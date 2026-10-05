Kod Zadrana ništa novo: Vlada Mihailović vodio do pobede

Jeste da je Studentski centar bolje počeo utakmica, igrao jako dobro u uvodnoj četvrtini. Međutim, stvari na parketu su se vrlo brzo promenile.

Domaćin je zaigrao nemerljivo bolje na oba kraja parketa i počeo da stiže Podgoričane. Vrlo brzo je razlike pretvorena u egal, da bi potom Zadar bio taj koji je prešao u vođstvo. Raspucala se spoljna linija hrvatskog predstavnika, te je ekipa Stipa Modrića na veliki odmor otišla sa šest poena prednosti.

Nastavili su Zadrani u istom stilu i u nastavku. Jedan od simbola ABA lige Vladimir Mihailović dirigovao je igrom domaćina, dok Studentski centar nije imao rešenje ni za najveće ovosezonsko pojačanje Rosa Vilijamsa, kao ni za Ivana Vraneša. Hrvatski klub je vrlo brzo stekao dvocifreni plus na startu treće četvrtine i praktično je Modrićev tim u prilično laganom ritmu iskonstrolisao tok meča sve do samog kraja.

Listu strelaca predvodio je Mihailović koji je zabeležio 15 poena, četiri asistencije i dve ukradene lopte, dok su ga pratili Vilijams i Vraneš sa po 14 poena. Najbolje izdanje u gostujućem timu imao je Marko Pavićević koji je meč okončao sa 15 poena i tri skoka.

LIGA - 2. KOLO

Petak:

Borac Mozzart - Široki - 81:87

/Spir 21 - Luis 19/

Krka - Budućnost 72:77

/Rebec 16 - Ferel 17/

Subota:

Cedevita Olimpija - Cibona 89:76

/Hurt 21 - Mazalin 14/

Igokea - Slovan Bratislava 97:89

/Pen 18 - Nikolić 24/

Beč - Kluž 84:95

/Langović 23 - Smart 17/

Spartak Subotica - KK Bosna 79:95

/Pipkins 15 - Talić 18/

Nedelja:

FMP - Crvena zvezda 90:89

/Nil 27 - Džons 19/

Ilirija - Dubai 70:85

/Murić 15 - Minc 20/

Ponedeljak:

Partizan Mozzart Bet - Mega 83:59

/Tompson 21 - Lučić 14/

Zadar - Studentski centar 79:65

/Mihailović 15 - Pavićević 14/