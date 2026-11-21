Jasno je da navijači NEC-a najviše očekuju od najiskusnijeg - Dušana Tadića. Srpski reprezentativac je imao težak početak u novom klubu, ali čini se da je pred odlazak na međunarodnu pauzu uhvatio ritam i počeo da isporučuje ono što se traži od njega.

Naime, Tadić je protiv Omonije u Ligi Evrope (3:1) upisao asistenciju, da bi potom protiv Utrehta bio strelac dva gola u pobedi na strani od 3:2.

16.30: (3,80) NEC (4,20) PSV (1,75)

Svestan je Tadić da se od njega i dalje očekuju golovi, ali spreman je i da sve kritike prihvati na sebe i na taj način pomogne kolegama.

"Kritike su deo igre, nemam problem sa tim. Očekivanjua su bila visoka. Kada ste imali takvu karijeru, ljudi misle da bi trebalo da letite po terenu od prvog dana. Onda, ako imate loš dan, pitaju se, 'šta je sad ovo?' Tako idu te stvari. Neka svi kritikuju lidere i velika imena, tako da ostave na miru mlađe igrače", kaže Tadić.

Bez obzira što mu je konačno krenulo, srpski napadač kaže da se ne zanosi time. Važno mu je da njegov tim pobeđuje i osvaja bodove, lični učinak je u drugom planu.

"Nije kao da mi je pao teret sa ramena. Postigao sam mnogo golova i upisao mnogo asistencija u karijeri, tako da mi nije previše značajno što nisam davao golove u poslednje vreme. Najvažnije mi je da pobeđujemo. Čak iako nisam uključen u golove, vaš rad može da se ceni time što se maksimalno zalažete", dodao je Tadić.

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Klupski kolega Brajan Linsen stao je u njegovu odbranu.

"Dušan je prošao težak period ovde. Doveden je kao veliki igrač i onda je neko vreme nastupila suša golova i asistencija. To počinje da vas pritiska i kada povrh toga ne pobeđujete, slede kritike. To ne daje dobar osećaj. Ipak, on je veliki igrač, jasno je koliko je dobar fudbaler. Srećom, sada je svima pokazao koliko nam je važan", poručio je Linsen.

Problem u početku je predstavljala i povreda, sada kada je sa tim sve u redu, Tadić veruje da stvari dolaze na svoje mesto.

"Videlo se to na poslednja dva meča. Ipak, ne radi se samo o meni. Lepo je dati gol, ali iznad svega, moramo da počnemo više da pobeđujemo. Moramo to da zahtevamo od sebe. Trebalo bi da je savršeno normalno da NEC ima dve pobede zaredom. I nikad ne bismo trebalo da budemo blizu zone ispadanja", zaključio je Tadić.

Kada je reč o mečevima sa PSV-om, zaista ima ogromno iskustvo. Igrajući u Holandiji u dresovima Groningena, Ajaksa i Tventea, Tadić je protiv PSV-a igrao čak 24 puta. Ima učinak od osam pobeda, šest remija i deset poraza, a postigao je tri gola uz osam asistencija.

Poslednji gol protiv Filipsovaca postigao je u dresu Ajaksa, 24. oktobra 2021. godine u pobedi od 5:0. Tada je uz gol upisao i dve asistencije.

Inače, NEC u poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima upisao tri pobede, remi i poraz, baš kao i PSV, koji u poslednja tri kola u prvenstvu ima sedam osvojenih bodova.

Poslednji susret dva tima odigran 14. marta završen je pobedom NEC-a kod kuće od 3:2, dok je pre toga u Ajndhovenu bilo 5:3 za PSV.

EREDIVIZIJA, 13. KOLO

Subota

16.30: (3,80) NEC (4,20) PSV (1,75)

18.45: (1,18) Fajenord (6,75) Ekscelsior (13,0)

18.45: (2,00) Utreht (4,00) Kambur (3,15)

21.00: (2,65) Groningen (3,60) Herenven (2,40)

21.00: (2,20) Telstar (3,60) Zvole (2,90)

Nedelja

12.15: (1,10) Tvente (8,50) Viljem II (20,0)

14.30: (1,15) Ajaks (7,25) Den Hag (15,0)

14.30: (3,90) Sparta Roterdam (3,80) AZ Alkmar (1,80)

16.45: (1,65) Go Ahed Igls (4,10) Fortuna Sitard (4,50)

*** kvote su podložne promenama