Nagelsman se vraća u sedlo možda već na zimu
Vreme čitanja: 3min | sre. 04.11.26. | 11:13
Demikelis sa sve manje kredita u Saksoniji
Trenerska karijera Julijana Nagelsmana (39), koja je svojevremeno išla vrtoglavom uzlaznom putanjom, poslednjih godina nalazi se u zastoju. Nakon prevremenog odlaska iz minhenskog Bajerna, usledio je angažman na mestu selektora Nemačke – poglavlje što se, gledano iz današnje perspektive, pokazalo kao prilično nesrećno, pre svega zbog rane eliminacije sa proteklog Mundijala.
Podsetimo, ovaj 39-godišnjak je bez posla od ostavke koju je podneo početkom jula, nakon što je Elf izgubio od Paragvaja u 1/16 finala najveće fudbalske smotre. I mada se Nagelsman nije proslavio kao selektor, i dalje postoje klubovi koji veruju u njegov potencijal.
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Poslednjih nedelja pojavile su se spekulacije kako je mladi stručnjak fokusu Mančester junajteda, te da se za njegove usluge raspituju neki od vodećih klubova turske Superlige, međutim prema pisanju Bilda, nije isključena ni mogućnost da se već ove zime vrati u dobro poznato okruženje – na klupu svog nekadašnjeg kluba, RB Lajpciga.
Činjenica da Nagelsman figurira kao ozbiljna opcija u trenutku kada Bikovi beleže rezultatski uspon pod vođstvom Martina Demikelisa za mnoge je iznenađujuća. Argentinac je nedavno vezao tri pobede u zvaničnim utakmicama, pa ipak, kako navodi nemački list, u Red Bulovom klubu nisu u potpunosti zadovoljni. Aktuelni trener do sada je zabeležio osam pobeda i pet poraza i prema njegovom radu postoje ozbiljne rezerve.
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"Rutinske pobede protiv novajlija u ligi tamo se jednostavno podrazumevaju“, piše Bild. "S druge strane, ubedljivi porazi od Bajerna (1:6), Real Madrida (1:4) i Koma (1:4), ostavili su dubok trag i dodatno istanjili ionako skroman kredit koji Demikelis uživa".
Argentinac večeras ima izuzetno težak zadatak - da popravi evropski utuisak protiv Manečster Stija.
Julijan Nagelsman u prvom mandatu nije uspeo da RB Lajpcig dovede do trofeja, ali imao je izuzetne rezultate u Evropi. U sezoni 2019/20 vodio je ekipu do polufinala Lige šampiona.
LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO
Utorak
Galatasaraj - Štutgart 2:0 (2:0)
/Batrakov 12, 15/
Šahtjor Donjeck - Sporting Lisabon 0:1 (0:0)
/Dumbija 59/
Atletiko Madrid - Bajern 0:2 (0:0)
/Karl 54, Lajmer 74/
Barselona - Aston Vila 3:0 (1:0)
/Jamal 7, Rafinja 52, 64/
Bode Glimt - Lil 0:0
Fajenord - Inter 0:3 (0:2)
/Bisek 8, Espozito 34, Zjelinski 54/
Viljareal - Pari Sen Žermen 0:6 (0:4)
/Neveš 9, Due 12, Majulu 13, Ruiz 17, 50, Boli 78/
Mančester junajted - Roma 3:2 (0:2)
/Bruno Fernandeš 58p, Kunja 83, 86 - Soule 11, Malenp/
LASK - Slovan Bratislava 4:0 (3:0)
/Jorgensen 19, 37, Ljubičić 44, Adeniran 48/
Sreda
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