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SASTAVI, Železničar - Partizan: Že u napadu Parnog valjka
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ned. 18.10.26. | 17:15
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MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE, 12. KOLO
ŽELEZNIČAR - PARTIZAN
/18.30, TV Arena Premium 1/
Pančevo
Sportski centar Mladost
Sudija: Stefan Jeknić
ŽELEZNIČAR: Popović - Tegeltija, Vidojević, Milikić, Đuričić - Jevremović, Šekularac, Plavšić - Jovanović, Anke, Simao. Trener: Radomir Koković.
PARTIZAN: Milošević - Samson, Simić, Lima, Jurčević - Aleksić, Zeković - Čumić, Miladinović, Trifunović - Že. Trener: Saša Ilić:
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