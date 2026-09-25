Mančester Siti proglašen krivim za 114 od 115 optužbi
Vreme čitanja: 2min | pet. 25.09.26. | 16:05
Čeka se izricanje kazne, pa žalba Građana
Jedan od najvećih skandala u evropskom fudbalu se polako bliži konačnom epilogu.
Najnovije vesti sa Ostrva glase da je Mančester Siti proglašen krivim po 114 od ukupno 115 optužbi za finansijske malverzacije.
Izabrane vesti
Konačna kazna još nije poznata, na stolu su razne opcije, a Siti će imati i žalbeni postupak. Međutim, s obzirom na to kako se situacija u ovoj aferi razvija, dan u kojem će Mančester Siti biti drakonski kažnjen je sve bliže i pravda će biti zadovoljena.
Da podsetimo, ugledni nemački list Špigl je 2018. godine objavio seriju procurelih internih imejlova i dokumenata koji su ukazali na konstantne finansijske manipulacije unutar kluba i sistematsko kršenje pravila. Nezavisni organi Premijer lige su pod pritiskom javnosti počeli petogodišnju istragu koja je 2023. formulisana kroz 115 optužbi protiv kluba u periodu od 2009. do 2018. godine.
Nakon toga je pred tročlanom komisijom počelo saslušanje koje je trajalo 12 nedelja i u kojem je klub iz Mančestera izabrao neke od najskupljih advokata sveta. Nakon skoro dve godine analiziranja preko pola miliona dokumenata i dokaznih materijala, nezavisna komisija je danas donela konačnu presudu po kojoj se Mančester Siti proglašava krivim za 114 od 115 optužbi.
Nezavisni panel tek treba da odmeri konačnu kaznu, a razne opcije su moguće. Mančester Sitiju prete istorijski visoke novčane kazne, drastično oduzimanje bodova, retroaktivno oduzimanje šampionskih titula osvojenih u spornom periodu, pa čak i potpuno izbacivanje iz Premijer lige.
Podignute optužnice bile su podeljene u četiri ključne kategorije:
- Friziranje finansijskih izveštaja (54 optužbe): Klub je godinama lažirao prihode od sponzorstava i operativne troškove kako bi prikazao legalno poslovanje.
- Tajni ugovori za igrače i trenere (14 optužbi): Prikrivanje stvarnih plata, među kojima se posebno ističe period pod vođstvom menadžera Roberta Manćinija, koji je isplaćivan preko tajnih, sekundarnih ugovora.
- Nesaradnja sa istražnim organima (35 optužbi): Odbijanje kluba da dostavi traženu dokumentaciju i imejlove u periodu od 2018. do 2023. godine.
- Kršenje domaćih i evropskih pravila (12 optužbi): Direktno kršenje Profitabilnosti i održivosti (PSR) Premijer lige, kao i UEFA finansijskog fer-pleja (FFP).
S obzirom na to da pravni tim Mančester Sitija priprema žalbu na ovu odluku, advokati specijalizovani za sportsko pravo procenjuju da se konačni epilog i izvršenje kazni neće dogoditi brzo. Očekuje se da bi žalbeni postupci mogli da blokiraju i prolongiraju ceo proces kroz sportske sudove do 2027. godine.
U februaru 2020. godine, UEFA je kaznila Siti dvogodišnjom zabranom učešća u svojim takmičenjima i novčanom kaznom od 30.000.000 evra, ali je Sportski arbitražni sud (CAS) poništio ove odluke pet meseci kasnije. CAS je preinačio dvogodišnju zabranu jer navodni prekršaji finansijskog fer-pleja nisu bili dokazani ili su zastareli.
Ipak, odlučnost i volja nezavisnih organa Premijer lige da kazne Mančester Siti zbog kršenja pravila deluju nepokolebljivo i kroz godinu dana bismo mogli da svedočimo jednoj od najvećih kazni u istoriji fudbala.