Saša Ilić posle Hetafea: Imamo pet na dva i primimo onakav gol?! O trećem neću ni da pričam

Razlog: Partizan je bojažljivo otvorio meč sa Hetafeom, užasnog ga zatvorio. Između je bilo korektno, pristojno, čak i sjajno, ali na kraju na semaforu piše 3:1 za Špance.

„Čestitam Hetafeu na pobedi. Prvih 25 minuta smo igrali izuzetno bojažljivo, kao da smo jedva čekali da primimo gol. Posle toga je bilo bolje, naročito u drugom poluvremenu kada smo stvorili više prilika od Hetafea, ali velike ekipe znaju kako da kažnjavaju greške. Rezultat je na kraju previsok i biće izuzetno teško u Beogradu, jer je Hetafe ekipa koja izuzetno retko prima veliki broj golova“, započeo je Ilić izlaganje na konferenciji za medije.

Posebno bolna tačka za šefa struke crno-belih bili su primljeni golovi u trenucima kada je Partizan imao brojčanu prednost na terenu. A to već postaje pravilo, jer je opet imao igrača više, kao pre neki dan protiv Radničkog i ponovo je poklekao.

„Iskreno, ne znam šta se dešava. Imamo ozbiljan problem kada igramo sa igračem više, kao da se momci u potpunosti opuste. Koliko god pokušavali da ih upozorimo, desi se suprotno – ne shvataju situaciju dovoljno ozbiljno. To nije pad koncentracije, to su neshvatljive greške koje nam se ponavljaju. Nemam problem kada nas neka ekipa nadigra, ali mi izuzetno lako primamo golove. Bila su njihova dvojica protiv naše petorice u odbrani i tako smo primili drugi gol. O trećem neću ni da govorim...“