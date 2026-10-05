Željkov PAO jači za još jednog igrača

Izgledalo je u jednom momentu da će Željko Obradović imati više povređenih nego zdravih igrača, ali kadrovska situacija iz dana u dan je sve bolja. Panatianikos posle povratka Najdžela Hejsa Dejvisa može da računa i na Mustafu Fala.

Gorostasni centar prvi je u nizu igrača koji se povredio i praktično još uvek nije ni debitovao za Zelene jer je povredu zadobio još tokom pripremnog perioda. Prvobitne prognoze odnosile su se na ne toliko laku povredu tetive, ali SDNA ističe da je proces oporavka završen i da će Francuz biti spreman za naredno kolo Evrolige u kojem PAO igra sa Fenerbahčeom.