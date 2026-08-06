Najskuplji britanski golman – opet! Sitijeva žrtva je novi gazda Eland Rouda
Vreme čitanja: 3min | čet. 06.08.26. | 20:50
Džejms Traford zvanično u Lidsu za rekordnu sumu, oborio je sam sebe
Poslednje tri godine za Džejmsa Traforda su bile baš zanimljive. Mančester siti ga je prodao 2023. godine za 17.300.000 evra u Barnli, gde je branio fantastično i s obzirom da su Građani imali povratnu klauzulu od 40.000.000 evra, odlučili su da ga vrate, ali pre toga da se malo cenjkaju. Uspeli su da spuste tu cenu i plate ga oko 32.000.000 evra Građani, čime je postao najskuplji britanski golman u istoriji. Očekivalo se i da bude prvi golman posle odlaska Edersona, što je i bio prvobitni plan. Međutim, onda je postao žrtva Mančester sitija i Pepa Gvardiole jer je iskočila, realno, daleko bolja opcija. Došao je Đanluiđi Donaruma iz Pari Sen Žermena, gde je bio nezadovoljan i tu je bio kraj za Engleza, pre nego što je bilo šta uopšte i počelo.
Morao je da greje klupu iza golmana reprezentacije Italije, a s obzirom da je i dalje mlad, da je u usponu i da je pre svega vrhunski čuvar mreže, stvarno nije za 'dvanaesticu' umesto 'keca' i ulogu nekoga ko brani samo kupove. Zato su i on i Siti svima stavili do znanja da može da dođe do selidbe, pa se tu pojavio Lids. Ne samo da se pojavio, nego je rešio da istrese 46.000.000 evra - i to bez bonusa - za odličnog golmana, pa je tako opet oboren rekord za jednu britansku jedinicu. Džejms Traford je svoj prošlogodišnji transfer stavio na drugo mesto i ovaj podebljao u tim knjigama za rekorde.
Izabrane vesti
Zaradio je Mančester siti fino na kraju na ovom transferu, dok je Lids oborio i klupski rekord usput, kada je u pitanju kupovina. Do sada je rekorder bio Žoržinjo Ruter, kog su Hofenhajmu platili 40.500.000 evra, što je sada srušeno i to za golmana. Ovo takođe znači i da od Sergeja Milinkovića Savića u Lidsu definitivno neće biti ništa, što su ostrvski i mediji sa Čizme pominjali da je moguća opcija za novog keca. Podsetimo, što se tiče golmana Lidsa, Ilan Melije je posle šest godina napustio klub i prešao u Arsenal, dok je Lukas Peri prema navodima italijanskih medija blizu selidbe u Torino. U međuvremenu, Mančester junajted je nedavno ozvaničio dolazak iskusnog golmana Karla Darloua, tako da je bilo jasno da jure novog čuvara mreže i to kapitalca.
Prošle sezone je branio na 17 utakmica za Građane. Branio je svaki meč u kup takmičenjima – Liga kupu i FA kupu - gde je Mančester siti osvojio oba trofeja, a imao je minute i u Premijer ligi i Ligi šampiona. Odlazi posle samo godinu dana sa Etihada i razočavajućeg drugog mandata za njega jer je doveden kao prvi golman, a na kraju bio rezerva, mada ide sa dva trofeja i to je odlično za njegov CV. Posebno jer je branio odlično tokom obe kampanje, kako Englezi vole da kažu.
Za reprezentaciju debitovao je u prijateljskoj utakmici protiv Urugvaja na Vembliju, a nekoliko meseci kasnije našao se i na spisku od 26 igrača za Svetsko prvenstvo 2026. Odlaskom na Mundijal je zaokružio sve, mada je bio tek treći golman i naravno nije upisao ni minut na šampionatu. Biće za njega vremena i na tom polju.
Džejms Traford je treće zvanično pojačanje Lidsa ovog leta. Ranije su stigli Tarik Muharemović i Hari Vilson.