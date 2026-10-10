Saša Ilić: Svima nam je samopouzdanje na niskom nivou, probaćemo da pokrenemo neke stvari

Tokom prethodne tri sedmice Partizan je odigrao i dve prijateljske utakmice, protiv Rodine i Borca iz Starčeva. Stručni štab imao je priliku da dodatno radi na taktičkim zamislima, naročito na otklanjanju slabosti u odbrani, koje su predstavljale ozbiljan problem u prethodnim mečevima.

"Prostora za rad je sigurno bilo. Imali smo tri-četiri dana slobodno, posle toga smo radili, a u pojedinim danima smo imali i dupli program rada. Činjenica da nisu svi igrači bili tu, jer je mnogo njih imalo reprezentativne obaveze. Radili smo i pokušali smo da te nedostatke koje imamo, pre svega u odbrani, ispravimo. Videćemo kako će to izgledati. Ponavljam, nadam se da su se igrači uželeli i igre i dobre igre i da će sutra dati sve od sebe i da Partizan posle ko zna koliko vremena zabeleži pobedu".

Ipak, povratak klupskim obavezama neće proteći bez kadrovskih problema. Pojedini igrači su tokom pauze bili angažovani u nacionalnim selekcijama, dok su povrede dodatno skratile spisak fudbalera na koje Ilić može da računa.

"Pa dobro, oni su imali svoje obaveze, igrali su neke određene utakmice sa svojim selekcijama. Nemamo taj problem. Milan Vukotić ima povredu ligamenata, Šaka još nije dovoljno oporavljen i mali Petrović je povredio zglob pre možda par dana, pa možda neće biti u konkurenciji za sastav. Svi ostali igrači su zdravi i trenirali smo, tako da izuzev ove trojice koju sam nabrojao, svi ostali igrači su zdravi".

Pred crno-belima je duel sa Novim Pazarom, koji se nalazi na osmom mestu superligaške tabele i iza sebe ima rezultatski promenljiv period. Ilić je posebno istakao pokretljivost gostujuće ekipe, rad trenera Strahinje Pandurovića, ali i individualni kvalitet Adema Ljajića.

"Novi Pazar je izuzetno izuzetno mobilna ekipa, kako sam rekao. Puno trči, lepo vođenje od strane Strahinje Pandurovića, koji je ostavio za ovo kratko vreme neki određeni pečat tamo. Imaju Adema Ljajića koji može u svakom trenutku da izmisli neki potez. Tako da smo ih mi dobro skautirali. Imaju oni velikih nekih određenih kvaliteta, ali u ovom slučaju ja stvarno prvenstveno uz dužno poštovanje prema Pazaru, gledam sebe i gledam samo svoje igrače - koliko smo to što smo radili na treningu mogli oni da primene na samoj utakmici".

Posebnu zanimljivost predstojećem susretu daje odnos dvojice nekadašnjih reprezentativaca Srbije. Ljajić je nedavno otkrio da mu je upravo Saša Ilić bio idol tokom odrastanja i da je broj 22, koji je nosio tokom karijere, izabrao njemu u čast. Trener Partizana imao je samo reči hvale za fudbalera Novog Pazara.

"Ma dobro, ja Ljaju i privatno poznajem, o njegovim igračkim kvalitetima neću trošiti reči jer sama njegova karijera govori o tome. U svakom slučaju, on, iako je došao iz nekog neigranja iz Sarajeva poslednjih, ne znam, par meseci, već na ovoj utakmici koju je odigrao nagovestio je sav svoj potencijal. To je igrač poteza, to je igrač koji u svakom trenutku može da napravi razliku i mi moramo da obratimo pažnju na njega".

Ilić se potom osvrnuo i na značaj povratka iskusnih fudbalera u domaći fudbal. Kao čovek koji je svojevremeno imao sličnu ulogu u Partizanu, naglasio je koliko takvi igrači mogu da znače sredinama iz kojih su ponikli.

"Ljaja je iz Pazara, a s druge strane Partizan je isto takođe njegov klub. Ja bih voleo ne da se vraćaju, nego samo da im Adem Ljajić bude primer i kad se vrate u neke svoje sredine da igraju na način kao što je igrao on i da daju svoj maksimum, jer sigurno da on pokreće celu ekipu".

Jedna od glavnih tema konferencije bila je odbrana Partizana. Crno-beli su i tokom kontrolnih utakmica nastavili da primaju golove, pa je jasno da posao na otklanjanju defanzivnih nedostataka još nije završen. Ilić je priznao da njegov tim naročito ima problema prilikom branjenja bočnih lopti.

"Radili smo puno na tim nekim određenim defanzivnim stvarima, prvenstveno kod tih bočnih lopti imamo puno problema. Nije to baš tako lako, koliko god mi pričali, odmah usvojiti. U svakom slučaju, nama se te greške ponavljaju. Sigurno to utiče i na samopouzdanje igrača, ali je bitno da kroz rad na treningu i kroz neke određene analize oni su svesni da moraju te neke određene stvari da popravljaju. Ponovo smo primili eto tri gola protiv Rodine i jedan gol protiv Borca u Starčevu, što je ponovo puno za Partizan. Ali se nadam da ćemo neke određene stvari, neke određene principe prihvatiti i da će sutra izgledati mnogo bolje".

Za razliku od pomenutih problema u defanzivi, pozitivna vest za Partizan stiže kada je reč o levom boku. Mario Jurčević je posle dužeg odsustva ponovo u trenažnom procesu, a Ilić je potvrdio da slovenački fudbaler konkuriše za utakmicu sa Novim Pazarom.

"Mario Jurčević je poslednjih jedno dvadesetak dana, eto, možda i pre reprezentativne ove pauze, počeo da trenira sa nama. Sigurno će biti u konkurenciji i verovatno će igrati".

Za kraj, strateg crno-belih govorio je o problemu kontinuiteta kod pojedinih fudbalera. Čumić, Miladinović i Že pomenuti su kao primeri igrača od kojih se očekuju bolja i stabilnija izdanja, a Ilić smatra da je povratak samopouzdanja jedan od ključnih preduslova za izlazak iz rezultatske krize.

"Lepo ste primetili da imamo tu jednu veliku grupu igrača koja bljesne i posle određenog vremena ne igra na tom nivou. To je naš, moj generalno veliki problem. Ja se trudim da igrači održe neku konstantu. To je teško, to zavisi i od ekipe, ali i od rezultata, tako da im je samopouzdanje na veoma niskom nivou, kao svima nama, ali se nadam da kroz dobre igre i možda sutrašnju utakmicu pokrenemo neke pozitivne stvari u Partizanu".