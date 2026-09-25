Mančester Siti proglašen krivim za 114 od 115 optužbi

Konačna kazna još nije poznata, na stolu su razne opcije, a Siti će imati i žalbeni postupak. Međutim, s obzirom na to kako se situacija u ovoj aferi razvija, dan u kojem će Mančester Siti biti drakonski kažnjen je sve bliže i pravda će biti zadovoljena.

Da podsetimo, ugledni nemački list Špigl je 2018. godine objavio seriju procurelih internih imejlova i dokumenata koji su ukazali na konstantne finansijske manipulacije unutar kluba i sistematsko kršenje pravila. Nezavisni organi Premijer lige su pod pritiskom javnosti počeli petogodišnju istragu koja je 2023. formulisana kroz 115 optužbi protiv kluba u periodu od 2009. do 2018. godine.

Nakon toga je pred tročlanom komisijom počelo saslušanje koje je trajalo 12 nedelja i u kojem je klub iz Mančestera izabrao neke od najskupljih advokata sveta. Nakon skoro dve godine analiziranja preko pola miliona dokumenata i dokaznih materijala, nezavisna komisija je danas donela konačnu presudu po kojoj se Mančester Siti proglašava krivim za 114 od 115 optužbi.

Nezavisni panel tek treba da odmeri konačnu kaznu, a razne opcije su moguće. Mančester Sitiju prete istorijski visoke novčane kazne, drastično oduzimanje bodova, retroaktivno oduzimanje šampionskih titula osvojenih u spornom periodu, pa čak i potpuno izbacivanje iz Premijer lige.

Podignute optužnice bile su podeljene u četiri ključne kategorije:

- Friziranje finansijskih izveštaja (54 optužbe): Klub je godinama lažirao prihode od sponzorstava i operativne troškove kako bi prikazao legalno poslovanje.

- Tajni ugovori za igrače i trenere (14 optužbi): Prikrivanje stvarnih plata, među kojima se posebno ističe period pod vođstvom menadžera Roberta Manćinija, koji je isplaćivan preko tajnih, sekundarnih ugovora.

- Nesaradnja sa istražnim organima (35 optužbi): Odbijanje kluba da dostavi traženu dokumentaciju i imejlove u periodu od 2018. do 2023. godine.

- Kršenje domaćih i evropskih pravila (12 optužbi): Direktno kršenje Profitabilnosti i održivosti (PSR) Premijer lige, kao i UEFA finansijskog fer-pleja (FFP).

S obzirom na to da pravni tim Mančester Sitija priprema žalbu na ovu odluku, advokati specijalizovani za sportsko pravo procenjuju da se konačni epilog i izvršenje kazni neće dogoditi brzo. Očekuje se da bi žalbeni postupci mogli da blokiraju i prolongiraju ceo proces kroz sportske sudove do 2027. godine.

U februaru 2020. godine, UEFA je kaznila Siti dvogodišnjom zabranom učešća u svojim takmičenjima i novčanom kaznom od 30.000.000 evra, ali je Sportski arbitražni sud (CAS) poništio ove odluke pet meseci kasnije. CAS je preinačio dvogodišnju zabranu jer navodni prekršaji finansijskog fer-pleja nisu bili dokazani ili su zastareli.

Ipak, odlučnost i volja nezavisnih organa Premijer lige da kazne Mančester Siti zbog kršenja pravila deluju nepokolebljivo i kroz godinu dana bismo mogli da svedočimo jednoj od najvećih kazni u istoriji fudbala.