Saša Ilić posle Hetafea: Imamo pet na dva i primimo onakav gol?! O trećem neću ni da pričam
Vreme čitanja: 3min | čet. 20.08.26. | 23:35
Trener Partizana govorio o reakcijama tima, Žeu, Seku, revanšu...
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Madrida)
Razočran je Saša Ilić. Ne toliko igrom, koliko rezuztatom. A imao bi i na stavu šta da prigovori crno-belima posle gostovanja u Madridu.
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Razlog: Partizan je bojažljivo otvorio meč sa Hetafeom, užasnog ga zatvorio. Između je bilo korektno, pristojno, čak i sjajno, ali na kraju na semaforu piše 3:1 za Špance.
„Čestitam Hetafeu na pobedi. Prvih 25 minuta smo igrali izuzetno bojažljivo, kao da smo jedva čekali da primimo gol. Posle toga je bilo bolje, naročito u drugom poluvremenu kada smo stvorili više prilika od Hetafea, ali velike ekipe znaju kako da kažnjavaju greške. Rezultat je na kraju previsok i biće izuzetno teško u Beogradu, jer je Hetafe ekipa koja izuzetno retko prima veliki broj golova“, započeo je Ilić izlaganje na konferenciji za medije.
Posebno bolna tačka za šefa struke crno-belih bili su primljeni golovi u trenucima kada je Partizan imao brojčanu prednost na terenu. A to već postaje pravilo, jer je opet imao igrača više, kao pre neki dan protiv Radničkog i ponovo je poklekao.
„Iskreno, ne znam šta se dešava. Imamo ozbiljan problem kada igramo sa igračem više, kao da se momci u potpunosti opuste. Koliko god pokušavali da ih upozorimo, desi se suprotno – ne shvataju situaciju dovoljno ozbiljno. To nije pad koncentracije, to su neshvatljive greške koje nam se ponavljaju. Nemam problem kada nas neka ekipa nadigra, ali mi izuzetno lako primamo golove. Bila su njihova dvojica protiv naše petorice u odbrani i tako smo primili drugi gol. O trećem neću ni da govorim...“
Na pitanje novinara da li je tim bio dovoljno hrabar, kao što je poželeo u sredu, Ilić uzvraća:
„Nisam zadovoljan sa uvodnih 25 minuta, a kada su oni ostali sa igračem manje, preuzeli smo potpunu kontrolu meča. Ne znam šta ste drugo očekivali u takvom odnos snaga. Igrači moraju da shvate da ako budemo igrali kao u drugom poluvremenu, postoje određene šanse. Moramo biti svesni da mlada ekipa pravi veliki broj grešaka u odbrani. Imali smo igrača više, kontrolu utakmice i neke velike prilike koje nismo iskoristili, a onda smo sa naših pet ili šest odbrambenih igrača primili drugi gol“.
Kasnije i taj treći, koji dodatno ograničava Partizan pred revanš u Humskoj.
„Uzdam se u naše navijače i podršku sa tribina, koja će biti vetar u leđa ovim mladim momcima. Pokazali smo, naročito u drugom poluvremenu, da sa njima možemo da igramo. U revanšu očekujem sličan Hetafe – agresivan i takmičarski nastrojen. Ali očekujem i mnogo hrabriji Partizan od samog početka meča. Moramo biti svesni kvaliteta Hetafea i činjenice da koristi i najmanje šanse koje mu se ukažu“.
Novinare je interesovala i najnovija rokada među stativama, jer je opet prednost dobio Marko Milošević.
„Ko će biti na golu – o tome primarno odlučuje trener golmana Nemanja Jovšić. To je moje pravilo koga se uvek držim.“
Pre odgovora na pitanje o učinku Brazilca Žea i Dembe Seka, koji su imali amplitude, samo je slegao ramenima.
„Že nam je dosta pomogao, zadržao je veliki broj lopti i preko njega smo uspevali da nastavimo igru i razvijemo napad. Valja imati u vidu da dečko nije prošao pripreme i da još vuče malu povredu. Što se Seka tiče – nekada odigra dobro, a nekada ne. To je problem koji duže vreme pokušavamo da rešimo. Sek već neko vreme igra u promenljivoj formi, tražimo način da kontinualno pruža dobre partije, jer trenutno blesne samo na momente.“