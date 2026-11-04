Da li Flik previše forsira Rodrija?

S nestrpljenjem čekaju u Barseloni izveštaj lekara o Rodrijevom stanju, ali i u reprezentaciji Španije, koja igra završne duele Lige nacija sa Češkom i Engleskom. Doduše, Luis de la Fuente ne mora previše da brine, jer su svetski prvaci već obezbedili prolaz u četvrtfinale. Moguće je da će selektor prošarati sastav, mada se očekivalo da kapiten svakako bude pozvan. To će biti poznato u petak, kada De la Fuente objavi spisak.

Rodri je od početka sezone proveo 75 odsto vremena na terenu kada je reč o Barseloninim mečevima. Preciznije, od maksimalnih 1.260 minuta odigrao je 945. Posebnu pažnju privlači to što ga je Flik držao na terenu u trenucima kada možda i nije bilo potrebe da ga forsira. Primera radi, posle oktobarskih obaveza sa reprezentacijom u Ligi nacija igrao je 70 minuta protiv Hetafea (3:0), u meču u kojem je Barselona već posle pola sata ima dva gola prednosti. Potom je svih 90 minuta proveo na terenu tri dana kasnije u Istanbulu, protiv Galatasaraja (4:1), iako je Barselona od 53. minuta imala 3:1, a od 65. tri gola prednosti. Ceo meč igrao je Rodri i četiri dana kasnije protiv Betisa (5:2), bez obzira na Barsinu brojčanu prednost od 53. minuta, pri vođstvu sa 3:2.

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Zgusnut raspored doveo je do zamora materijala, pa je veliki derbi sa Pari Sen Žermenom (2:4) iskusni vezista morao da počne na klupi. Ušao je pola sata pre kraja, a onda odigrao ceo El Klasiko sa Real Madridom (1:2) i duel sa Alavesom (6:1). Da li je baš morao da bude sve vreme na terenu protiv gostiju iz Vitorije, kada je Barselona već na poluvremenu imala 4:0, zna verovatno samo Hansi Flik.

Suvišno je pričati koliko je Rodri važan za igru Barselone, pokazuje to od prvog dana po dolasku iz Engleske, i njegovo odsustvo protiv Atletika moglo bi da bude problem za tim. Ukoliko bude morao na višenedeljno odsustvo, dobra je stvar za Flika što Barsu čeka nešto lakši raspored. Posle gostovanja u Madridu igraju sa Viljarealom, Sabahom, Deportivom, Seltom, a onda sledi poslastica 8. decembra - protiv Mančester Sitija.