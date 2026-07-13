Ronaldov status još nije definisan, ali Žezus će promeniti Portugaliju: Vrata otvorena dvojici

Presekli su po kratkom postupku – smenjen je Roberto Martines, a na selektorsku funkciju postavljen je Žorž Žezus. Povereni su mu ključevi rereprezentacije za naredne četiri godine, što mu dođe do Mundijala koji će udruženim snagama, barem kada pričamo o zemljama u kojima će se igrati završnica, organizovati Španci, Marokanci i Portugalci.

Odmah je Žorž Žezus istakao da će pričati sa Kristijanom Ronaldom, prvom zvezdom tima, da želi da čuje kako razmišlja, ali i da on njemu saopšti kakva su njegova viđenja svega. I dalje nije ništa načisto oko njegovog statusa, tek treba da se definišu stvari, ali portugalski mediji polako otkrivaju neke pojedinosti koje će se menjati i ko bi to mogao u budućnosti da ima nešto više prostora.