Prvo mesto se piše sa tri slova: IMT – interesantan mladi tim! Partizan u kanalu

Trijumf u Humskoj mnoge je podsetio na poslednje kolo kalendarske 2025, kad je IMT u Loznici minimalcem oborio crno-bele. Tad u režiji 17-godišnjaka Vasilija Novičića i Andreja Milanovića, dok je sad u junaka izrastao momak iz „klase 2006“, Dušan Žagar. Njegov pogodak početkom drugog poluvremena usmerio je hod gostiju sedmim fudbalskim nebom, a Parni valjak gurnuo u kanal iz kojeg ga na put mogu vratiti samo pojačanja, jer postojeći sastav malo s kim može da se takmiči, a da posledice ne budu kobne.

Kao da je lansiran iz katapulta izgledao je IMT u Humskoj. Drčno, smelo, angažovano na oba kraja terena, bez pardona izašao je da se nadigrava sa favoritom i kada se meč okončao imao je čvrst argument da je u tome i uspeo. Sastav trenera Zorana Popovića bio je bolji u svim statističkim parametrima. Ne samo što je poveo, nego što je znao da odgovori na izjednačenje u režiji Milana Vukotića maltene u prvom narednom napadu, preko rezerviste Ahmeda Lebija.

Lebi jeste poentirao u finišu za konačan nokaut, samo što je ekipa Saše Ilića uzvratila pre toga, ali IMT – taj izuzetno interesantni mladi tim – slavi najviše blagodareći Dušanu Žagaru, nametljivom protagonisti koji je kao fudbalski krpelj dosađivao odbrani Partizana i terao je da se konstantno povija pred njegovom brzinom.

Nekoliko puta tokom prvog poluvremena krilni napadač gostiju opasno je pretio sa distance: jednom mu je Miloš Krunić ukrotio udarac, dok su ostali pokušaji završavali uglavnom tik pored stative, svedočeći da su „Traktoristi“ u liku Žagara dobili ozbiljnog aduta. Toliko je 19-godišnji ofanzivac bio uticajan da je u jednoj situaciji na tacni spremio veliku šansu za Šarla Keitu, a imao je sjajnog saradnika u liku Nikole Glišića, takođe odvažnog da šutira sa velike udaljenosti. Kada se na to dodaju odlične role mladog Vasilija Novičića i iskusnog Luke Lukovića na sredini terena, postaje jasno zbog čega se domaćin toliko mučio u tom delu igre.

U takvoj konstelaciji snaga, tim Saše Ilića ponovo se u potpunosti oslonio na – krila. Najveću opasnost golmanu Ognjenu Čančareviću pravio je izuzetno raspoloženi Ibrahim Zubairu, očigledno inspirisan sjajnim početkom sezone. Na odlične partije iz prošle sedmice, protiv Una Štrasena i Mačve, momak iz Gane nadovezao je i ovu, iako u prvom delu nije bio precizan.

Mada, najbolje prilike Partizan je imao baš preko Afrikanca, koji je u samom uvodu meča opasno pucao glavom (parada Čančarevića), a pred odlazak na pauzu pretio i glavom i nogom (oba puta izblokiran). Jednom je Zubairu zajedno sa Erikom Kojzekom za milimetar zakasnio na oštar centaršut Nemanje Trifunovića, pa je delovalo da crno-beli i te kako imaju čime da zaprete. Posebno što su to najavili posle svega 100 sekundi igre, kada je udarac Milana Aleksića u korner u poslednjem trenutku preusmerio Čančarević.

Detalj koji je iz korena promenio odnos snaga na terenu i raspoloženje na tribinama dogodio se već u 14. minutu. Na polovini Partizana, daleko od kaznenog prostora Miloša Krunića, a još dalje od centra igrališta, ka jednoj ničijoj lopti krenuli su Aleks Zeković i Žozue Tiendrebeogo. Partizanov vezista je malkice zakasnio, taman toliko da po cevanici zakači momka iz Burkine Faso, pa za glavnog sudiju Miloša Milanovića nije bilo dileme – Zekoviću je odmah pokazao direktan crveni karton! Prema burnim reakcijama Saše Ilića i Radosava Petrovića na klupi domaćina, ta sankcija je komotno mogla da bude i blaža, pa je Partizan rano ostao sa igračem manje, a publika imala čime da „počasti“ glavnog arbitra. Mada, ni sa igračem više to nisu bili baš uraganski napadi ekipe iz Novog Beograda. Pre bi se reklo da je Partizan svesno držao loptu u posedu, dok je Popovićev sastav čekao brzu strelu u liku Žagara da kontrama probija odbranu rivala.

