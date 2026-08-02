Saša Ilić: Ni iz čega primamo golove, problem nam predstavlja ta mladost
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 22:23
Trener Partizana razočaran posle poraza od IMT-a (1:2), trener Traktorista Zoran Popović poželeo crno-belima da se oporave za meč sa Tobolom
Posle tri kola Mozzart Bet Superlige Srbije IMT ima pet bodova više od Partizana. Scenario koji je postao realnost posle neočekivane pobede Traktorista baš nad crno-belima ove subote u Humskoj sa 2:1 (0:0). Trener Partizana Saša Ilić istakao je odmah posle meča pred kamerama Arene Sport da se ključan detalj desio u 14. minutu, kada je njegov defanzivni vezista Alek Zeković dobio direktan crveni karton.
Posle toga IMT je preuzeo inicijativu, prvi došao do vođstva, a kad je domaćin i uspeo da izjednači Prijomi Lebi je u 91. minutu iskoristio zbunjenost odbrane crno-belih i postigao pobednički pogodak.
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Ilić nije bio preterano rečit, izgovor svom timu je pronašao u tome što je čak šest prvotimaca večeras imalo 20 ili manje godina, a samo su golman Miloš Krunić i štoper Stefan Milić stariji od 22 godine.
“Prvo čestitam IMT-u na pobedi. S druge strane, desilo se to nepotrebno isključenje. Momci su posle isključenja dali maksimum, pritiskali. Problem nama predstavlja ta mladost, ni isčega primamo golove. Tako je kako je“, kazao je Ilić.
S druge strane, strateg Traktorista Zoran Popović džentlmenski je poželeo Partizanu da se što pre oporavi od ovog poraza, kako bi odigrao dobar meč narednog četvrtka protiv Tobola u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.
„Ko pobedi veliki Partizan ne može da bude nezadovoljan. Partizanu je objektivno bilo otežano posle crvenog kartona. Nije lako igrati celu utakmicu sa 10 igrača. Imali smo dominaciju, što je jako teško i protiv 10 igrača Partizana. Imali su i oni svoje momente. Želim im da se što brže oporave i da budu spremni za Kazahstance“, poručio je Popović.
IMT je tako ostao neočekivani lider Mozzart Bet Superlige i posle ovog kola, a u narednom gostuje Mačvi u Šapcu. Partizan je pak odložio svoju utakmicu sa Radničkim iz Niša, kako bi bio odmorniji za put u Kazahstan na revanš evropskog dvomeča.
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MOZZART BET SUPERLIGA - 3. KOLO
Subota
Novi Pazar - OFK Beograd 1:4 (1:2)
/Kocebu 32 pen - Silue 13 i 40, Šljivić 46, Penja 67/
Čukarički - Radnički Kragujevac 3:0 (3:0)
/Durmišaj 4, Miladinović 26, 33/
Nedelja
Partizan - IMT 0:1 (0:0)
/Žagar 52/
Zemun - Radnički Niš 0:1 (0:0)
/Abas 90+5/
Ponedeljak
19.00 (1.12) Vojvodina (10.0) Mačva (16.0)
21.00 (1.80) Železničar (3.50) Mladost (4.70)
Odloženo
Radnik - Crvena zvezda
***Kvote su podložne promenama