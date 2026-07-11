Saša Ilić posle Nafte: Samson me fascinirao, ali pravimo jednostavne greške i ulazimo u konfuziju

Retke su situacije da treneri posle utakmice hvale pojedinca, ali na osnovu pruženog tokom čitavih priprema, momak iz Nigerije je zaslužio da ga Saša Ilić izdvoji kao jednog od najzapaženijih na terenu, iako se nije upisao u strelce.

"Ako moram da pomenem nekog igrača, pomenuo bih Samsona. Fasciniran sam kako je trenirao, igrao utakmice, brzo je pohvatao zahteve, fizički je dominantan. Želim mu da nastavi u tom ritmu", rekao je Ilić za Arenu Sport posle utakmice.

Pobeda je ubedljiva, igra, čini se, postaje sve bolja, ali ako pitate Sašu - nije to još ono što bi želeo da vidi.

"Poznat sam kao neko ko voli da puno rotira, bitno mi je da svi igrači budu zdravi, fokusirani, da rade ono što stručni štab traži od njih. Što se tiče igre, uvek može bolje, idemo ka tome, ali u ovom trenutku, to nije dovoljno dobro. Pravimo jednostavne greške i posle njih ulazimo u konfuziju. Mislim da su ovi igrači imaju tehničkih kvaliteta da igraju jednostavnije", smatra šef struke Parnog valjka.