Čim je počelo drugo poluvreme i to se promenilo. IMT je istrčao još autoritativnije, trener Zoran Popović uveo je Tadiju Cojića, a ovaj odmah nagovestio šta može jer je kreirao zicer za Keitu. Odmah posle toga baš Cojić je pokrenuo akciju okončanu vodećim pogotkom Dušana Žagara.

Kako se samo kuražno 19-godišnji momak zaleteo na neodlučnu odbranu Partizana, kao da je akter čuvene pesme Riblje čorbe „Ja ratujem sam“, pretrčao je 20-ak metara dok su ga nemo posmatrali Vukašin Đurđević i Stefan Milić, a kroz glavu im, izgleda, prolazilo ono čuveno „neće valjda“. Dok su se oni osvestili, Žagar je već slavio prvenac ove sezone, igrama i zalaganjem apsolutno zaslužen još na susretima sa Čukaričkim i Zemunom.

Posle toga je Krunić zaustavio Keitu sjajnim istrčavanjem i dobio ovacije sa tribina, a Partizan je zahvaljujući izmenama Saše Ilića probao više da rizikuje. Uvođenjem Čake Traorea i Milana Vukotića tim je dobio dodatni impuls u napadu, ali se dugo mučio da stvori čistu šansu. Navaljivao je Parni valjak, pritiskao, a kada se činilo da ga polako izdaje strpljenje, uspeo je da izjednači i pošteno se nagradi za ogroman trud sa igračem manje na terenu.

Učinio je to Milan Vukotić prelepo izvedenim slobodnim udarcem. I taman kada su Grobari očekivali potpuni preokret i juriš po pobedu, usledio je još jedan munjevit atak IMT-a i surova presuda u režiji rezerviste Ahmeda Lebija.

Za ogromne osmehe na licima fudbalera IMT-a i ostanak na samom vrhu tabele, a glavobolju i brige Saše Ilića i njegovih saradnika pred nastavak evropskih kvalifikacija i duel sa Tobolom.

MOZZART BET SUPERLIGA - TREĆE KOLO

PARTIZAN – IMT 1:2 (0:0)

/Vukotić 89 - Žagar 52, Lebi 90+1/

Stadion Partizana

Sudija: Miloš Milanović

Crveni karton: Zeković (Partizan) u 14. minutu

PARTIZAN (4-3-3): Krunić 6,5 – Roganović 6,5, Milić 6, Simić 6, Đurđević 5 – Zeković 5, Aleksić 6 (od 58. Vukotić 7), Ugrešić 6,5 (od 81. Kostić -) – Trifunović 6 (od 64. Traore 5,5), Kojzek 5 (od 64. Lekić 5,5), Zubairu 6,5 (od 81. Alilović -).

IMT (4-4-2): Čančarević 7 – Kasas 6,5 (od 67. Žuninjo 6,5), Šapić 7, Sisako 6, Martos 6,5 – Luković 6,5 (od 46. Cojić 7), Novičić 7, Tiendrebeogo 6, Glišić 6,5 – Žagar 8 (od 67. Kijakaulua 6, od 93. Akrofi -)), Keita 6,5 (od 67. Lebi 7).

Igrač utakmice: Dušan Žagar (IMT) 8.

MOZZART BET SUPERLIGA - 3. KOLO

Subota

Novi Pazar - OFK Beograd 1:4 (1:2)

/Kocebu 32 pen - Silue 13 i 40, Šljivić 46, Penja 67/

Čukarički - Radnički Kragujevac 3:0 (3:0)

/Durmišaj 4, Miladinović 26, 33/

Nedelja

Partizan - IMT 0:1 (0:0)

/Žagar 52/

Zemun - Radnički Niš 0:1 (0:0)

/Abas 90+5/

Ponedeljak

19.00 (1.12) Vojvodina (10.0) Mačva (16.0)

21.00 (1.80) Železničar (3.50) Mladost (4.70)

Odloženo

Radnik - Crvena zvezda

***Kvote su podložne promenama