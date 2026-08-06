Lukaku može da ide, Napoli našao zamenu u Arsenalu
Vreme čitanja: 2min | čet. 06.08.26. | 21:19
Samo mora da nađe zajednički jezik oko obeštećenja
Vest da Romelu Lukaku ovog leta gotovo sigurno odlazi iz Napolija posle dve godine ne iznenađuje nikoga, jer to odavno nije napadač koji je dominirao u dresu Intera i doneo titulu šampiona Italije.
Belgijanac ima poziv iz MLS da nastavi karijeru, konkretno iz Atlante, a Napoli očigledno ne žali previše i priprema teren za dolazak njegove zamene. Kako piše brazilski Globo Esporte, Gabrijel Žezus je želja čelnika napuljskog kluba i već se radi na tom transferu.
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Naime, sve strane su upoznate sa Napolijevim namerama i trenutno se određuju potrebni uslovi da bi se transfer realizovao. Isti izvor piše da bi Arsenal razmatrao prodaju brazilskog napadača samo pod uslovom da dobije bar 20.000.000 evra. Klubovi su tek uspostavili kontakt, a Napoli je navodno jako zainteresovan za Brazilca.
Iz njegovog kruženja smatraju da bi selidba u Napulj bila dobra stvar, jer osim prestiža razmatra se i to da bi kod Antonija Kontea imao ulogu i minutažu. Prošle sezone kod Mikela Artete odigrao je samo 27 utakmica, od čega devet kao starter. Ništa bolji status nema ni u pripremama za novu sezonu, pošto je obe kontrolne utakmice počeo sa klupe.
Nije ovo prvi put da se Napoli interesuje za brazilskog napadača i još 2023. godine je takođe bilo priče oko transfera, ali Žezus je tada izabrao da ostane u Arsenalu.
Eventualnim dolaskom Žezusa Napoli bi potpuno zatvorio vrata mogućnost da potpiše Dušan Vlahović. Podsetimo, ovog leta je Napoli već otkupio Rasmusa Hejlunda od Mančester Junajteda posle uspešne pozajmice za 44.000.000 evra.