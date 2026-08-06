Toni Parker se izlanuo, pa se ispravljao: Sad da Asvel osvoji NBA Evropu, pardon – Evroligu

Jako čudne stvari se dešavaju u Asvelu ovih dana i sedmica. Prvo je Toni Parker naprasno odlučio da iz predsedničke fotelje skoči kraj parketa i postane šef stručnog štaba, onda je obećavao da će budžet za novu sezonu biti vrtoglavih 59.000.000 evra, da bi se onda odjednom prepolovio jer su izostale uplate važnih investitora, zbog čega su otišli neki već potpisani igrači...

I tu nije kraj. Toni Parker se malo zaneo u izjavama i rekao da bi mu san bio da osvoji NBA Evropu.

”San mi je da sa Asvelom osvajam trofeje i da postanemo šampioni NBA Evrope. To bi bilo sjajno”, rekao je Parker.