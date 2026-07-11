Voša dobija 230.000 evra: Seid Korać ušao u Seriju A, ali igraće Seriju B
Vreme čitanja: 1min | sub. 11.07.26. | 20:07
Verona dovela defanzivca na pozajmicu sa obaveznim otkupom za 2.300.000
Zaradila je Vojvodina 1.500.000 evra od prodaje Seida Koraća u Veneciju prethodnog leta, ali to nije sve - Novosađanima se smeši dodatna zarada od reprezentativca Luksemburga. Stameni štoper dogovorio je prelazak u Veronu na pozajmicu sa obaveznom otkupom od 2.300.000 evra, a prema ranijem dogovoru, Voši pripada deset posto od transfera, konkretno, vicešampion Srbije će dobiti 230.000 evra.
Korać će posle svega ostati u Seriji B, iako je sa Venecijom uspeo da obezbedi plasman u Seriju A i to kao prvoplasirani. Klub iz grada Romea i Julije rešen je da se odmah vrati u društvo najboljih, a u Seidu vide jednu od opcija za poslednju liniju. Stameni defanzivac će potpisati četvorogodišnji ugovor sa Veronom i odmah se staviti na raspolaganje treneru Marku Baroneu.
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Pored novog-starog člana Serije B, za Koraća je postojalo interesovanje iz Belgije (Antverpen) i Turske (Istanbul Bašakšehir). Na kraju je izabrao da ostane u Italiji, a odlazak iz Venecije se nametao sam po sebi, pošto je tokom sezone izgubio mesto u timu kod Đovanija Strope. U Seriji B odigrao je 18 utakmica i jednom uspeo da se upiše u strelce.
Ako ništa drugo, imaće priliku da se ponovo bori za plasman u Seriju A, s tim da će Verona verovatno imati jedan od najjačih timova u drugom rangu. Očekuje se da tek ulože ozbiljnija sredstva, pošto su od prodaja igrača zaradili 17.000.000 evra.