Spanulis skratio spisak, Dorsi ostaje u reprezentaciji
Vreme čitanja: 2min | sub. 21.11.26. | 11:45
Selektor Grčke precrtao šestoricu, treba još toliko
Vasilis Spanulis skratio je spisak igrača za predstojeći novembarski prozor kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Sa prvobitnog šireg spiska, na kojem su se nalazila 24 imena, otpalo je šest igrača. Ostaje da skrati spisak za još imena.
Elajdža Mitru Long, Dimitris Flionis, Dimitris Kaklamanakis, Dimitris Kacivelis, Nikos Plotas i Nikos Tulijatos nisu se našli na ažuriranom spisku. Sa druge strane, Spanulis i dalje računa na iskusne reprezentativce, među kojima su Tajler Dorsi, Nik Kalates, Tanasis Adetokunbo, Dinos Mitoglu i Kostas Papanikolau. Dorsi je i dalje suspendovan i ne igra za Olimpijakos, ali će zato igrati za reprezentaciju.
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Olimpijakos ima tri predstavnika na skraćenom spisku. Pored Dorsija i Papanikolaua, među 18 kandidata nalazi se i Omiros Necipoglu. Panatinaikos, sa druge strane, predstavlja dvojac Panajotis Kalajcakis i Dimitris Moraitis. Kada je reč o raspodeli po pozicijama, na spisku se nalazi deset bekova, pet krilnih igrača i tri centra. Među visokim igračima su Kostas Adetokumbo, Manos Hacidakis i Antonis Karajanidis, dok će u spoljnoj liniji značajnu ulogu imati Kalates, Dorsi, Janulis Larencakis i Vasilis Toliopulos.
Spisak Grčke za novembarski prozor
Bekovi: Atanasios Bazinas, Nik Kalates, Tajler Dorsi, Panajotis Kalajcakis, Janulis Larencakis, Mihalis Luncis, Dimitris Moraitis, Omiros Necipoglu, Aleksandros Nikolajdis, Vasilis Toliopulos.
Krila: Tanasis Adetokunbo, Nikos Hucgas, Dinos Mitoglu, Kostas Papanikolau, Nikos Persidis.
Centri: Kostas Adetokunbo, Manos Hacidakis, Antonis Karajanidis.
Grčku u nastavku kvalifikacija čekaju dva veoma važna susreta. Prvi je na programu 26. novembra, kada će Spanulisov tim pred domaćom publikom ugostiti Gruziju, dok tri dana kasnije sledi gostovanje Španiji.
Situacija u grupi I izuzetno je zanimljiva. Grčka trenutno zauzima peto mesto sa učinkom 4-4, koliko imaju i Portugalija i Crna Gora.