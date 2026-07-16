Ni 27 udaraca nije bilo dovoljno za gol: Dinamo vadi fleke u Transilvaniji

Nije Dinamo iz Kijeva ono što je nekada bio – sila ne samo u ukrajinskom fudbalu, već i u Evropi. Posle rata i haosa u zemlji nakon ruske intervencije na susednu državu, ponos države je skliznuo, pa je sada samo bleda senka nekada velikog kluba. Bogatiji Šahtjor drži se i dalje zbog miliona najbogatijeg Ukrajinca Rinata Ahmetova.

Dinamo je prošle sezone bio tek četvrti u domaćem šampionatu. Kijevljani su imali ulogu favorita u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope sa rumunskom Univerzitateom Kluž, ali posle prvog meča u poljskom Lublinu nije bilo golova, pa tim iz Transilvanije sada nije u podređenom položaju.