Lukaku može da ide, Napoli našao zamenu u Arsenalu

Vest da Romelu Lukaku ovog leta gotovo sigurno odlazi iz Napolija posle dve godine ne iznenađuje nikoga, jer to odavno nije napadač koji je dominirao u dresu Intera i doneo titulu šampiona Italije.

Belgijanac ima poziv iz MLS da nastavi karijeru, konkretno iz Atlante, a Napoli očigledno ne žali previše i priprema teren za dolazak njegove zamene. Kako piše brazilski Globo Esporte, Gabrijel Žezus je želja čelnika napuljskog kluba i već se radi na tom transferu.