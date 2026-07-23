Partizanu Kazahstan nešto bliži od Litvanije

Panevežis je gol postigao u 45. minutu, strelac je bio Sejdina Keita, defanzivac iz Senegala, koji je maltene celu karijeru proveo u zemljaka Baltika. Vezista Tobola Aškat Tagibergen promašio je penal u 60. minutu. Ipak, to nije pokolebalo Kazahstance, koji su nastavili da napadaju i to im se isplatilo četiri minuta pre kraja kada je crnogorski internacionalac Nemanja Cavnić doneo izjednačenje.

U domaćem sastavu srpski fudbaler Marko Bačanin, nekadašnji igrač Napretka, Javora, Vojvodine, Slobode, ušao je u igru u drugom poluvremenu. A, Uroš Milanović, napadač Tobola, koji je u Srbiji branio boje Radničkog iz Niša, Radnika, TSC-a, bio je u startnoj postavi.

Veliko iznenađenje desilo se u Prištini, gde je Hibernijan, koji je prošlog leta eliminisao Partizan u kvalifikacijama za Ligu konferencije, danas izgubio od Mališeve sa 2:0.

Austrija iz Beča je praktično završila posao oko prolaza dalje, jer je kao gost slavila protiv Liepaje u Letoniji sa 2:0. Aleksandar Dragović je bio starter u austrijskom timu, ali je izašao iz igre na poluvremenu.

LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Geterborg - Levadija 1:2 (0:2)

Florijana - Drita 1:1 (0:0)

Bisen - Đer 2:6 (1:3)

Sreda

Nefči - Dinamo Minsk 2:4 (2:1)

Bohemijans - Balkani 2:1 (0:1)

Bašakšehir - Inter Turku 1:1 (0:1)

Vardar - Riga 2:3 (1:2)

Spartak Trnava - CSKA Sofija 0:0

Železničar Pančevo - Braga 0:1 (0:0)

Četvrtak

Mališeva - Hibernijan 2:0 (1:0)

Alaškert - Kluž 1:1 (1:0)

Liepaja - Austrija 0:2 (0:1)

Panevežis - Tobol 1:1 (1:0)

Debrecin - Pjunik U TOKU

Dila Gori - Apolon U TOKU

Flora - TNS U TOKU

HJK Helsinki - Kolerajn U TOKU

Paide - Zira U TOKU

AEK Larnaka - Beitar Jerusalim U TOKU

Dunajska Streda - Velež U TOKU

Rakov - Valeta U TOKU

RFS - Vestri U TOKU

BATE Borisov - Sion U TOKU

Dinamo Tbilisi - Žalgiris U TOKU

Santa Koloma - Rapid Beč U TOKU

GAIS - Nordsjilend U TOKU

Vitebsk - Sutjeska U TOKU

Univerzitatea Kluž - Bran U TOKU

Zimbru - Noa U TOKU

Vaduz - Atletik Eskaldes U TOKU

19.45: (1,33) FCSB (4,70) Auda (8,50)

20.00: (2,85) Aluminij (3,30) Dinamo Tirana (2,35)

20.00: (5,60) Pakš (3,90) Panatinaikos (1,55)

20.00: (4,20) Polisja Žitomir (3,45) Kopenhagen (1,80)

20.00: (2,90) Varaždin (3,30) Jablonec (2,30)

20.00: (5,25) Vojvodina (3,85) Ajaks (1,58)

20.30: (1,42) Borac (4,30) Petrokub (7,00)

20.30: (2,90) Hapoel TA (3,05) Ludogorec (2,45)

20.30: (3,80) LNZ Čerkasi (3,30) Gent (1,95)

20.30: (1,17) Lugano (6,25) Dukađini (15,0)

20.30: (2,60) Žilina (3,30) Katovice (2,35)

20.45: (1,78) Bravo (3,50) Škendija (4,30)

20.45: (1,17) Madervel (6,50) Toršavn (14,0)

20.45: (1,17) Rijeka (6,50) Deri Siti (14,0)

20.45: (3,40) Runavik (3,65) Koper (1,95)

20.45: (1,45) Šelburn (4,00) Kalju (7,00)

21.00: (1,25) Partizan (5,70) UNA Strasen (9,50)

21.00: (2,25) Stjarnen (3,45) Ilves (2,90)

21.15: (2,25) Valur (3,30) Zrinjski (3,00)

*** kvote su podložne promenama