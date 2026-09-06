Simić i Kostov (©Starsport)
SASTAVI: Crvena zvezda – Partizan, Rijera promenio sastav, Ilić sa očekivanih 11
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ned. 06.09.26. | 16:55
Pratite sa nama tok meča na stadionu Rajko Mitić
CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN
/19.00, Arena premijum 1/
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Nenad Minaković
CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus - Gudelj, Lukasen, Učena - Krunić, Gaštarov - Čam, Elšnik - Kostov, Bamba, Ivanić.
PARTIZAN (4-2-3-1): Krunić – Đurđević, Milić, Simić, Milovanović – Baba, Vukotić – Sek, Miladinović, Čumić – Že.
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