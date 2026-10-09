Saša Ilić je opravio Seka, sad je red na Čumića, Miladinovića, Zubairua...

Četvrto mesto, ali otpozadi, samo dve pobede u devet utakmica i raspored koji je za ovakav tim uvek nezgodan nagoveštavaju da Partizan mora pod hitno da počne da pobeđuje. Mora, a da li može — to je krucijalno pitanje. Sa takmičarskog aspekta, prvi na crtu crno-belima izlazi Novi Pazar (nedelja, 17 časova) i taj meč bi kao lakmus papir trebalo da pokaže šta je stručni štab radio protekle tri sedmice i je li za to vreme uspeo da sredi stanje u ekipi, da popravi igru, rezultate i izdanja pojedinaca.

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Nikakvih opravdanja više nema. Makar ne bi smelo da ih bude. Čak ni činjenica da je Partizan imao minulih dana u raznim reprezentativnim selekcijama čak šestoricu fudbalera (Nikola Simić, Milan Aleksić, Nemanja Trifunović, Bogdan Kostić, Aleks Zeković i Stefan Milić), da na jednog svakako ne može da računa (Milan Vukotić isključen u Surdulici, pritom je povređen), a da je Šaka Traore izgubljen. Neko bi rekao u prostoru i vremenu, a zasad ga „samo” nema na treninzima u „Zemunelu”, jer je prijavio novu povredu, ali kad igrač doveden iz Milana vidi da za njega nema mesta u ovom Partizanu, onda to u njemu budi nezadovoljstvo, a kod dela čelnika sumnju da li je opravdano u ambulanti.

U takvim, nimalo prijatnim okolnostima, gde je i psiholog i trener, nekad i vaspitač, pa čak i roditelj, Saša Ilić mora da se bavi zanatskim delom. Nije mu lako. Posla ima preko glave. Ne zna gde će pre. Ako postoje pozitivni signali uprkos samo jednom bodu u poslednje tri utakmice, onda je to utisak da je opravio Dembu Seka. Najveći broj zamerki publike, javnosti, pa čak i dela stručnog štaba i samog Ilića bio je usmeren ka Senegalcu. Najpre zbog nefudbalskih detalja, poput kašnjenja na treninge i ostalih disciplinskih prekršaja, preko egoističnog pristupa utakmicama i želje da igra za sebe više nego za Partizan. Ilić je sedmicama upozoravao Afrikanca da mora da pojednostavi igru, da je ubrza i da će tek kad to učini njegovi kvaliteti doći do izražaja. I čini se da ga je nekadašnji ofanzivac Torina poslušao, jer je na poslednjih nekoliko utakmica bio najbolji pojedinac Partizana, bez obzira na rezultate.

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To kako je „ušao u glavu” Seku možda bi mogao da bude recept koji će Saša Ilić primeniti i na druge fudbalere Partizana. Najpre na još jednog Afrikanca, Ibrahima Zubairua, koga je nedavno vratio u takmičarski pogon posle izgnanstva izazvanog nepoštovanjem kluba i kolega. Momak iz Gane još ne vraća treneru na poverenju, a trebalo bi da počne, jer ako ofanzivac, pa još na poziciji krilnog napadača, nema učinak, a ni uticaj na igru, onda nema ni pravo da se breca što ne igra. A breca se. Uostalom, Nemanja Trifunović se oporavio, a tu je i Nikola Čumić.

Eh, Čumić. Dosta se očekivalo od letošnjeg novajlije iz Rubina, međutim, to što igra konkretno ne znači da ima konkretan učinak. Naprotiv, bar dve velike šanse je promašio u dvomeču sa Hetafeom, po jednu u Madridu i Beogradu, a i mimo toga u kolonama „golovi” i „asistencije” stoje nule, i to je poražavajući učinak za momka koji bi trebalo da pravi razliku.

Tako dolazimo i do Igora Miladinovića, za koga u „Zemunelu” kažu da je pomislio da je igrač kad je protiv OFK Beograda bio strelac i asistent. Svaka čast na stavu. Takvim razmišljanjem neće napredovati ni Miladinović, ni Partizan, i valjda tek shvatate koliko je komplikovan zadatak pred Sašom Ilićem. Ili jednostavan, ako se presvuče u kožu Marka Nikolića. Trener Partizana ne sme sa igračima da bude drug, nego da im bude autoritet. Da ga gledaju, da ga se plaše i da na svaki njegov mig lete terenom. E, tada se pali mašina.