Došlo vreme da Severna Irska nije zadovoljna bodom, ali A divizija i dalje je u rukama

Istovremeno je Mađarska u dramatičnom finišu na neutralnom terenu u Trnavi savladala Ukrajinu sa 2:1 i prišla mladićima iz selekcije Majkla O'Nila na samo bod zaostatka uoči poslednja dva novembarska kola, u kojima će gostovati u Gruziji i ugostiti Severnu Irsku. Upišite taj 17. novembar u kalendare, biće to velika borba za direktan plasman u A diviziju Lige nacija.

Ali nije samo značaj utakmice ono zbog čega je treba gledati. Ovaj tim Severne Irske ima veliki potencijal jer mu je prosek godina tek nešto veći od 22 godine. I pored neiskustva, i nedostatka nekoliko povređenih igrača (Liverpulov Konor Bredli, Sanderlendov Danijel Balard), uspela je O'Nilova ekipa da savlada Ukrajinu sa 3:0, odigra 0:0 sa Mađarskom i pobedi Gruziju u gostima sa 1:0. Posle tog meča Gruzini su smenili Vilija Sanjola i unapredili selektora mlade reprezentacije, Ramaza Svanadzea. Upozorio je O'Nil da je njegov kolega pre godinu dana u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo igrača do 21 godine igrao 1:1 sa Severnom Irskom i da verovatno dobro poznaje momke koji će nastupiti večeras. Očigledno su gosti zaista dobro odradili skauting, ali i pored toga je malo nedostajalo da poraženi napuste teren. Ne samo zbog penala, imali su Irci još šansi da reše meč u svoju korist, dok je za Gruziju još jednom neubedljiv bio Hviča Kvarachelija. Nikako da zvezda Pari Sen Žermena pronađe formu u nacionalnom timu. Postigao je samo jedan gol u poslednjih 10 nastupa.

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Rešio je Majkl O'Nil da krene u ozbiljan projekat stvaranja nove reprezentacije Severne Irske. Pre godinu dana počeo je s podmlađivanjem ekipe, a da ima ogromno poverenje nacionalnog Saveza pokazuje i ugovor koji je u maju ove godine produžen do 2032. Kao i to što mu je dozvoljeno da u februaru preuzme Blekburn i sačuva ga u Čempionšipu. Posle uspešno obavljenog posla ponovo je posvećen samo nacionalnom timu i, zasad, odlično mu ide.

Ukoliko uspešno odrade posao 14. novembra u Belfastu protiv Ukrajine, Severnoirci neće morati da brinu zbog gostovanja u Budimpešti. Moći će da zaokruže prvo mesto. U suprotnom, strepeće i za poziciju broj dva, odnosno plasman u baraž.

Da su Mađarska i Ukrajina večeras odigrale nerešeno, dosta toga bilo bi povoljnije po lidera grupe. Obradovali su se navijači u Belfastu kada su čuli da je Ukrajina izjednačila u 83. minutu, ali nepunih 120 sekundi potom rastužio ih je defanzivac Groningena, Mark Činger, koji je ostao potpuno sam u petercu...

Jedno je, ipak, sigurno: Severna Irska ne može da ispadne nazad u C diviziju Lige nacija. Samo po sebi to je veliki uspeh za tim sa Ostrva, ali ambicije Majkla O'Nila i njegovih fudbalera daleko su veće. S pravom.

LIGA NACIJA, B DIVIZIJA – 4. KOLO

ponedeljak

GRUPA 2

Severna Irska - Gruzija 0:0

Ukrajina - Mađarska 1:2 (0:0)

/Jaremčuk 83 - Tot 52, Činger 85/