Samo Crna Gora i San Marino bez ijednog boda u UEFA takmičenjima
Vreme čitanja: 4min | čet. 16.07.26. | 10:28
Priliku da poprave katastrofalan bilans ovog četvrtka imaju Mornar i OFK Petrovac
Sutjeska je dvaput izgubila od Kairata u kvalifikacijama za Ligu šampiona, Dečić dvaput od letonske Lijepaje u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Kada tome dodamo da su pre nedelju dana i Mornar i OFK Petrovac položili oružja dolazimo do poražavajućeg podatka za crnogorski fudbal – posle šest utakmica u takmičenjima UEFA njihovi klubovi su i dalje na nuli na listi koeficijenata.
U čitavoj Evropi samo je još San Marino uspeo da bude toliko loš. Doduše, sa jednim klubom manje. Tre Fjori je ispao iz Lige šampiona sa dva poraza od Larna, La Fjorita je u borbi za Ligu konferencije dvaput izgubila od UNA Štrasena, pa su ta dva tima ispustila priliku da igraju protiv Crvene zvezde, odnosno Partizana. Ostao je toj državi samo još Virtus.
Izabrane vesti
Dakle, San Marino je na 0/5, Crna Gora na 0/6. Loši su bili i Velšani i Belorusi, ali njima su barem Konahs Kvej Nomads, odnosno BATE Borisov uspeli da odigraju nerešeno i pomere svoje države sa nule.
Ako se ovakav trend loših rezultata nastavi, Crnogorcima ozbiljno preti da ponovo ostanu bez jednog mesta u takmičenjima UEFA i vrate se na tri predstavnika. Jer, Gruzija i Estonija su veoma blizu toga da ih preskoče na rang listi.
20.45: (1,40) Mornar Bar (4,10) Atletik Eskaldes (8,00), prvi meč: 1:2
Zato će svi fudbalski fanatici u Crnoj Gori navijati ovog četvrtka za Mornar i OFK Petrovac u revanš utakmicama. Barani su bliži prolasku u narednu fazu, pošto će kod kuće na Topolici ugostiti Atletik Eskaldes. U Andori je Mornar izgubio sa 1:2, ali taj minus je realno nadoknadljiv.
Za razliku od onog sa kojim je OFK Petrovac otišao u Litvaniju. Pre nedelju dana je izgubio od Žalgirisa sa 1:3, pa mu je večeras od 19 časova potrebno zaista vrhunsko izdanje da bi se plasirao u 2. kolo.
"Naravno da je poraz u Andori uticao na raspoloženje, prvih dva-tri dana je bilo malo teško što se tiče atmosfere, ali smo pričali, oni su ozbiljno shvatili situaciju, i okrenuli su se. Fokusirali su se na sutrašnju utakmicu. Radili su dobro ove nedelje i mi se nadamo pozitivnom rezultatu. Da će biti lako, neće sigurno", kazao je trener Mornara Vesko Stešević.
Naravno, sve i da oba tima budu eliminisana, barem i remiji bi doneli kakve-takve bodove Crnoj Gori. Ne dovoljne za nešto više, ali makar da se pomere sa mrtve tačke. Podsetimo, koeficijent liga se gleda tako što se klubovima u svim takmičenjima UEFA za pobedu piše jedan bod, a za remi pola boda, da bi se potom saldo države dobio tako što se ukupan broj sakupljenih bodova deli na broj predstavnika. U slučaju Crne Gore, baš kao i Srbije, na četiri.
19.00: (1,33) Žalgiris (4,70) OFK Petrovac (8,50), prvi meč: 3:1
Kako god da se završe utakmice večeras, Crnogorci će imati predstavnika u 2. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Sutjeska se tamo preselila posle poraza od Kazahstanaca, pa će 23. i 30. jula igrati protiv ML Vitebska, najboljeg tima Belorusije.
Mornar, ako večeras trijumfuje i prođe dalje, u narednoj rundi će igrati protiv Vaduza. Što se tiče OFK Petrovca, u 2. kolu kvalifikacija bi išao na boljeg iz dvomeča Dinamo Tbilisija i Mondorfa. Gruzini su u prvoj utakmici slavili u Luksemburgu sa 2:1, pa večeras pred svojim navijačima u Tbilisiju imaju lakši posao.
*******
Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️
*******
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFRENCIJE, PRVO KOLO (REVANŠI)
Utorak
La Fjorita – UNA Štrasen 0:2 (0:2)
/Perez 8, Štajnmec 38/
Sreda
Mališevo - Vlaznija 5:0 (2:0), prvi meč 1:2
/Uka 34, 52, Ibiši 45+2, Veliju 57, Dulaj 89/
Dečić - Lijepaja 1:2 (1:1), prvi meč 0:1
/Kontić 12 - Leidsman 45+1, Vijeira 61/
Četvrtak
17.00: (2,00) Inter Turku (3,35) Sarajevo (3,50), prvi meč: 1:1
17.00: (2,00) Astana (3,35) Dinamo Tirana (7,50), prvi meč: 1:0
17.00: (1,55) Jelimaj Semej (3,60) Alaškert (6,25), prvi meč: 1:1
18.00: (1,50) Ilves (4,00) Diferdanž (6,00), prvi meč: 0:0
18.00: (1,33) Pjunik (4,60) Marakslok (9,00), prvi meč: 3:0
18.00: (1,70) Paide (3,50) Hegelman (4,80), prvi meč: 1:1
18.00: (8,00) Sent Džozef (5,00) Bohemijans Dablin (1,32), prvi meč: 0:2
18.00: (3,15) Torpedo Kutaisi (3,25) Zira (2,20), prvi meč: 0:3
18.30: (1,27) Levadija Talin (5,40) Kernerfon (9,00), prvi meč: 5:0
18.30: (1,38) RFS (4,50) Glentoran (7,50), prvi meč: 2:1
19.00: (2,90) Vikingur Gota (3,45) Stjernan (2,25), prvi meč: 1:3
19.00: (1,35) Dinamo Tbilisi (4,50) Mondorf (8,50), prvi meč: 2:1
19.00: (3,50) BATE Borisov (3,25) Elbasani (2,05), prvi meč: 1:1
19.00: (2,25) Milsami (3,05) Velež (3,25), prvi meč: 1:1
19.00: (1,67) Santa Koloma (3,45) Penibont (5,20), prvi meč: 1:0
19.00: (1,33) Žalgiris (4,70) OFK Petrovac (8,50), prvi meč: 3:1
19.30: (1,62) Hamrun (3,60) NSI Runavik (5,40), prvi meč: 1:1
20.00: (1,23) Škendija (6,00) Koledž Evropa (10,0), prvi meč: 5:0
20.00: (1,20) Balkani (6,00) Konahs (12,0), prvi meč: 0:0
20.00: (3,40) Sileks (3,20) Dinamo Minsk (2,10), prvi meč: 1:0
20.45: (1,40) Mornar Bar (4,10) Atletik Eskaldes (8,00), prvi meč: 1:2
20.45: (1,58) Linfild (3,50) Nome Kalju (6,25), prvi meč: 0:1
21.00: (6,00) Virtus (4,00) Dila Gori (1,50), prvi meč: 1:3
***Kvote su podložne promenama