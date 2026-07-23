Foto: Star Sport
Foto: Star Sport

UŽIVO: Partizan - Una Štrasen 0:0

čet. 23.07.26. | 19:51

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 2.KOLO:

PARTIZAN - UNA ŠTRASEN (21.00)

Stadion: Partizana
Kapacitet: oko 20.000
Sudija: Danijar Sahi (Kazahstan)

PARTIZAN (4-1-4-1): Krunić - Roganović, Milić, Mitrović, Samson - Zeković - Sek, Ugrešić, Vukotić, Zubairu - Kojzek.

UNA ŠTRASEN (3-5-2): Ozdžan - Gej, Agović, Hol - Delorg, Natami, Rastoder, Šejnmec, Mire - Perez, Seje.

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Saša Ilić
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