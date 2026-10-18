SASTAVI, Železničar - Partizan: Že u napadu Parnog valjka

MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE, 12. KOLO

ŽELEZNIČAR - PARTIZAN

/18.30, TV Arena Premium 1/

Pančevo

Sportski centar Mladost

Sudija: Stefan Jeknić

ŽELEZNIČAR: Popović - Tegeltija, Vidojević, Milikić, Đuričić - Jevremović, Šekularac, Plavšić - Jovanović, Anke, Simao. Trener: Radomir Koković.

PARTIZAN: Milošević - Samson, Simić, Lima, Jurčević - Aleksić, Zeković - Čumić, Miladinović, Trifunović - Že. Trener: Saša Ilić:

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