SASTAVI: Grčka - Srbija, Mitrović i Jović u špicu!

pon. 16.11.26. | 19:33

Pratite dešavanja iz Volosa

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA - 6. KOLO

POGLEDAJTE KVOTE

GRČKA - SRBIJA (20.45)

Stadion: Pantesaliko (Volos)
Kapacitet: 22.700
Sudija: Majkl Oliver (Engleska)

GRČKA: Mandas - Rota, Mavropanos, Kulijerakis, Cimikas - Zafiris, Andrucos - Karecas, Pavlidis, Colis - Duvikas.

SRBIJA: Petrović - Eraković, Milenković, Babić - Nedeljković, Maksimović, Lukić, Bukinac - SMS - Mitrović, Jović.

Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest