Foto: Star Sport
UŽIVO: Partizan - Una Štrasen 0:0
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čet. 23.07.26. | 19:51
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 2.KOLO:
PARTIZAN - UNA ŠTRASEN (21.00)
Stadion: Partizana
Kapacitet: oko 20.000
Sudija: Danijar Sahi (Kazahstan)
PARTIZAN (4-1-4-1): Krunić - Roganović, Milić, Mitrović, Samson - Zeković - Sek, Ugrešić, Vukotić, Zubairu - Kojzek.
UNA ŠTRASEN (3-5-2): Ozdžan - Gej, Agović, Hol - Delorg, Natami, Rastoder, Šejnmec, Mire - Perez, Seje.
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Saša Ilić
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