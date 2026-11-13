Oklahoma vratila Topića
Vreme čitanja: 2min | pet. 13.11.26. | 18:03
Spreman je za prve NBA minute ove sezone
Čekanju je konačno došao kraj – Nikola Topić je ponovo deo prvog tima Oklahoma Siti Tandera i biće u konkurenciji za sastav u predstojećem meču protiv Los Anđeles Klipersa. Uprava i stručni štab Tandera odlučili su da povuku srpskog organizatora igre iz razvojne filijale (OKC Blu), čime su stvoreni svi uslovi da upiše prve ovosezonske minute u najjačoj ligi sveta.
Ovakav potez franšize iz Oklahome direktna je posledica ozbiljnog zdravstvenog biltena u svlačionici. Zbog serije povreda koje su proredile rotaciju i ostavile tim bez nekoliko važnih nosilaca igre, Tanderima je hitno bila potrebna sveža krv na bekovskim pozicijama. Upravo taj splet okolnosti širom otvara vrata mladom Srbinu da već protiv tima iz Los Anđelesa dobije konkretnu ulogu na terenu.
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Podsetimo, Topić je sa strane posmatrao uvodnih 12 utakmica takmičarske 2026/27. godine, s obzirom na to da je prolazio kroz dug proces oporavka nakon operacije leđa obavljene u junu. Iako su prve procene govorile da bi mogao da se priključi ekipi već na otvaranju trening kampa, rehabilitacija se odužila, pa je medicinski tim insistirao na maksimalnom oprezu.
Kako bi proverili u kakvom je fizičkom stanju i vratili mu osećaj za igru, čelnici Oklahome su ga tokom prethodnih sedam dana poslali u G-ligu. Tamo je odigrao dva kontrolna meča sa ograničenom minutažom (po jedno poluvreme na svakom duelu), što je očigledno bilo sasvim dovoljno da stručni štab proceni kako je spreman za povratak na najveću pozornicu.
Za dvadesetjednogodišnjeg srpskog košarkaša naredni meseci nose posebnu težinu i predstavljaju prekretnicu u karijeri. Budući da Tanderi nisu aktivirali timsku opciju za produžetak saradnje na sezonu 2027/28, Topić će narednog leta izaći na tržište kao neograničeno slobodan agent. Samim tim, svaki minut koji od ovog trenutka provede u igri biće mu dragocena prilika da dokaže svoj kvalitet i izbori se za novi NBA ugovor.