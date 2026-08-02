Saša Ilić: Ni iz čega primamo golove, problem nam predstavlja ta mladost

Ilić nije bio preterano rečit, izgovor svom timu je pronašao u tome što je čak šest prvotimaca večeras imalo 20 ili manje godina, a samo su golman Miloš Krunić i štoper Stefan Milić stariji od 22 godine.

“Prvo čestitam IMT-u na pobedi. S druge strane, desilo se to nepotrebno isključenje. Momci su posle isključenja dali maksimum, pritiskali. Problem nama predstavlja ta mladost, ni isčega primamo golove. Tako je kako je“, kazao je Ilić.

S druge strane, strateg Traktorista Zoran Popović džentlmenski je poželeo Partizanu da se što pre oporavi od ovog poraza, kako bi odigrao dobar meč narednog četvrtka protiv Tobola u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

„Ko pobedi veliki Partizan ne može da bude nezadovoljan. Partizanu je objektivno bilo otežano posle crvenog kartona. Nije lako igrati celu utakmicu sa 10 igrača. Imali smo dominaciju, što je jako teško i protiv 10 igrača Partizana. Imali su i oni svoje momente. Želim im da se što brže oporave i da budu spremni za Kazahstance“, poručio je Popović.