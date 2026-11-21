PARMA – ROMA (18.00)

Roma se vraća na mesto prekretnice u prethodnoj sezoni. Nepodeljeno je mišljenje da su Đalorosi preokretom u poslednjih sedam minuta meča sa Parmom na Tardiniju 10. maja preokrenuli tok sezone. Podsetimo, Roma je u 94. minutu gubila 2:1, a onda su Renš i Malen u 101. minutu doneli pobedu 2:3 i tri boda Romi.

Roma ima veoma pozitivan skor sa Parmom generalno, nanela je najviše poraza u Seriji A timu iz Emilije, 37 u prethodnih 58 okršaja (11 pobeda Parme i deset remija), a može da se pohvali i sa četiri uzastopne pobede u prethodna dva prvenstva. Kuriozitet je da je na poslednjih 20 mečeva na Tardiniju samo jednom duel okončan remijem i to pre 16 godina.

Trener Rome Đan Pjero Gasperini nalazi se u najdužem nizu bez poraza u Seriji A otkako trenira (18 mečeva iz prethodnog i ovog šampionata) i večeras će imati na raspolaganju sve startere budući da su se Svilar, Mančini, Kone i Dibala oporavili od povreda.

18.00: (10,0) Parma (5,70) Roma (1,25)

Đalorosi će najverovatnije istrčati sa najjačim mogućim sastavom, mada postoji mogućnost da mladi Rodrigo Mora bude u startnoj postavi jer se Sule vratio u četvrtak iz Argentine i nije isključeno da ga Gasperini ostavi na klupi na početku utakmice.

Mora se nalazi u odličnoj formi. Mladi Portugalac se upisao u listu strelaca na tri meča u Seriji A pre pauze i mogao bi da postane treći igrač u Seriji A koji je vezao četiri meča na kojima je zatresao protivničku mrežu sa manje od 20 godina. Pre njega su to uradili samo Pato i Ken.

Pod specijalnim reflektorima biće Paulo Dibala. Iskusni Argentinac je pre povrede bio među najboljim igračima Rome, ali mu je nedostajao gol i večeras se očekuje da se odblokira na Tardiniju. Povratku Dibale posebno se obradovao Malen. Holanđanin sa Paulom pored sebe postiže više golova, posebno na gostovanjima. Otkako je došao u Romu, Malen je na 14 mečeva u gostima dao čak 12 golova, gotovo gol po meču.

U odbrani su povratak Svilara na gol, Mančinija u defanzivnu liniju i, pre svega, Konea ispred poslednje linije odbrane glavni argumenti za podizanje čelične zavese na gol Rome. Sa Svilarom i Koneom Roma je primala 0,66 gola po meču, bez njih dvojice taj parametar je gotovo utrostručen na 1,75.

Romi nedostaju samo Pelegrini i Renš, dok će, s druge strane, Romero, Drobnič i Dijego Karlos bodriti drugove sa tribina Tardinija zbog povrede, a Ndije zbog kartona.

PARMA 3-5-2: Dafara – Delprato, Trojilo, Karboni – Britšgi (Kremaski), Fabijan, Nikolusi, Kejtea, Valeri – Elfež, Lontani (Ture).

ROMA 3-4-2-1: Svilar – Mančini, Endika, Ermoso – Molina, Kristante, Kone, Vesli – Dibala, Mora (Sule) – Malen.

NAPOLI – TORINO (20.45)

Napoli nije imao ovako loš sezonski start nijednom otkako ga je preuzeo Aurelio De Laurentis pre 20 godina. U svim takmičenjima Napoli je zabeležio samo pet pobeda, uz tri remija i čak sedam poraza na 15 sezonskih mečeva u Seriji A i Ligi šampiona.

Alegrijeva četa je remizirala na poslednja dva pojavljivanja pred svojom publikom, mada je olakšavajuća okolnost to što su protivnici bili rimski klubovi, Roma i Lacio, koji se nalaze u vrhu tabele. Da bismo pronašli tri vezana meča Napolija na domaćem terenu, moramo da se vratimo u sezonu 2009/2010.

Skot Mektomini je jedan od retkih igrača Napolija koji igra na visokom nivou i pored medicinske intervencije koju je imao pre dva meseca. Škotski reprezentativac prolazi i kroz veoma srećan period u privatnom životu budući da će uskoro postati otac, a Torino je posle Intera najbolja Mektominijeva mušterija budući da je Granatama dao tri gola na dva duela u Seriji A.

20.45: (1,50) Napoli (4,20) Torino (5,90)

Napoli i dalje ima sedam igrača u „boksu“, od kojih su bar petorica starteri: Bonđorno, Di Lorenco, Lobotka, Neres i Meret, a sa njima su i Badijašili i Alison. Meret će odsustvovati dva meseca, tako da će Vanja Milinković-Savić imati poslednju priliku da obezbedi ostanak u Napulju i u sledećoj sezoni, budući da je Napoli bacio oko na brazilskog golmana Pedra Moriska.

