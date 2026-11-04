Ko hoće Kilijanov neiskorišćen talenat, neka se spremi na njegovu nezrelost

Poslednjih sezona, zbog ograničene minutaže u NBA ligi, Hejsovo ime često se dovodilo u vezu sa mogućim povratkom u Evropu, ali je košarkaš uvek davao prednost ostanku u Sjedinjenim Američkim Državama i pokušaju da se izbori za svoje mesto u NBA ligi. Pošto je sada slobodan igrač, čini se da postoji realna mogućnost njegovog povratka u Evropu. Ukoliko bi se taj scenario zaista ostvario, koji klubovi bi mogli da budu najrealnije destinacije za Hejsa ?

Za igrača koji ima samo 25 godina, Kilijan Hejs već iza sebe ima prilično dugu karijeru. Naime, francuski plejmejker debitovao je u profesionalnoj košarci sa samo 16 godina, dok je 2020. godine izabran kao sedmi pik na NBA draftu, kada je imao svega 19 godina.

Pominjao se Makabi, koji je, kako je trener tima iz Tel Aviva Oded Kataš rekao, ispunio sve Hejsove uslove, ali Francuz očigledno nije hteo da igra za Ponos Izraela. Zato je portal Basketnews izdvojio nekoliko opcija za levorukog plejmejkera. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Prva na listi je milanska Olimpija, koja je očajno započela sezonu i ima samo jednu pobedu u Evroligi. Kako bi preokrenula situaciju, ekipa očigledno mora ponovo da se aktivira na tržištu i dovede makar još jednog beka. S obzirom na to da više nema slobodnih mesta za igrače van Evropske unije u italijanskom prvenstvu, Olimpija bi radije angažovala košarkaša sa evropskim pasošem. Upravo tu bi Hejs mogao da bude od velike koristi za milanski tim. Ne bi mu bila potrebna viza za igrače van Evropske unije, a francuski košarkaš mogao bi da donese još jednu plejmejkersku opciju u rotaciji trenera Pepea Poete. Još jedan tim u kojem bi Hejs mogao da zablista jeste Baskonija. Nakon odlaska Markusa Hauarda u Zenit, Baskonija bi mogla da ima velike koristi od angažovanja još jednog plejmejkera, posebno u trenutku kada ekipa beleži slabe rezultate. Košarkaš sa dobrim plejmejkerskim sposobnostima poput Hejsa mogao bi da donese veću stabilnost timu koji do sada nije pokazao nikakvu konstantnost u igri. Osim toga, nakon Hauardovog odlaska, Baskonija bi trebalo da raspolaže dovoljnim finansijskim sredstvima da Francuzu ponudi primamljiv ugovor.

Na papiru nerealno deluje da bi Hejs mogao u Olimpijakos, ali taj tim kuburi sa velikim brojem povređenih košarkaša. Žan Montero će biti van terena šest meseci, Tajler Dorsi je Tajler Dorsi i treba Jorgosu Barcokasu možda još jedan igrač na bekovskim pozicijama pored Džona Končara koji je nedavno stigao u tim, Korija Džozefa i Kodija Milera Mekintajera. Takođe, Hejs bi na papiru trebalo da se uklopi sa kvalitetima Evana Furnijea i Saše Vezenkova koji su lideri ekipe. Ista je priča i sa Real Madridom. Povređeni su Teo Maledon i Fakundo Kampaco, a Nik Smit ne isporučuje partije koje se od njega očekuju. Treba Pedru Martinezu bek koji može da "vozi" njegov sistem i možda je Hejs baš taj, a da ne pričamo da bi Martinezov autoritet mogao mnogo da pomogne francuskom košarkašu.

Kao poslednju opciju, Basketnews navodi PAOK iz Soluna. Jedan od najambicioznijih klubova u Evroligi ne žali novac i to je svima jasno. Želeo je PAOK i Krisa Džonsa iz Crvene zvezde, ali od toga zasad nema ništa, pa se crno-beli možda okrenu drugim opcijama. Ako smo rekli da bi od koristi za Hejsa bila čvrsta ruka Martineza, moramo da kažemo da bi i sloboda kod Andree Trinkijerija takođe mogla da bude dobra stvar.