Voša dobija 230.000 evra: Seid Korać ušao u Seriju A, ali igraće Seriju B

Zaradila je Vojvodina 1.500.000 evra od prodaje Seida Koraća u Veneciju prethodnog leta, ali to nije sve - Novosađanima se smeši dodatna zarada od reprezentativca Luksemburga. Stameni štoper dogovorio je prelazak u Veronu na pozajmicu sa obaveznom otkupom od 2.300.000 evra, a prema ranijem dogovoru, Voši pripada deset posto od transfera, konkretno, vicešampion Srbije će dobiti 230.000 evra.

Korać će posle svega ostati u Seriji B, iako je sa Venecijom uspeo da obezbedi plasman u Seriju A i to kao prvoplasirani. Klub iz grada Romea i Julije rešen je da se odmah vrati u društvo najboljih, a u Seidu vide jednu od opcija za poslednju liniju. Stameni defanzivac će potpisati četvorogodišnji ugovor sa Veronom i odmah se staviti na raspolaganje treneru Marku Baroneu.