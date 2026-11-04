(©MN Press)
UŽIVO: Budućnost Krušik – Partizan, povratak Đurđevića, startuje Vukotić
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sre. 04.11.26. | 11:42
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BUDUĆNOST KRUŠIK – PARTIZAN
/13.00, Arena premijum 1/
Stadion: SRC Krušik
Sudija: Andrija Stojanović
BUDUĆNOST KRUŠIK: Milinković – Obućina, Jović, Pajović, Cmiljanović – Pavić, Otašević – Tušanović, Sofronić, Martinović – Aleksić.
PARTIZAN: Krunić – Đurđević, Lima, Mitrović, Milovanović – Baba, Zeković – Zubairu, Kostić, Vukotić – Kojzek.
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