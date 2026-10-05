Zidanova tiha vatra, pa ringla na šesticu: Prži Šerki, roštiljaj Due, flambiraj Olise!

Da, videlo se odmah nakon 60. minuta kada su na teren kročile zvezde Bajerna i Mančester Sitija, pa i Komov Lukas da Kunja (i to otkriće Seska Fabregasa imalo je ulogu u preokretu), da će Belgijanci u završnih pola sata igrati fudbal sa dušom u nosu, i uglavnom na sopstvenoj polovini terena. Još drastičnije se to videlo kada je Dezire Due desetak minuta kasnije zamenio Bredlija Barkolu i počeo da veze ostalim šefovima kuhinje.

Napadač Pari Sen Žermena raspalio je roštilj u 77. minutu majstorskim golom sa ivice šesnaesterca, nešto kasnije, Zidanovu tihu vatru na šesticu je pojačao Rajan Šerki na asistenciju Olisea, a onda je čudesni fudbaler Bajerna bacio Crvenog đavola na tigan i reš ga prepekao, isflambirao. To je kulinarski postupak koji podrazumeva dodatak alkoholnog pića u usijani, vreli tiganj, kako bi se nakratko stvorio plamen, a jelo dobilo savršen "poslednji dodir". Olise je pogađao u 88. i 91. minutu, a svaki je dodir u akciji Francuske kod četvrtog gola bio savršen. Šerkijeva promena strane, Dueov prijem i asistencija, odnosno Oliseova završnica.

Ne zaboravite da je večerašnja utakmica bila tek četvrta Zidanova na klupi Galskih petlova. Biće tu još prostora za uigravanje, za savršenstvo kombinatorike i modelovanje u svim segmentima igre. Koristi Zizu Ligu nacija da testira ogromnu paletu igrača koju ima na raspolaganju, ali jasno je ko su senatori ovog tima. Odsustvo povređenog kapitena Embaea se, kada su glavni kuvari ušli na teren umesto Estebana Lepola, Barkole, Aklijuša, pa i večeras prilično indisponiranog Usmana Dembelea, nije ni najmanje osetilo.

Ne, nije Francuska izgledala moćno u prvih sat vremena. Ali koga posle, verovatno najdominantnijih 15 minuta fudbala na svim meridijanima od starta sezone, to pa zanima. Zato ćemo iz prve dve trećine meča izvući samo majstorluk Romea Lavije i vodeći gol Belgije. Vezista Čelsija je duboko sa svoje polovine pocepao odbranu domaćina, gurnuo Dodija Lukebakija u zicer situaciju i isporučio vođstvo ekipe Marka van Bomela. Pomislili su Belgijanci da će im to biti dovoljno revanširanje Trikolorima od kojih su pre nedelju dana kod kuće izgubili zahvaljujući magiji Olisea, ali bi i "prajm" Belgija sa Azarom, De Brujneom, Mertensom, Kompanijem, Aldervereldom i Vertongenom verovatno bila u slast pojedena večeras.

Čudesni Francuzi bacili su pomalo senku na trijumf Italije nad Turskom (3:1) koji najavljuje veliku borbu Azura i Belgijanaca u novembarskomom okupljanju. Francuzi su se sa 10 bodova odlepili, Mančinijev tim ima sedam, a Van Bomelov bod manje. Italijani dočekuju Francuze, pa gostuju Belgiji, dok Crveni đavoli pre Italije idu na noge raštimovanoj Turskoj.

Mančini je za sada prilično izvukao iz, imenima limitiranog tima Italije za koju su večeras startovali igrači poput Vergare, Romana, Dumbije i Maldinija... Pravu sliku imaćemo tek u novembru, budući da je šest od sedam bodova osvojeno protiv Turske, ali nije mala stvar ni preživljavanje u Sen Deniju protiv ovakve Francuske pre nekoliko dana.

Večeras su Italijani poveli preko Đanluke Skamake, sačuvali prednost za drugo poluvreme, a nisu pognuli glavu ni kada je Šimšir izjednačio rezultat po isteku sat vremena igre. Kao i kolega Zidan, Mančini je pogađao sa izmenama, a Kalafjori koji je zamenio Ruđerija, gotovo momentalno je isporučio gol za novo vođstvo Azura. Barela mu je nacrtao loptu na galvu iz dalekometnog slobodnjaka. Nisu Turci Vinčenca Montele bili ozbiljna pretnja do kraja utakmice koju je zapečatio još jedan rezervista, Interov talenat Pio Espozito.

Turska je posle četiri runde ubedljivo najgora reprezentacija A lige nacija. Ima nula bodova i gol razliku -9, za četiri gola slabiju od Srbije. Ipak, nije isključeno da će joj se Češka približiti nakon sutrašnjeg gostovanja Engleskoj na Vembliju.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 4. KOLO

Ponedeljak

GRUPA 1

Francuska - Belgija 2:1 (0:1)

/Due 77, Šerki 81 - Lukebakio 35/

Italija - Turska 2:1 (1:0) /Skamaka 26, Kalafjori 65 - Šimšir 61/