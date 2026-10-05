Željkov PAO jači za još jednog igrača
Vreme čitanja: 1min | pon. 05.10.26. | 22:09
Centar se vraća u igrački kadar
Izgledalo je u jednom momentu da će Željko Obradović imati više povređenih nego zdravih igrača, ali kadrovska situacija iz dana u dan je sve bolja. Panatianikos posle povratka Najdžela Hejsa Dejvisa može da računa i na Mustafu Fala.
Gorostasni centar prvi je u nizu igrača koji se povredio i praktično još uvek nije ni debitovao za Zelene jer je povredu zadobio još tokom pripremnog perioda. Prvobitne prognoze odnosile su se na ne toliko laku povredu tetive, ali SDNA ističe da je proces oporavka završen i da će Francuz biti spreman za naredno kolo Evrolige u kojem PAO igra sa Fenerbahčeom.
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Međutim, daleko od toga da Obradović ima na raspolaganju kompletan igrački kadar.
Još uvek nema vesti o tome da li su se Kostas Slukas, Hunačo Ernangomez i Kendrik Nan oporavili od povreda. Jasno je da će Obradović sa njima imati još veću i konkurentniju rotaciju u prilično zahtevnom periodu koji se nalazi pred Panatainikosom.
Dakle, kao što je već rečeno, Panatianikos u četvrtak dočekuje Fenerbahče, potom za vikend gostuje Promiteasu, a onda sledi duplo kolo i najpre gostovanje Partizan Mozzart Betu, a potom i meč sa Hapoelom u OAKA areni.