Samo Crna Gora i San Marino bez ijednog boda u UEFA takmičenjima

Dakle, San Marino je na 0/5, Crna Gora na 0/6. Loši su bili i Velšani i Belorusi, ali njima su barem Konahs Kvej Nomads, odnosno BATE Borisov uspeli da odigraju nerešeno i pomere svoje države sa nule.

Ako se ovakav trend loših rezultata nastavi, Crnogorcima ozbiljno preti da ponovo ostanu bez jednog mesta u takmičenjima UEFA i vrate se na tri predstavnika. Jer, Gruzija i Estonija su veoma blizu toga da ih preskoče na rang listi.

20.45: (1,40) Mornar Bar (4,10) Atletik Eskaldes (8,00), prvi meč: 1:2

Zato će svi fudbalski fanatici u Crnoj Gori navijati ovog četvrtka za Mornar i OFK Petrovac u revanš utakmicama. Barani su bliži prolasku u narednu fazu, pošto će kod kuće na Topolici ugostiti Atletik Eskaldes. U Andori je Mornar izgubio sa 1:2, ali taj minus je realno nadoknadljiv.

Za razliku od onog sa kojim je OFK Petrovac otišao u Litvaniju. Pre nedelju dana je izgubio od Žalgirisa sa 1:3, pa mu je večeras od 19 časova potrebno zaista vrhunsko izdanje da bi se plasirao u 2. kolo.

"Naravno da je poraz u Andori uticao na raspoloženje, prvih dva-tri dana je bilo malo teško što se tiče atmosfere, ali smo pričali, oni su ozbiljno shvatili situaciju, i okrenuli su se. Fokusirali su se na sutrašnju utakmicu. Radili su dobro ove nedelje i mi se nadamo pozitivnom rezultatu. Da će biti lako, neće sigurno", kazao je trener Mornara Vesko Stešević.

Naravno, sve i da oba tima budu eliminisana, barem i remiji bi doneli kakve-takve bodove Crnoj Gori. Ne dovoljne za nešto više, ali makar da se pomere sa mrtve tačke. Podsetimo, koeficijent liga se gleda tako što se klubovima u svim takmičenjima UEFA za pobedu piše jedan bod, a za remi pola boda, da bi se potom saldo države dobio tako što se ukupan broj sakupljenih bodova deli na broj predstavnika. U slučaju Crne Gore, baš kao i Srbije, na četiri.

19.00: (1,33) Žalgiris (4,70) OFK Petrovac (8,50), prvi meč: 3:1

Kako god da se završe utakmice večeras, Crnogorci će imati predstavnika u 2. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Sutjeska se tamo preselila posle poraza od Kazahstanaca, pa će 23. i 30. jula igrati protiv ML Vitebska, najboljeg tima Belorusije.

Mornar, ako večeras trijumfuje i prođe dalje, u narednoj rundi će igrati protiv Vaduza. Što se tiče OFK Petrovca, u 2. kolu kvalifikacija bi išao na boljeg iz dvomeča Dinamo Tbilisija i Mondorfa. Gruzini su u prvoj utakmici slavili u Luksemburgu sa 2:1, pa večeras pred svojim navijačima u Tbilisiju imaju lakši posao.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFRENCIJE, PRVO KOLO (REVANŠI)

Utorak

La Fjorita – UNA Štrasen 0:2 (0:2)

/Perez 8, Štajnmec 38/

Sreda

Mališevo - Vlaznija 5:0 (2:0), prvi meč 1:2

/Uka 34, 52, Ibiši 45+2, Veliju 57, Dulaj 89/

Dečić - Lijepaja 1:2 (1:1), prvi meč 0:1

/Kontić 12 - Leidsman 45+1, Vijeira 61/

Četvrtak

17.00: (2,00) Inter Turku (3,35) Sarajevo (3,50), prvi meč: 1:1

17.00: (2,00) Astana (3,35) Dinamo Tirana (7,50), prvi meč: 1:0

17.00: (1,55) Jelimaj Semej (3,60) Alaškert (6,25), prvi meč: 1:1

18.00: (1,50) Ilves (4,00) Diferdanž (6,00), prvi meč: 0:0

18.00: (1,33) Pjunik (4,60) Marakslok (9,00), prvi meč: 3:0

18.00: (1,70) Paide (3,50) Hegelman (4,80), prvi meč: 1:1

18.00: (8,00) Sent Džozef (5,00) Bohemijans Dablin (1,32), prvi meč: 0:2

18.00: (3,15) Torpedo Kutaisi (3,25) Zira (2,20), prvi meč: 0:3

18.30: (1,27) Levadija Talin (5,40) Kernerfon (9,00), prvi meč: 5:0

18.30: (1,38) RFS (4,50) Glentoran (7,50), prvi meč: 2:1

19.00: (2,90) Vikingur Gota (3,45) Stjernan (2,25), prvi meč: 1:3

19.00: (1,35) Dinamo Tbilisi (4,50) Mondorf (8,50), prvi meč: 2:1

19.00: (3,50) BATE Borisov (3,25) Elbasani (2,05), prvi meč: 1:1

19.00: (2,25) Milsami (3,05) Velež (3,25), prvi meč: 1:1

19.00: (1,67) Santa Koloma (3,45) Penibont (5,20), prvi meč: 1:0

19.00: (1,33) Žalgiris (4,70) OFK Petrovac (8,50), prvi meč: 3:1

19.30: (1,62) Hamrun (3,60) NSI Runavik (5,40), prvi meč: 1:1

20.00: (1,23) Škendija (6,00) Koledž Evropa (10,0), prvi meč: 5:0

20.00: (1,20) Balkani (6,00) Konahs (12,0), prvi meč: 0:0

20.00: (3,40) Sileks (3,20) Dinamo Minsk (2,10), prvi meč: 1:0

20.45: (1,40) Mornar Bar (4,10) Atletik Eskaldes (8,00), prvi meč: 1:2

20.45: (1,58) Linfild (3,50) Nome Kalju (6,25), prvi meč: 0:1

21.00: (6,00) Virtus (4,00) Dila Gori (1,50), prvi meč: 1:3

***Kvote su podložne promenama