Ronaldov status još nije definisan, ali Žezus će promeniti Portugaliju: Vrata otvorena dvojici
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 21:32
Biće drugačija formacija, Feliks će se pomeriti iza napadača, više prostora imaće Paljinja i Mora
Presekli su po kratkom postupku – smenjen je Roberto Martines, a na selektorsku funkciju postavljen je Žorž Žezus. Povereni su mu ključevi rereprezentacije za naredne četiri godine, što mu dođe do Mundijala koji će udruženim snagama, barem kada pričamo o zemljama u kojima će se igrati završnica, organizovati Španci, Marokanci i Portugalci.
Odmah je Žorž Žezus istakao da će pričati sa Kristijanom Ronaldom, prvom zvezdom tima, da želi da čuje kako razmišlja, ali i da on njemu saopšti kakva su njegova viđenja svega. I dalje nije ništa načisto oko njegovog statusa, tek treba da se definišu stvari, ali portugalski mediji polako otkrivaju neke pojedinosti koje će se menjati i ko bi to mogao u budućnosti da ima nešto više prostora.
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Jedno je zakucano, a to je da će se Portugalija promeniti. Makar formacijski. Pod španskim trenerom Robertom Martinesom je najčešće igrala u formaciji 4-3-3 ili varijaciji 4-2-3-1, mada je povremeno znao da krene i sa trojicom pozadi. Istina, na početku mandata, ali je uvideo da to baš i ne funkcioniše, ali je u specifičnim situacijama znao da joj se vrati. Žorž Žezus će, sva je prilika, nešto drugo forsirati…
A Bola piše da bi reprezentacija i dalje mogla da igra u postavci 4-2-3-1, ali i da je novi selektor bliži tome da se prešalta na 4-4-2. Potencijalno bi, ako Kristijano Ronaldo produži boravak u državnom timu, mogli on i Gonsalo Ramoš da igraju u paru, a iza njih će igrati Žoao Feliks. Ima valjan razlog: najbolje je igrao kada se nalazi iza napadača, tu ga je Žorž Žezus koristio u Al Nasru, a i na početku karijere je tu dobro izgledao dok je igrao za Benfiku.
Elem, pomeriće Žoao Feliksa od leve aut-linije, a kraj nje bi više prostora trebalo da dobije Rodrigo Mora. Talentovano krilo Porta doskorašnji selektor Roberto Martines nije uvrstio na spisak putnika na Mudnijal. Zajedno sa Đovanijem Kvendom na drugom boku trebalo bi da predstavlja budućnost portugalskog fudbala. Takođe će se otvoriti vrata i Žoau Paljinji.
Možda sa nečim Žorž Žezus i iznenadi…