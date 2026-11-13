Oklahoma vratila Topića

Podsetimo, Topić je sa strane posmatrao uvodnih 12 utakmica takmičarske 2026/27. godine, s obzirom na to da je prolazio kroz dug proces oporavka nakon operacije leđa obavljene u junu. Iako su prve procene govorile da bi mogao da se priključi ekipi već na otvaranju trening kampa, rehabilitacija se odužila, pa je medicinski tim insistirao na maksimalnom oprezu.

Kako bi proverili u kakvom je fizičkom stanju i vratili mu osećaj za igru, čelnici Oklahome su ga tokom prethodnih sedam dana poslali u G-ligu. Tamo je odigrao dva kontrolna meča sa ograničenom minutažom (po jedno poluvreme na svakom duelu), što je očigledno bilo sasvim dovoljno da stručni štab proceni kako je spreman za povratak na najveću pozornicu.

Za dvadesetjednogodišnjeg srpskog košarkaša naredni meseci nose posebnu težinu i predstavljaju prekretnicu u karijeri. Budući da Tanderi nisu aktivirali timsku opciju za produžetak saradnje na sezonu 2027/28, Topić će narednog leta izaći na tržište kao neograničeno slobodan agent. Samim tim, svaki minut koji od ovog trenutka provede u igri biće mu dragocena prilika da dokaže svoj kvalitet i izbori se za novi NBA ugovor.