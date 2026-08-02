Fudbalska (ne)pravda u poslednjoj sekundi: Radnički zaslužio da pobedi, Živković nije da bude tragičar

Protiv Železničara su na premijeri zaslužili mnogo više od časnog poraza (1:2), u zvaničnoj sudijskoj analizi nakon prvog kola bili su žrtve jedine registrovane greške (nedosuđen drugi žuti - automatski crveni karton Tegeltiji na pola sata pre kraja meča), jedini su tim u ligi protiv koga je za Dizelku ove sezone nastupio Silvester Džasper (asistent pobedonosnog gola na tom meču).

Protiv Čukaričkog su dva gola primili krajnje naivno u razmaku od tri minuta, promašili penal, možda postigli i gol koji nije priznat (oni milimetri oko gol-linije, mada taj detalj nije uzrok poraza).

Protiv Partizana neće igrati u narednom kolu (odložena utakmica), pa se suspenzija Dembe Seka i kazna zabrane organizovanog prisustva navijača crno-belih na prvom sledećem gostovanju neće odnositi na meč na Čairu, a Radnički će sledeći put kao domaćin igrati tek krajem avgusta, u sedmoj rundi.

Na sve to, ove večeri u Ubu, u meču trećeg kola Mozzart Bet Superlige, Radnički je igrom demolirao Zemun, konstantno napadao, ređao prilike, udarce na gol, ali se nominalni domaćin, sve vreme opredeljen za grčevitu odbranu svog gola, branio najviše zahvaljujući čarobnim odbranama Mladena Živkovića, i delovalo je da će Nišlije ponovo ostati kratkih rukava. A, onda je kapiten Zemuna prešao put od junaka do tragičara, doslovno u poslednjim trenucima petominutne sudijske nadoknade napustio je bespotrebno svoj gol, ostavio mrežu nebranjenu, a Isah Abas je iskoristio lukavstvo i sopstvenu brzinu i doneo Radničkom više nego zaslužen trijumf - 0:1.

Da neko pogrešno ne shvati, fudbal, između ostalog, baš zato i jeste globalno najpopularniji sport, jer pruža najviše prilika za autsajderske uspehe. Zemunci imaju svoje limite, borili su se za taj bod, u finišu čak, zahvaljujući dobrim izmenama trenera Kuljića, koristili otvoren prostor za kontranapade i preko Vadzea i Šarića umalo došli do celog plena, ali na kraju je ipak bolji tim zasluženo slavio. Dovoljno je pogledati statističke parametre (19:3 u šutevima na gol, 69:31 u posedu, 7:1 u kornerima) i shvatiti koliko je to bila jednosmerna ulica. Za Nišlije umalo i slepa, da ne beše snalažljivosti momka koji je afirmaciju u srpskom fudbalu stekao upravo u Ubu u dresu tamošnjeg Jedinstva, ali i greške čoveka koji bi bio jedan od kandidata za igrača kola da mu nije pala koncentracija u ključnom momentu.

Čak šest promena u odnosu na prethodnu utakmicu izvršio je u startnoj postavi Marko Neđić. Samo je Uroš Vitas “preživeo” iz odbrambene petorke, računajući i golmana. Čuvar mreže Ivan Kostić i levi bek Bojan Kovačević debitovali su u dresu Nišlija, uz njih su još i Ranko Jokić i Đorđe Petrović, kao i napred Kvaku Bonsu Osei i Aleksandr Šestjuk, najbolji strelac ekipe u prethodnoj sezoni, bili novajlije među starterima. Na klupu su se preselili Manojlović, Mijaliović, Zečević, Ivanović, Mustafa, Vidović.

Zemunci, zbog isključenja u prošlom kolu, nisu mogli da računaju na napadača Novaka Petrušića, pa je u špicu nastupio Nemanja Kalat, koji se iznenada našao u veliloj prilici posle samo 20 sekundi od početka meča, no spetljao se u odsudnom trenutku, pa je Jokić otklonio opasnost.

Nakon toga, bila je to, kako rekosmo, jednosmerna ulica. Totalna dominacija, ekspresno vraćanje poseda lopte, konstatni napadi, čak i vrlo pohvalan pristup, evidenta žustrina, želja da se razbiju svi maleri kojima je počela sezona i konačno zabeleži pobeda. Ali, bez efekta. Radnički je na kraju prvog dela imao pet udaraca u okvir gola, Zemun niti jedan uopšte ka golu. Odnos u posedu bio je 70:30 u procentima u kortst gostiju, ali...

Ispostavilo se da je prva šansa bila ujedno i najveća, kada je Milosavljević centrirao, Abas pokušao glavom, a Živković atraktivnom paradom zaustavio tu loptu. Pokušavali su kasnije Izderić i u nekolio navrata Kanute sa distance, iz slobodnih udaraca, ali protiv često duplog bloka nominalnog domaćina, čiji su fudbaleri neretko svi bili iza lopte, nedostajala je neka individualna bravura da otključa tu bravu. Šestjuk se dosta vraćao u polje, učestvovao u igri, radio za ekipu, pa ga nije bilo u petercu, gde on inače caruje, mada tamo ni lopte od saigrača nisu stizale. Stigle su, zato, dve iz ugla, počtkom drugog poluvremena. Očito uigrane akcije posle kornera, Abas na prvu stativu, odakle ih je Belorus glavom spuštao na drugu, ali tamo nije bilo nikoga da ih samo ubaci u mrežu.

Već smo apostorfirali Mladena Živkovića, ali tek je dolazilo ono najbolje od kapitena Zemuna, koji je svojevremeno čuvao mrežu i Reala sa Nišave. U 59. minutu skunuo je čist zicer Bonsu Oseiju, a nakon kornera koji je usledio čak dva puta je vadio loptu sa gol-linije, posle pokušaja Milosavljevića i Šestjuka.

Treba reći da se tu negde i završio pik ofanzive gostiju. U poslednjih pola sata bilo je sve manje prostora gde da se proturi lopta kroz gustu odbranu zeleno-plavih. Čak je i rizik u igri Nišlija bio povećan do maksimuma, pa je protivnik izveo nekoliko opasnih kontranapada, preko Vadzea uputio udarac - lak plen za Kostića, ali tek da ta kolona ne ostane potpuno prazna u konačnoj statistici sve do 90. minuta, kada je Šarić umalo doneo pobedu Zemunu, ali je Kostić to sprečio sjajnom intervecijom. Bio je jedan pokušaj Krajišnika sa distance, ali šta je sve prethodno odbranio Živković, ovo je za njega bila stvar rutine.

I onda detalj koji je Marku Neđiću i njegovim pulenima skinuo deset tona tereta sa leđa. Bolje i da ne pomišljaju kakva bi nervoza usledila u klubu u naredne dve nedelje kada neće igrati takmičarski fudbal. Ovako, kupili su mir i sada mogu sve ispočetka, jer očito da im mesto nije u donjem delu tabele.

Za Zemunce, u neku ruku, kako došlo (bod protiv Partizana na premijeri), tako i otišlo (ovaj protiv Radničkog).

MOZZART BET SUPERLIGA, 3. KOLO

ZEMUN - RADNIČKI NIŠ 0:1 (0:0)

/Abas 90+5/

Ub. Stadion Dragan Džajić.

Sudija: Marko Delibašić (Vrbas).

Žuti kartoni: Jovanović, Belaković, Kadijević, Kalat, Jokić (Zemun), Vitas, Abas (Radnički).

ZEMUN (4-2-3-1): Živković 6 - Parađina 6, Jovanović 6, Ostojić 6, Kadijević 6 (od 82. Spremo) - Ilić 6, Ljubomirac 6 (od 82. Jokić) - Belaković 6 (od 82. Šarić), Petrović 5,5 (od 56. Vadze 6,5), Tabaković 5,5 (od 75. Bogdanović) - Kalat 5,5.

RADNIČKI (4-2-3-1): Kostić 7 - Petrović 6,5, Vitas 7, Jokić 6,5, Kovačević 6,5 - Kanute 7 (od 72. Krajišnik 6,5), Milosavljević 7 - Bonsu 6 (od 72. Mustafa 6), Izderić 6,5, Abas 7,5 - Šestjuk 6 (od 63. Spasić 6).

Igrač utakmice: Isah Abas (Radnički) 7,5.

MOZZART BET SUPERLIGA - 3. KOLO

Subota

Novi Pazar - OFK Beograd 1:4 (1:2)

/Kocebu 32 pen - Silue 13 i 40, Šljivić 46, Penja 67/

Čukarički - Radnički Kragujevac 3:0 (3:0)

/Durmišaj 4, Miladinović 26, 33/

Nedelja

Partizan - IMT 1:2 (0:0)

/Vukotić 89 - Žagar 52, lebi 90+2/

Zemun - Radnički Niš 0:1 (0:0)

/Abas 90+5/

Ponedeljak

19.00 (1.12) Vojvodina (10.0) Mačva (16.0)

21.00 (1.80) Železničar (3.50) Mladost (4.70)

Odloženo

Radnik - Crvena zvezda

***Kvote su podložne promenama