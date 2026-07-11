Siguran start Orlića: Džepina i Lučić objasnili Poljskoj kako stoje stvari

Ušli su puleni Nemanje Jovanovića kao favoriti u ovaj duel, ali trebalo je to opravdati na terenu. Počeli su dobro, posebno Nikola Džepina koji je bio nezaustavljiv danas, igrali brzo i opteretili reket rivala. Poljska je držala priključak sve do sredine druge četvrtine kada je Srbija uspela da se odlepi na 11 razlike.

Delovalo je da je to - to, da će Orlići kontrolisati ritam, ali posle poluvremena situacija se okrenula. Srbija se malo otpustila i odmah je za to bila kažnjena. Poljaci su se ekspresno vratili, a onda i preokrenuli rezultat u svoju koristi. Iako bi većina trenera tražilo tajm-aut, selektor Jogi to nije uradio. Pustio je momke da sami pronađu rešenje i oni su to uspeli.

To je nešto što se praktikuje u Americi gde naš selektor već dugo radi. Ovoga puta se to pokazalo kao i te kako produktivno, Srbija je brzo vratila kontrolu, a zatim u četvrtoj četvrtini razbila protivnika.

Andrej Lučić je poslednju deonicu otvorio sa pet poena, pratili su ga Džepina, Nikola Bundalo i Marko Tofoski koji je vezao sedam poena i doneo Orlićima ogromnih +17 na četiri minuta do kraja. To je bilo to, Poljaci nisu znali šta više da rade, pa su samo mogli da čekaju poslednji zvuk sirene da čestitaju pobedu boljem.

Džepina je odigrao izvanredan meč, ubacio je 21 poen i uhvatio 13 skokova (šest u napadu) za ukupan indeks od 32. Sa 18 poena pratio ga je Lučić, 12 je dao Aleksa Stanojevjić, a osam je dodao Mitar Bošnjaković koji nije imao najbolje šutersko veče (3/9 iz igre).

Kod Poljaka istakao se Blažej Čapla sa 16 poena, a dvocifren uz njega bio je Miloš Majevski sa 11.