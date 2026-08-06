Najskuplji britanski golman – opet! Sitijeva žrtva je novi gazda Eland Rouda

Poslednje tri godine za Džejmsa Traforda su bile baš zanimljive. Mančester siti ga je prodao 2023. godine za 17.300.000 evra u Barnli, gde je branio fantastično i s obzirom da su Građani imali povratnu klauzulu od 40.000.000 evra, odlučili su da ga vrate, ali pre toga da se malo cenjkaju. Uspeli su da spuste tu cenu i plate ga oko 32.000.000 evra Građani, čime je postao najskuplji britanski golman u istoriji. Očekivalo se i da bude prvi golman posle odlaska Edersona, što je i bio prvobitni plan. Međutim, onda je postao žrtva Mančester sitija i Pepa Gvardiole jer je iskočila, realno, daleko bolja opcija. Došao je Đanluiđi Donaruma iz Pari Sen Žermena, gde je bio nezadovoljan i tu je bio kraj za Engleza, pre nego što je bilo šta uopšte i počelo.

Morao je da greje klupu iza golmana reprezentacije Italije, a s obzirom da je i dalje mlad, da je u usponu i da je pre svega vrhunski čuvar mreže, stvarno nije za 'dvanaesticu' umesto 'keca' i ulogu nekoga ko brani samo kupove. Zato su i on i Siti svima stavili do znanja da može da dođe do selidbe, pa se tu pojavio Lids. Ne samo da se pojavio, nego je rešio da istrese 46.000.000 evra - i to bez bonusa - za odličnog golmana, pa je tako opet oboren rekord za jednu britansku jedinicu. Džejms Traford je svoj prošlogodišnji transfer stavio na drugo mesto i ovaj podebljao u tim knjigama za rekorde.