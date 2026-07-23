Partizanu Kazahstan nešto bliži od Litvanije
Vreme čitanja: 3min | čet. 23.07.26. | 19:27
Tobol izborio remi protiv Panevežisa, ali bio bolji tim – 1:1
Na žrebu u ponedeljak Partizan je saznao da će ako eliminiše Unu Štrasen ići ili u Litvaniju ili u Kazahstan, a posle večerašnjih utakmice put na krajnji istok deluje kao realnija varijanta za crno-bele.
Tobol je kao gost izborio remi protiv Panevežisa, a bio je, ukupno gledano, bolji tim – 1:1. Kazahstanci su promašili i penal sredinom drugog poluvremena, dok su imali gol zaostatka. Sve to kada se sabere, uz prednost domaćeg terena koji će imati tim iz Koštanjija, utisak je da su Partizanu, ukoliko prođe Unu Štrasen, veće šanse da igra protiv Tobola.
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Panevežis je gol postigao u 45. minutu, strelac je bio Sejdina Keita, defanzivac iz Senegala, koji je maltene celu karijeru proveo u zemljaka Baltika. Vezista Tobola Aškat Tagibergen promašio je penal u 60. minutu. Ipak, to nije pokolebalo Kazahstance, koji su nastavili da napadaju i to im se isplatilo četiri minuta pre kraja kada je crnogorski internacionalac Nemanja Cavnić doneo izjednačenje.
U domaćem sastavu srpski fudbaler Marko Bačanin, nekadašnji igrač Napretka, Javora, Vojvodine, Slobode, ušao je u igru u drugom poluvremenu. A, Uroš Milanović, napadač Tobola, koji je u Srbiji branio boje Radničkog iz Niša, Radnika, TSC-a, bio je u startnoj postavi.
Veliko iznenađenje desilo se u Prištini, gde je Hibernijan, koji je prošlog leta eliminisao Partizan u kvalifikacijama za Ligu konferencije, danas izgubio od Mališeve sa 2:0.
Austrija iz Beča je praktično završila posao oko prolaza dalje, jer je kao gost slavila protiv Liepaje u Letoniji sa 2:0. Aleksandar Dragović je bio starter u austrijskom timu, ali je izašao iz igre na poluvremenu.
LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)
Utorak
Geterborg - Levadija 1:2 (0:2)
Florijana - Drita 1:1 (0:0)
Bisen - Đer 2:6 (1:3)
Sreda
Nefči - Dinamo Minsk 2:4 (2:1)
Bohemijans - Balkani 2:1 (0:1)
Bašakšehir - Inter Turku 1:1 (0:1)
Vardar - Riga 2:3 (1:2)
Spartak Trnava - CSKA Sofija 0:0
Železničar Pančevo - Braga 0:1 (0:0)
Četvrtak
Mališeva - Hibernijan 2:0 (1:0)
Alaškert - Kluž 1:1 (1:0)
Liepaja - Austrija 0:2 (0:1)
Panevežis - Tobol 1:1 (1:0)
Debrecin - Pjunik U TOKU
Dila Gori - Apolon U TOKU
Flora - TNS U TOKU
HJK Helsinki - Kolerajn U TOKU
Paide - Zira U TOKU
AEK Larnaka - Beitar Jerusalim U TOKU
Dunajska Streda - Velež U TOKU
Rakov - Valeta U TOKU
RFS - Vestri U TOKU
BATE Borisov - Sion U TOKU
Dinamo Tbilisi - Žalgiris U TOKU
Santa Koloma - Rapid Beč U TOKU
GAIS - Nordsjilend U TOKU
Vitebsk - Sutjeska U TOKU
Univerzitatea Kluž - Bran U TOKU
Zimbru - Noa U TOKU
Vaduz - Atletik Eskaldes U TOKU
19.45: (1,33) FCSB (4,70) Auda (8,50)
20.00: (2,85) Aluminij (3,30) Dinamo Tirana (2,35)
20.00: (5,60) Pakš (3,90) Panatinaikos (1,55)
20.00: (4,20) Polisja Žitomir (3,45) Kopenhagen (1,80)
20.00: (2,90) Varaždin (3,30) Jablonec (2,30)
20.00: (5,25) Vojvodina (3,85) Ajaks (1,58)
20.30: (1,42) Borac (4,30) Petrokub (7,00)
20.30: (2,90) Hapoel TA (3,05) Ludogorec (2,45)
20.30: (3,80) LNZ Čerkasi (3,30) Gent (1,95)
20.30: (1,17) Lugano (6,25) Dukađini (15,0)
20.30: (2,60) Žilina (3,30) Katovice (2,35)
20.45: (1,78) Bravo (3,50) Škendija (4,30)
20.45: (1,17) Madervel (6,50) Toršavn (14,0)
20.45: (1,17) Rijeka (6,50) Deri Siti (14,0)
20.45: (3,40) Runavik (3,65) Koper (1,95)
20.45: (1,45) Šelburn (4,00) Kalju (7,00)
21.00: (1,25) Partizan (5,70) UNA Strasen (9,50)
21.00: (2,25) Stjarnen (3,45) Ilves (2,90)
21.15: (2,25) Valur (3,30) Zrinjski (3,00)
*** kvote su podložne promenama