Alegri može da se teši time da su se tokom prethodne dve nedelje oporavili Angisa, Politano i Spinacola. Ohrabrujući signali stigli su od Vergare i De Brujnea, koji su ostavili dobar utisak u reprezentativnim nastupima.

Napoli ne zna za poraz od Torina na svom terenu od 2009. godine. Od tada Azuri su uknjižili devet pobeda i pet remija sa Granatama na San Paolu, odnosno Maradoni.

Najveća opasnost za Torino dolaziće od Čolita Simeonea, koji je u dresu Napolija odigrao više od 80 mečeva i dao važan doprinos u osvajanju trećeg Skudeta sa Lučanom Spaletijem. Imajući u vidu da se u Seriji A često potvrđuje nepisano pravilo da igrači protiv bivših klubova pružaju najbolje partije, Rahmani i Beukema bi trebalo da budu dodatno oprezni.

Raspoloženje u redovima Torina popravio je ekspresni oporavak od povrede Nikole Vlašića.

NAPOLI 3-4-2-1: Milinković-Savić – Beukema, Rahmani, Marin, Spinacola – Angisa (Gilmur), De Brujne, Mektomini – Politano, Hojlund, Lang.

TORINO 3-5-2: Peri – Koko, Ismajli, Komuco – Belgali, Vlašić, Mandragora, Kazadei, Kačamani – Adams, Simeone.

LACIO – LEČE (15.00)

U Formelu nastavljaju da recituju Aragornov govor pred vratima „Mordora“: doći će dan poraza, ali to nije danas! Trener Rino Gatuzo čvrsto drži svoje igrače sa nogama na zemlji i ponavlja da treba živeti od kola do kola, ne gledajući dalje od sledećeg protivnika.

O fantastičnom momentu Lacija govore naslovi u medijima u poslednjih sedam dana: Provstgard je predstavljen kao sledeći cilj Intera, Tejlor Juventusa, Isaksen je na listi pojačanja nekoliko engleskih klubova. U celini, vrednost igračkog parka Lacija gotovo je udvostručena, na preko 260 miliona evra.

Lacio nikada nije bio na ovim visinama u Seriji A nakon 11 kola. Rino Gatuzo je oborio rekord Simonea Inzagija, koji je pre devet godina bio na kvoti od 28 bodova. A takođe je i najduže na čelu tabele otkako je Lotito predsednik Lacija. U istoriji su samo osvajači dva Skudeta, Maestreli i Erikson, ispred njega po dugovečnosti na liderskoj poziciji u Seriji A.

15.00: (1,47) Lacio (4,40) Leče (6,00)

Međutim, Lacio bi napravio veliku grešku ako bi potcenio goste iz Pulje. Ko bi rekao da Lacio i Leče imaju savršeni egal u poslednjih 11 odmeravanja snaga u Seriji A: četiri pobede za oba tima i tri remija. Ali Lacio može da se osloni na učinak na Olimpiku, gde je samo dva puta izgubio od Lećea, uz 12 pobeda i pet remija.

Rimljani bi trebalo da budu oprezni i zato što Di Frančeskov tim igra bolje u gostima nego na svom terenu u ovoj sezoni. Puljezi su na poslednjih devet gostovanja u Seriji A izgubili samo tri puta, uz četiri pobede i dva remija.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli

💥💥💥💥💥

Lacio je prilično oslabljen, posebno na levom boku, odakle je došlo 80 odsto golova Nebeskoplavih u prvih 11 kola. U Formelu se nadaju da bi mogli da imaju Nuna Tavaresa za derbi 13. decembra, dok će Zakanji biti spreman za Torino sledećeg vikenda. S druge strane, Šutalo će ponovo biti na raspolaganju Gatuzu tek 2027. godine. Njima treba dodati Adama Marušića, kojeg od povratka na teren deli još mesec dana, i Kataldija, koji se juče zaustavio na treningu i iz predostrožnosti će preskočiti današnji duel.

Dobra vest za Lacio je oporavak Fratezija, kao i Rovele i Gudmundsona, koji će čekati svoju šansu na klupi. Noslin je, uz Rabioa, jedini igrač u Seriji A koji je dao četiri ili više golova i upisao isto toliko ili više asistencija, ali će ovog popodneva igrati na krilnoj poziciji budući da će Pinamonti dobiti šansu da predvodi napad od prvog minuta.

