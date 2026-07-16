Ni 27 udaraca nije bilo dovoljno za gol: Dinamo vadi fleke u Transilvaniji
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 10:39
Kijevljani bez prednosti iz prvog meča (0:0) u Klužu protiv Univerzitatee (19.30) u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope
Nije Dinamo iz Kijeva ono što je nekada bio – sila ne samo u ukrajinskom fudbalu, već i u Evropi. Posle rata i haosa u zemlji nakon ruske intervencije na susednu državu, ponos države je skliznuo, pa je sada samo bleda senka nekada velikog kluba. Bogatiji Šahtjor drži se i dalje zbog miliona najbogatijeg Ukrajinca Rinata Ahmetova.
Dinamo je prošle sezone bio tek četvrti u domaćem šampionatu. Kijevljani su imali ulogu favorita u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope sa rumunskom Univerzitateom Kluž, ali posle prvog meča u poljskom Lublinu nije bilo golova, pa tim iz Transilvanije sada nije u podređenom položaju.
Izabrane vesti
Čak 27 udaraca su fudbaleri Dinama uputili ka golu rumunskog vicešampiona, ali nijedan nije završio u mreži.
19.30: (5,00) Univerzitatea Kluž (3,75) Dinamo Kijev (1,70)
Italijanski strateg na klupi ekipe iz Kluža, Kristijano Bergodi, nije krio zadovoljstvo prvim mečom, ali ulogu favorita i dalje prepušta rivalu.
“Odlično smo se odbranili od jakog protivnika. Dinamo je pet puta skuplji tim od nas”, istakao je iskusni strateg i dodao:
“Biće drugačija utakmica nego u gostima, igramo kod kuće pred svojim navijačima. Moramo da budemo pametni. Mislim da su sada šanse 50-50. Imaćemo lepu podršku sa tribina, ali navijači ne igraju. Suočavamo se sa gigantom iz istočne Evrope. Ne plašimo se ni izvođenja penala, ali verujem da možemo da odigramo dobru utakmicu, da budemo inteligentni, i da ne ostavljamo prostor rivalu jer će nas kazniti”.
Univerzitateea Kluž je pre pet dana igrala meč Superkupa Rumunije i poražena je na penale od imenjaka iz Krajove, osvajača duple krune. Posle 90 minuta bilo je 1:1. Na tom meču je Bergodi odmarao neke od startera kako bi bili sveži za dvoboj sa Ukrajincima.
Jovo Lukić nije igrao u Lublinu, a reprezentativac Bosne i Hercegovine neće biti u sastavu ni večeras u Klužu zbog prouženog odmora posle utakmica Zmajeva na Mundijalu. Standardan u timu iz Kluža je nekadašnji omladinac Crvene zvezde i kasniji šampion Kazahstana sa Kairatom iz Almatija, Jug Stanojev.
20.00: (3,70) Aluminij (3,30) Šerif Tiraspolj (2,00)
Dinamo bi narednih dana mogao da ostane bez najboljeg igrača, napadača Matveja Ponomarenka, koji je na meti timova iz Liga petice. Nije oduševio najskuplji igrač Dinamao pre sedam dana.
*******
Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️
*******
LIGA EVROPE, PRVO KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠI)
Četvrtak
19.30: (4,10) Deri Siti (3,50) CSKA Sofija (1,90), prvi meč 2:3
19.30: (5,00) Univerzitatea Kluž (3,75) Dinamo Kijev (1,70), prvi meč 0:0
20.00: (3,70) Aluminij (3,30) Šerif Tiraspolj (2,00), prvi meč 0:0
20.15: (1,50) Ferencvaroš (4,65) Vojvodina (6,00), prvi meč 2:1
20.30: (3,30) Žilina (3,40) Hajduk Split (2,20), prvi meč 0:2
22.00: (18,0) Vestri (8,50) Karabag (1,10), prvi meč 0:3
***kvote su podložne promenama