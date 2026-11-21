Vasilis Spanulis skratio je spisak igrača za predstojeći novembarski prozor kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Sa prvobitnog šireg spiska, na kojem su se nalazila 24 imena, otpalo je šest igrača. Ostaje da skrati spisak za još imena.

Elajdža Mitru Long, Dimitris Flionis, Dimitris Kaklamanakis, Dimitris Kacivelis, Nikos Plotas i Nikos Tulijatos nisu se našli na ažuriranom spisku. Sa druge strane, Spanulis i dalje računa na iskusne reprezentativce, među kojima su Tajler Dorsi, Nik Kalates, Tanasis Adetokunbo, Dinos Mitoglu i Kostas Papanikolau. Dorsi je i dalje suspendovan i ne igra za Olimpijakos, ali će zato igrati za reprezentaciju.