Izabranici Mikela Artete imaju doduše tri uzastopna trijumfa protiv Svraka, ali pre toga je Njukasl, računajući i mečeve u Liga kupu, imao tri pobede i to bez primljenog gola!

Otuda, Tobdžije su svesne da Njukasl, i ovako ranjen, posle ne tako dobrog starta sezone, može da bude opasan protivnik.

18.30: (5,30) Njukasl (4,00) Arsenal (1,58)

Ono što je nezgodno po Arsenal je povreda Bukaja Sake, koji bi prema prvim prognozama mogao da propusti sve mečeve u narednih mesec dana.

"Ne mogu tačno da kažem koliko će pauzirati. U četiri nedelje može mnogo toga da se dogodi. Možda bude spreman za tri, a možda i za pet nedelja. U pitanju je proces zarastanja, ne možemo da predvidimo kada ćemo biti u stanju da računamo na njega. Onda je tu i sam progrem oporavka, šta bi trebalo da radi u teretani, u smislu tretmana, i na terenu, sve to može da ubrza njegov proces povratka", kaže menadžer Arsenala, Mikel Arteta.

Ono što može da ga raduje je povratak Deklana Rajsa koji je impresivno odigrao za Englesku u meču sa Španijom u Ligi nacija.

"Mislim da je Deklan u dobroj poziciji. na poslednjem meču sa Halom smo uspeli da mu damo koji minut odmora, tako što smo ga izveli iz igre. Moraćemo da radimo na tome da stalno vidimo tu njegovu najbolju verziju. On je u stanju da radi sve te stvari čak i bolje. Uveren sam u to, ali on mora i sam sebe da uveri u tako nešto jer je to početak svega", dodao je Arteta.

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Španski stručnjak, kao i njegov kolega sa klupe Njukasla, Matijas Jajsle, moraće da budu veoma disciplinovani. I jedan i drugi su na korak od toga da uz novi žuti karton budu suspendovani i sledeći meč posmatraju sa tribina.

"Moram da budem oprezan, da postavim neku vrstu senzora u tehnički prostor! Postoje menadžeri koji imaju rekord u ligi, 36 puta pređu crtu i ne dobiju žuti karton. Sve to sakupljam, imam ogromnu bazu fotografija. Ako će neko da kaže nešto o tome, ja još nisam rekorder, neko drugi ga drži", ironičan je Arteta.

Pravila kažu da suspenzija može da usledi ako menadžer dobije tri žuta kartona do 32. kola u sezoni, tako da će Arteta morati da pazi praktično do pred kraj sezone. To ne znači da će ostaviti emocije po strani.

"Neću se smiriti, to je moj način. Emotivan sam kraj aut linije, pokušavam da ohrabrim svoje igrače, podržim ih, učinim sve da izvučemo najbolji rezultat. Trudim se da ne prelazim liniju. Ponekad sudije vide drugačije sa čim nisam saglasan", dodao je Arteta.

I Matijas Jajsle je sličan. Temperamentan, uvek u kontaktu sa igračima, izuzetno energičan.

"Imam tu privilegiju da budem kraj aut linije sa Mikelom Artetom. On je izuzetan trener i pokazao je to posebno prošle godine, tačnije, dokazuje to već punu deceniju. U ovih 90 minuta bićemo takmičari i protivnici, on je svestan toga kao i ja", izjavio je Jajsle.

Problem za oba menadžera je što će susret voditi arbitar Kris Kavana, koji je poznat po tome da sipa kartone kao konfete. U 13 mečeva u ovoj sezoni u kupu i prvenstvu pokazao je 62 žuta i pet crvenih kartona, što je dovoljno upozorenje za oba stručnjaka.

Njukasl je trenutno na 12. mestu sa isto toliko bodova i sva je prilika da će trusni period potrajati. Ipak, Jajsle obećava žestoku borbu za svaki bod u nastavku sezone.

"Jedino što možete je da gledate ko vam je naredni protivnik u ligi. Možemo i da vidimo gde smo na tabeli bili pre četiri nedelje, svesni smo i toga. Mislim da su svi shvatili koliko je ove sezone liga teška. Jedino za šta moramo da se pobrinemo je da uvek budemo bolji od protivnika i da dobijamo mečeve. Zadovoljni smo brojem pobeda do sada, posebno jer smo imali težak raspored", zaključio je Jajsle.

Devet poslednjih mečeva dva tima nije se završilo nerešenim rezultatom, Arsenal u pobedama u tom periodu ima skor od 5-4.

PREMIJER LIGA, 11. KOLO

Subota

13.30: (1,42) Mančester Siti (4,90) Fulam (6,00) MOZZART RELAX

16.00: (2,00) Čelsi (3,50) Lids (3,50) MOZZART RELAX

16.00: (2,50) Koventri (3,40) Kristal Palas (2,65) MOZZART RELAX

16.00: (1,80) Aston Vila (3,50) Sanderlend (4,20) MOZZART RELAX

16.00: (1,52) Totenhem (4,20) Ipsvič (5,60) MOZZART RELAX

18.30: (5,30) Njukasl (4,00) Arsenal (1,58) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (5,90) Hal (4,20) Brajton (1,50) MOZZART RELAX

17.30: (1,75) Liverpul (3,90) Mančester Junajted (4,10) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (2,20) Brentford (3,45) Everton (3,05) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama