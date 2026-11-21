U prvi mah nikome na stadionu ništa nije bilo jasno, a onda se Moura srušio na travu i uhvatio za glavu. Da li je želeo da loptu izbaci u gol-aut, da odigra pas svom čuvaru mreže (što je manje verovatno) ili nešto treće - sada je zaista najmanje važno. Momak je skoro zaplakao, tražio od trenera Frančeska Fariolija da ga odmah zameni, no ovaj nije to učinio.

Saigrači su ga tešili, nastavio je da igra još nekoliko minuta, međutim onda je ipak izašao u 70. minutu...

Moura je pogodivši svoju mrežu izjednačio rezultat na 1:1, meč je otišao u produžetke, potom i u penale, da bi tragičaru sigurno laknulo kad su njegovi saigrači bili sigurniji sa 11 metara.