Gosti su doputovali bez Ivana Ilića i Pjerotija, ali i rešeni da prodaju skupo svoju kožu. Kao što se već ustalilo kao tradicija, na tribinama Olimpika biće blizu pet hiljada navijača Lećea, između ostalog i zato što je Rim jedna od omiljenih destinacija gde stanovnici Salenta nastavljaju svoj život u potrazi za poslom ili nakon završene škole.

Inače, na Olimpiku će biti oko 13 hiljada gledalaca. Protest navijača Lacija protiv predsednika Lotita nastavlja se uprkos sjajnim rezultatima Gatuzovih momaka. Biće prekinut samo za derbi 13. decembra, za koji su već rasprodate sve karte.

LACIO 4-3-3: Mandas – Florijani, Lejte, Provstgard, Pedraza – Fratezi, Belajan, Tejlor – Isaksen, Pinamonti, Noslin.

LEČE 4-3-3: Falkone – Vejga, Gaspar, Tijago Gabrijel, Galo – Kulibali, Ngom, Maleh – Endri, Štulić (Žebels), Fatah.

KOMO – KALJARI (15.00)

Komo ima imperativ pobede, Kaljari samo da ostavi dobar utisak i potvrdi jedan od najboljih početaka sezone u istoriji, i to je razlog zašto je današnje odmeravanje snaga timova dvojice prijatelja, Fabregasa i Pizakanea, neizvesnije nego što bi se reklo.

Domaćin se nalazi u veoma nezgodnoj poziciji. Ken će se vratiti na teren tek 2027. godine, a Duvikas je praktično ostao jedini napadač na raspolaganju.

Otkako se Komo vratio u Seriju A, Kaljari nije uspeo nijednom da pobedi Larijane. Uz to, Komo nije izgubio nijedan okršaj u Seriji A sa Kaljarijem na svom terenu: četiri pobede i jedan remi (prošle sezone 0:0). Komo samo protiv Bolonje i Verone ima dužu seriju bez poraza u elitnom italijanskom takmičenju.

15.00: (1,27) Komo (5,40) Kaljari (10,0)

Komo nije primio gol na Sinigalji u prethodna tri duela u Seriji A. Sa Fabregasom još uvek nije uspeo da veže četiri susreta sa sačuvanom mrežom Butea. Na drugoj strani, Kaljari je izgubio sva tri poslednja nastupa na poluostrvu.

Niko Pas nije postigao gol na Sinigalji od 12. aprila, kada je igrao meč protiv Intera, dok je Danijel Maldini postigao pet pogodaka u prvih 11 kola i na korak je da dostigne lični rekord od šest golova u jednom prvenstvu, koji je ostvario u dresu Monce 2024/2025.

Ambulanta Koma se prilično ispraznila. Pored pomenutog Kena, Fabregas ne može i dalje da računa na Dijaoa, Adaija i Rodrigeza. Kaljari se nalazi u jednako nezavidnoj poziciji jer Pizakane ima seriju igrača koji su roviti ili povređeni. Mina, Feliči, Lejta i Vinks ostali su na Sardiniji, dok Facini, Enzola, Idrisi i Fadera nisu sto odsto spremni.

Današnji duel biće i okršaj dvojice velikih prijatelja na klupama dva tima. Naime, Fabregas i Pizakane pohađali su isti kurs u Koverčanu za Master UEFA Pro licencu i tada su se toliko zbližili da su postali veliki prijatelji. Toliko veliki da su zajedno održali konferenciju za novinare nakon prošlogodišnjeg duela Koma i Kaljarija na Sinigalji.

KOMO 4-2-3-1: Bute – Kouto, Ramon, Kempf, Vaje – Milja, Perone (Riči) – Da Kunja, Niko Pas, Baturina – Duvikas.

KALJARI 4-3-2-1: Kaprile – Ze Pedro, Kofler, Rodrigez, Obert – Adopo, Dejola, Romano – Grandu, Maldini – Mendi.



SERIJA 1 – 12. KOLO

Subota

15.00: (1,47) Lacio (4,40) Leče (6,00) MOZZART RELAX

15.00: (1,27) Komo (5,40) Kaljari (10,0) MOZZART RELAX

18.00: (10,0) Parma (5,70) Roma (1,25) MOZZART RELAX

20.45: (1,50) Napoli (4,20) Torino (5,90) MOZZART RELAX

Nedelja

12.30: (1,37) Juventus (4,70) Venecija (7,75) MOZZART RELAX

15.00: (1,70) Bolonja (3,70) Udineze (4,70) MOZZART RELAX

15.00: (2,60) Sasuolo (3,30) Đenova (2,60) MOZZART RELAX

18.00: (1,48) Milan (4,60) Frozinone (5,50) MOZZART RELAX

20.45: (5,00) Atalanta (4,40) Inter (1,55) MOZZART RELAX

Ponedeljak

20.45: (3,60) Monca (3,70) Fjorentina (1,90) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama