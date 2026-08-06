Posle sedam godina u Evroligi, Fal se seli na Daleki istok

Prethodnu sezonu odigrao je u Barseloni, gde je imao epizodnu ulogu u Evroligi. Na parketu je provodio 7,6 minuta, tokom kojih je postizao 2,9 poena i 2,2 skoka, a njegova ekipa nije uspela da se domogne plej-ofa. Ni u domaćem prvenstvu statističke kolone nisu bile mnogo bolje, pa je za 11,3 minuta na parketu imao 4,9 poena i 3,5 skokova.

Osim u Barseloni, Jusufa Fal je u Evroligi nastupao i za Baskoniju i Asvel, upravo u dresu francuskog kluba pružio je najbolje partije. U sezoni 2022/23 beležio je 8,8 poena i 6,6 skokova, nakon čega ga je ekipa iz Blaugrane i dovela.

Ovo će biti prvi put da francuski centar odlazi iz Evrope, a nema sumnje da će njegovo iskustvo, uz visinu od 221 centimetar, pomoći da kineski tim zaključa reket u predstojećoj sezoni.