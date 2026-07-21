Roma hoće norveški hit sa Mundijala, ali hoće ga i Totenhem

Prva ponuda je iznosila 40.000.000 evra fiksno plus 5.000.000 kroz bonuse i odbijena je. Druga je iznosila 45.000.000 plus 5.000.000 i takođe je odbijena. Sinoć je otišla i treća vredna 47.000.000 evra kroz fiksni deo plus bonusi, ali Vest Hem od početka insistira na ceni od garantovanih 50.000.000 evra. I nada se da će to pre platiti Aston Vila koja traži zamenu za Morgana Rodžersa nego Roma…

Dok čeka rasplet situacije oko Samervila, Roma razmišlja o drugim metama. Najnovije ime na njenoj listi želja je Andreas Šjelderup, norveško krilo iz Benfike. Odigrao je sjajan Mundijal, ali i proleće kod Murinja i skrenuo pažnju brojnih klubova. Zimus je bio na izlaznim vratima Benfike jer je malo igrao, a interesantno je da je tada Lacio bio jako blizu njegove pozajmice. Međutim, Murinjo je stavio veto na transfer i Šjelderup je eksplodirao u nastavku sezone, a posebno ga pamte po dva gola Real Madridu.

Sa odličnim partijama je nastavio i u dresu reprezentacije na minulom Svetskom prvenstvu. Bio je jedan od ključnih igrača za pobedu nad Brazilom sa dve asistencije Halandu nakon ulaska na poluvremenu. Cena mu je skočila i on to želi da iskoristi zbog čega odbija novi ugovor u Lisabonu. Iako ima otkupnu klauzulu u visini od 100.000.000 evra, Benfika bi razmislila da ga proda za ponudu od oko 40.000.000 evra. Pored Rome, za Norvežanina je zainteresovan i Totenhem koji je usred velike rekonstrukcije tima. Njihova prva meta je bio Savinjo iz Mančester Sitija, ali su se ti pregovori otegli i sada rastu šanse za kupovinu Šjelderupa.

Ako Roma izvisi i u ovoj bici, ima još nekoliko alternativa. Ozbiljno je zagrizla za belgijskog ofanzivca Dijega Moreiru iz Strazbura sa kojim ima usmeni dogovor, a ponuđen joj je i Alehandro Garnačo iz Čelsija. Doduše, Roma bi njega radije na pozajmicu nego da ga definitivno kupi.

Neko od pomenute četvorke bi trebalo da bude u tom paketu „dvojice igrača napred” koji očekuje Gasperini. Što se tiče pozicije desnog beka koja je ostala upražnjena odlaskom Zekija Čelika, Roma razmišlja o alžirskom reprezentativcu Rafiku Belalijanu iz Verone čija cena je oko 15.000.000 evra.