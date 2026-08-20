Sarijev debi u Atalanti ne obećava, Ajaksova nova artiljerija proradila u Švajcarskoj

Štaviše, moglo je da bude i gore. Marko Karneseki je u prvom poluvremenu fantastičnom intervencijom zaustavio šut Boatenga i sprečio vođstvo gostiju na poluvremenu. Da stvari budu gore, Atalanti se posle dvadesetak minuta povredio defanzivac Đorđo Skalvini i morao je da napusti igru, a na povredu se žalilo i najnovije pojačanje Kristensen. Takođe defanzivac…

Tek ulaskom Nikole Krstovića umesto Skamake nakon sat vremena igre, Atalanta je postala opasna po gol Hapoela. Ali, igra je i dalje bila sterilna i bezidejna. Imao je Krstović u 88. minutu najbolju šansu za domaće na meču kada je šutirao pored stative, a ubrzo posle toga imao i opasan pokušaj glavom. Odluka pada u mađarskom Miškolcu za sedam dana, gde su Izraelci domaćini.

Kako je furiozno Ajaks ušao u sezonu ubedljivim pobedama protiv Vojvodine, delovalo je da će sve pregaziti, a onda su usledili remiji protiv Šelburna i Herenvena koji su upozorili da ova nova priča sa Mičelom i silnim pojačanjima zahteva još vremena i strpljenja…

Na prve znake male krize, Ajaks je večeras odgovorio ubedljivom pobedom u Švajcarskoj protiv Siona (4:2) koja ga je praktično gurnula u Ligu konferencije i pre revanša. Iako ni večeras nije krenulo kako treba…

Pojačanje od 20.000.000 evra Markos Leonardo je na početku meča promašio dve sjajne šanse, a Sion je na drugoj strani poveo golom Surdea pošto je pre toga Kajo Enrike izgubio loptu. Čak je Sion mogao na poluvreme i sa 2:0 da je Iljas Šuaref iskoristio veliku šansu.

Ali, u drugom poluvremenu je viđena druga slika. Novajlija Julijan Brant i Markos Leonardo su do 60. minuta preokrenuli rezultat. Iskusni Nemac je ostao sam na 20 metara i kaznio neopreznost Švajcaraca, a brazilski napadač bio na pravom mestu kada je Anton Goej prošao po desnom boku.

Međutim, Sion se vratio u igru golom iz penala koji je skrivio Jorti Mokio.

Utakmicu je prelomio ulazak Tolua Arokodarea umesto Markosa Leonarda. Veliko pojačanje iz Vulverhemptona je odmah napravilo razliku. Prvo je pogodio glavom za 3:2 nakon gužve u šesnaestercu domaćih, a onda u 87. minutu asistirao Klasenu za konačnih 4:2.

Posao u prvom meču je verovatno završio i Monako. Terorisali su poljski klubovi večeras rivale po Evropi, ali vicešampion Gornjik je ipak naišao na preveliki zalogaj…

Monako je odradio posao u Zabžeu, savladao Gornjik 3:2 i jednom nogom je u Ligi konferencije. U odsustvu prvih napadačkih opcija Ablina i Baloguna, proradili su Monakovi špicevi Mika Bjeret i mladi Paris Bruner. Danac je posle desetak minuta igre umakao pažnji odbrane domaćih i načeo Gornjik. Imao je poljski tim sijaset pokušaja na gol do poluvremena, ali nije uspeo da izjednači.

Moćan udarac Lamina Kamare na početku drugog dela igre je duplirao prednost Kneževa, ali je dva minuta kasnije Erik Prekop pogotkom glavom vratio domaće u igru.

Monakov novi gol je došao u 58. minutu kada je mladi Bruner pogodio glavom, ali je još jednom Gornjik uspeo da smanji na gol zaostatka. Lisetov šut je zakačio Erika Dajera i završio u golu, a iskusni Englez je u finišu još jednom bio malerozan kada je pogodio stativu. Ipak, i ovaj gol razlike bi Francuzima trebalo da bude dovoljan da u revanšu overe prolaz dalje.

LIGA KONFERENCIJE - PLEJ-OF (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

Inter Turku - Kopenhagen 0:0

Linkoln - Larn 0:2 (0:0)

/O'Nil 82, O'Hara 90+3/

Midtjiland - Rijeka 2:0 (1:0)

/Čo 20, Johansen 49/

Nordsjeland - Sankt Galen 1:0 (1:0)

/Rejkjer 13/

Ki Klaksvik - Riga 0:0

Tromze - Brajton 0:0

PAOK - Bran 1:1 (0:0)

/Baba 80 - Eriksen 57/

Vikingur - Borac Banjaluka 1:3 (0:2)

/Sigurdson 75pen - Juričić 21, 86, Jojić 23/

Drita - Inter Eskaldes 2:2 (2:1)

/Salihu 4, Krasnići 42 - Berlanga 13, Lopes 56/

Gornjik - Monako 2:3 (0:1)

/Prekop 53, Liset 74 - Bijeret 9, Kamara 51, Bruner 58/

Sion - Ajaks 2:4 (1:0)

/Surdez 34, Čuaref 72pen - Brant 53, Leonardo 60, Arokodare 74, Klasen 87/

Panatinaikos - Hradec 2:2 (0:0)

/Tete 55, 61 - Umar 89, 90+6/

Gent - Hibernijan 0:0

Madervel - Frajburg 1:3 (1:1)

/Šarl Kuk - Ginter 28, 65pen, Goto 90+6/

Atalanta - Hapoel Tel Aviv 0:0

Lugano - Makabi Tel Aviv 2:1 (1:0)

/Berens 31, Grgić 54pen - Šahar 47/

Rendžers - Jablonec 1:0 (0:0)

/Naderi 50/

Harts - Rapid Beč 2:2 (0:1)

/Ru Jao 56ag, Vilson 62 - Ru Jao 31, Vurmbrand 79/

Hetafe - Partizan 3:1 (1:1)

/Unal 10, Garsija 87, Mohika 90 - Sek 43/

Hajduk - Rakov 2:2 (1:1)

/Šego 21, De Almeida 47 - Emreli 27, Dijabi Fadiga 90+5/

Dinamo Siti - Pafos 1:1 (0:0)

/Fadairo 79 - Lele 82/

Braga - Austrija 2:0 (1:0)

/Viktor 24pen, Rodriges 88/

Šamrok - KuPS 1:1 (0:0)

/Stivens 49 - Paržišek 85/