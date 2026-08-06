Toni Parker se izlanuo, pa se ispravljao: Sad da Asvel osvoji NBA Evropu, pardon – Evroligu
Vreme čitanja: 2min | čet. 06.08.26. | 20:52
Prvi čovek i trener kluba iz Liona pojasnio šta je želeo da kaže
Jako čudne stvari se dešavaju u Asvelu ovih dana i sedmica. Prvo je Toni Parker naprasno odlučio da iz predsedničke fotelje skoči kraj parketa i postane šef stručnog štaba, onda je obećavao da će budžet za novu sezonu biti vrtoglavih 59.000.000 evra, da bi se onda odjednom prepolovio jer su izostale uplate važnih investitora, zbog čega su otišli neki već potpisani igrači...
I tu nije kraj. Toni Parker se malo zaneo u izjavama i rekao da bi mu san bio da osvoji NBA Evropu.
”San mi je da sa Asvelom osvajam trofeje i da postanemo šampioni NBA Evrope. To bi bilo sjajno”, rekao je Parker.
Izabrane vesti
POGLEDAJTE SVE KVOTE PRVOG KOLA EVROLIGE
I tu se nije zaustavio, pošto je rekao da bi najbolje za Asvel bilo da bude u takmičenju koje još nije oformljeno.
”Najbolja investicija bi, ako bi se prošlo kako treba, bio Asvel koji se takmiči u NBA Evropi”.
Njegove izjave digle su prašinu u Francuskoj, a očigledno i na nivou Evrolige, takmičenja sa kojim je Asvel potpisao ugovor posle mnogo neizvesnosti oko budućnosti kluba. Nije tajna da nekadašnji francuski as želi da se njegov klub takmiči u NBA Evropi, ali je zbog onoga što je rekao maltene morao da se izvinjava, odnosno da objasni svoje prethodne izjave.
”Samo da razjasnim ono što sam rekao, kako ne bi bilo nesporazuma... Asvel je deo Evrolige i voleo bih da se pronađe zajednički dogovor sa NBA Evropom, pa da mi budemo šampioni fuzionisanog takmičenja”.
Asvel će na otvaranju Evrolige dočekati Makabi Tel Aviv, posle čega ide na noge Panatinaikosu. Već u petom kolu stiže Crvena zvezda, dok će u osmoj rundi stići Partizan Mozzart Bet.