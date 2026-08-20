Samardžić kod Sarija u novoj ulozi, Atalanta juri plasman u grupnu fazu

Trener Dee Maurisio Sari najavio je da će reprezentativac Srbije Lazar Samardžić imati nešto izmenjenu ulogu u timu Atalante ove sezone. Iskusni stručnjak je to najavio još početkom priprema i to što je obećao je i ispunio. Lazara je gurnuo na poziciju defanzivnog veznog igrača, dakle nešto dalje od gola protivnika, što njemu nije strano jer je to igrao ranije.

"Ranije smo rešili da ga probamo u novoj ulozi. Lazar je na toj poziciji igrao u periodu dok je bio igrač Udinezea. Mislim da mu se ta uloga veoma dopada", rekao je Sari.

20.30: (1,15) Atalanta (7,00) Hapoel TA (15,00)

Za Samardžića će ove sezone biti lakše jer je tu njemu veoma poznato lice. Novi igrač Atalante postao je Tomas Kristensen sa kojim je ranije igrao u Udinezeu.

"Lazar je izuzetna osoba, igrač koji ima veliki kvalitet. Delili smo tešku sezonu u Udinezeu. Želim da mu se zahvalim što mi je pomogao da se razvijem kao igrač, dao mi je mnogo dobrih saveta. Što se tiče trenera Sarija, reč je o stručnjaku svetske klase koji ima fokus na odbrani, to je uticalo na moju odluku da prihvatim ponudu. Njegovi timovi su vrlo organizovani, uvek vam kaže šta tačno da radite. Njegov uticaj se vidi u igri. Moj cilj, kao i svih nas u klubu je da budemo najbolji u sva tri takmičenja. Pred nama je prva velika prepreka, igramo plej-of za Ligu konferencije", rekao je Kristensen.

Maurisio Sari je zadovoljan novim pojačanjem, a otkrio je i ko će igrati, a ko ne.

"Kristensen je snažan igrač, svakako je da će mu biti potrebno vremena da se navikne na našu igru sa četvoricom u poslednjoj liniji. Šarl De Ketelare će verovatno početi meč, ali to ne važi za Sulemanu, mislim da će njemu biti potrebno još vremena da se oporavi. Da li će biti rotacija? To zavisi od velikog broja faktora. Prioritet nam je sada ovaj meč sa Hapoelom, potom ćemo videti. Sve će doći prirodno", poručio je Sari.

Iako je start sezone, Atalanta još nije završila posao u prelaznom roku, mada Sari kaže da ne želi da u ovom trenutku priča o transferima.

"U momentu smo kada ćemo odigrati četiri utakmice u samo 12 dana, tako da me trenutno ne zanima transfer tržište. Đunti je zadužen za te stvari, a ja imam potpuno poverenje i u njega i u upravu", zaključio je trener Atalante.

Hapoel Tel Aviv je u prethodne dve runde kvalifikacija eliminisao Ludogorec i Katovice.

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LIGA KONFERENCIJE - PLEJ-OF (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

18.00: (6,25) Inter Turku (4,10) Kopenhagen (1,48)

18.00: (2,00) Linkoln (3,35) Larn (3,50)

19.00: (1,58) Midtjiland (3,70) Rijeka (5,60)

19.00: (1,55) Nordsjiland (4,60) Sent Galen (5,00)

19.00: (3,30) Ki Klaksvik (3,45) Riga (2,05)

19.00: (5,20) Tromse (3,70) Brajton (1,62)

19.45: (1,68) PAOK (3,50) Bran (5,00)

20.00: (1,58) Vikingur (3,80) Borac BL (5,40)

20.00: (1,70) Drita (3,50) Inter Eskaldes (4,80)

20.00: (1,60) Gornjik (4,35) Monako (1,60)

20.15: (4,30) Sion (3,50) Ajaks (1,78)

20.30: (1,50) Panatinaikos (3,80) Hradec (6,50)

20.30. (1,57) Gent (3,60) Hibernijan (6,00)

20.30: (6,25) Madervel (4,30) Frajburg (1,45)

20.30: (1,15) Atalanta (7,00) Hapoel TA (15,00)

20.30: (2,10) Lugano (3,30) Makabi TA (3,30)

20.45: (1,37) Rendžers (4,40) Jablonec (8,00)

20.45: (2,35) Harts (3,30) Rapid Beč (2,85)

21.00: (1,38) Hetafe (4,70) Partizan (11,0)

21.00: (2,00) Hajduk (3,30) Rakov (3,60)

21.00: (3,70) Dinamo Siti (3,35) Pafos (1,95)

21.00: (1,37) Braga (4,50) Austrija (7,75)

21.00: (2,20) Šamrok (3,30) KuPS (3,10)

*** kvote su podložne promenama