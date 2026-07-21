Roma hoće norveški hit sa Mundijala, ali hoće ga i Totenhem
Vreme čitanja: 3min | uto. 21.07.26. | 10:30
Vučica cilja makar dva pojačanja u napadu
Prelazni rok je već na polovini, a Roma nije dovela nijedno pojačanje. Iako ima para više nego ranije zbog plasmana u Ligu šampiona koji je za sobom povukao i bolju prodaju sezonskih karata (već otišlo preko 30.000) i interesovanje sponzora. Pride je ostala bez trojice bitnih igrača: Pelegrinija, El Šaravija i Čelika. Jasno je da su pojačanja u ofanzivnoj liniji i na bokovima neophodna.
O tome je govorio i trener Đanpjero Gasperini koji je najavio da očekuje „makar dvojicu novih fudbalera napred”. Novi sportski direktor Toni Damiko se trudi da mu ispuni te želje, ali ne ide lako… Bitku za Mejsona Grinvuda su izgubili od Fenerbahčea, a ne ide im najbolje ni u pokušaju da dovedu Krisensija Samervila iz Vest Hema.
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Prva ponuda je iznosila 40.000.000 evra fiksno plus 5.000.000 kroz bonuse i odbijena je. Druga je iznosila 45.000.000 plus 5.000.000 i takođe je odbijena. Sinoć je otišla i treća vredna 47.000.000 evra kroz fiksni deo plus bonusi, ali Vest Hem od početka insistira na ceni od garantovanih 50.000.000 evra. I nada se da će to pre platiti Aston Vila koja traži zamenu za Morgana Rodžersa nego Roma…
Dok čeka rasplet situacije oko Samervila, Roma razmišlja o drugim metama. Najnovije ime na njenoj listi želja je Andreas Šjelderup, norveško krilo iz Benfike. Odigrao je sjajan Mundijal, ali i proleće kod Murinja i skrenuo pažnju brojnih klubova. Zimus je bio na izlaznim vratima Benfike jer je malo igrao, a interesantno je da je tada Lacio bio jako blizu njegove pozajmice. Međutim, Murinjo je stavio veto na transfer i Šjelderup je eksplodirao u nastavku sezone, a posebno ga pamte po dva gola Real Madridu.
Sa odličnim partijama je nastavio i u dresu reprezentacije na minulom Svetskom prvenstvu. Bio je jedan od ključnih igrača za pobedu nad Brazilom sa dve asistencije Halandu nakon ulaska na poluvremenu. Cena mu je skočila i on to želi da iskoristi zbog čega odbija novi ugovor u Lisabonu. Iako ima otkupnu klauzulu u visini od 100.000.000 evra, Benfika bi razmislila da ga proda za ponudu od oko 40.000.000 evra. Pored Rome, za Norvežanina je zainteresovan i Totenhem koji je usred velike rekonstrukcije tima. Njihova prva meta je bio Savinjo iz Mančester Sitija, ali su se ti pregovori otegli i sada rastu šanse za kupovinu Šjelderupa.
Ako Roma izvisi i u ovoj bici, ima još nekoliko alternativa. Ozbiljno je zagrizla za belgijskog ofanzivca Dijega Moreiru iz Strazbura sa kojim ima usmeni dogovor, a ponuđen joj je i Alehandro Garnačo iz Čelsija. Doduše, Roma bi njega radije na pozajmicu nego da ga definitivno kupi.
Neko od pomenute četvorke bi trebalo da bude u tom paketu „dvojice igrača napred” koji očekuje Gasperini. Što se tiče pozicije desnog beka koja je ostala upražnjena odlaskom Zekija Čelika, Roma razmišlja o alžirskom reprezentativcu Rafiku Belalijanu iz Verone čija cena je oko 15.000.000 evra.