Liverpulom i Mančester Junajtedom, ali vesti iz svlačionice nisu previše dobre. Žoao Pedro, koji je od početka sezone postigao pet golova uz tri asistencije, ni ovog puta neće biti u timu. Povredio se na treningu pred meč sa Totenhemom i biće neko vreme van terena.

"U pitanju je povreda butine, biće van terena nekoliko nedelja. Videćemo još koliko, ne bih da prognoziram. Neće ga biti sa nama nekoliko utakmica. On je ključni igrač za nas i nedostajaće nam, ali moramo da budemo spremni da se nosimo sa povredom i pokušamo da pobedimo čak i kada neki igrači nisu tu. Takva je situacija, na nama je da se borimo i pokažemo dobar fudbal", kaže Ćabi Alonso.

Zato će moći da računa na oporavljenog Emanuela Emegu, ali i Estevaa i Danija Velbeka. Ris Džejms i Džejmi Gitens su i dalje van stroja, dok je Kol Palmer pod suspenzijom zbog isključenja na meču sa Totenhemom.

Na drugoj strani, na klupi Liverpula, sedi Andoni Iraola, koji je kao dečak drugovao sa Ćabijem Alonsom dok su zajedno bili u San Sebastijanu. Iraola je od ovog leta na kormilu Liverpula i može se reći da je njegov tim u odličnoj formi.

Liverpul je trenutno četvrti u Premijer ligi i u seriji je od četiri uzastopne pobede. Na tim mečevima postigli su čak 14 golova, što govori o sve većoj efikasnosti. Generalno, u poslednjih deset utakmica, Liverpul ima osam pobeda, remi (sa Fulamom) i poraz od Mančester Sitija.

Za Liverpul je dobra vest da bi Iraola ipak mogao da računa na Florijana Virca koji je morao da izađe sa terena za vikend u pobedi nad Brajtonom (2:0). Doduše, izvesno je da su Dominik Soboslaj i Viktor Munjoz pod većim znakom pitanja.

"Ostaje nam da sačekamo, želimo da vidimo kakvi će biti na dan utakmice. Florijan je delovao da je u redu, optimista sam po pitanju toga da će mi biti na raspolaganju, Sa Dominikom i Viktorom, nisam siguran. Ne bih da kažem da neće igrati, ali će svakako biti mnogo teže nego sa Florijanom", izjavio je Iraola.

Jasno je da traje bitka na nekoliko frontova te da Iraola, kao i drugi menadžeri, mora da rotira igrače.

"Svakako će biti promena. Želimo da pobedimo, da se takmičimo. Opet, moramo i da procenimo kakvo je stanje, jer igramo i Ligu šampiona i moramo iz meča u meč da menjamo stvari, to je gotovo obavezno. Želimo prolaz u naredno kolo. Nismo imali sreće u žrebu, dobili smo Čelsi, ali ni oni nisu imali sreće jer su izvukli nas. Cilj nam je da opet budemo u žrebu, a to je moguće samo ako pobedimo", zaključio je strateg Liverpula.

Dva tima su se u Liga kupu do sada sastajali osam puta, Liverpul je slavio četiri puta, Čelsi dva, a isto toliko mečeva završeno je bez pobednika.

Zanimljivo je da su dva poslednja meča u Liga kupu bila finala, 2022. i 2024. U oba slučaja slavio je Liverpul, pre četiri godine posle penala, a 2024. na produžetke. Ipak, u poslednja tri meča u Premijer ligi, Čelsi je uspešniji, ima dve pobede i remi u poslednjem meču dva tima, 9. maja ove godine na Enfildu (1:1).

LIGA KUP ENGLESKE, 1/8 FINALA

Utorak

Bredford - Piterboro 2:0 (1:0)

/Gilesfej 13, Filips 67/

Flitvud - Arsenal 1:1 (1:0) penali: 5:3

/Lupalo Bi 21 - Đekereš 50/

Sreda

20.30: (1,62) Mančester Siti (4,40) Brajton (4,65)

20.45: (2,25) Bornmut (3,50) Aston Vila (3,10)

20.45: (1,75) Fulam (3,60) Kristal Palas (4,90)

20.45: (3,50) Sanderlend (3,50) Brentford (2,05) MOZZART RELAX

21.00: (2,10) Liverpul (3,90) Čelsi (3,15)

Četvrtak

20.45: (2,25) Everton (3,45) Njukasl (3,15)

*** kvote su podložne promenama