Saveti novog šefa Sudijske komisije: Ko se zatrči ka arbitru – žuti! Ko hoće da „pleše“ sa nama – isto žuti

Najzanimljiviji deo njegovog izlaganja ticao se nekih reakcija trenera i igrača, naročito sa nedavno okončanog Prvenstva sveta, odnosno kako bi arbitri trebalo da postupaju u navedenim situacijama. Jedna od situacija ticala se načina na koji je sudije tretirao Tomas Tuhel na klupi Engleske.

„Ovde pričam o ponašanju selektora Tuhela. Pogledajte četvrtog sudiju, mora da radi nešto. Da mu kaže da se smiri. Ako nastavi sa tim, četvrti sudija mora da objasni glavnom da je selektor previše agresivan. Mora da obavesti nekog drugog. Ovo je sa meča Belgije, gde je selektor Egipta bio previše emotivan. Gledajte šta radi trener, ne znam da li hoće da pleše sa sudijom, ali ovo nije prihvatljivo. Ako se ovo desi u Srbiji, želim da se treneru da barem žuti karton, što je logično“, predočio je De Blekere.

Među primerima koje je Belgijanac navodio nalazi se i bes reprezentativca Bosne i Hercegovine, za koji uverava da je trebalo da bude sankcionisan. Razlog što nije jeste taj što postoje drugačija tumačenja za turnire pod okriljem FIFA i one u organizaciji UEFA.

„Gledajte ovo kako ljudi trče ka sudiji posle faula. Na Svetskom prvenstvu nema žutog kartona, ali u UEFA ima. Ako ga drugi igrač ne zaustavi, otići će pravo na sudiju. To smo pričali sa klubovima, ali i sa sudijama“.

(MN Press)

Pre toga, De Blekere je govorio uopšteno o tome kako bi trebalo napraviti pomake na planu suđenja u Srbiji. Tu smo saglasni, valjda, svi.

„Važno je da imamo viziju i sudije u UEFA takmičenjima. Imali smo dosta sastanaka, između ostalog sa klubovima iz Mozzart Bet Superlige, kao i Mozzart Bet Prve lige Srbije. Takođe smo se sastali sa arbitrima koji će voditi mečeve ta dva ranga. Na ovom sastanku važno je da prenesem sve informacije koje sam dao i sudijama i klubovima, da svi imaju isti pristup. Ljudi iz medija moraju da znaju šta se radi, koja su pravila i šta je posao sudija. Da svi krenemo sa iste tačke. UEFA ne prati sva pravila kao na Mundijalu i to je stoga važno da napomenem“.

De Blekere smatra da je uloga medija u današnjem fudbalu, pa i kada su sudije u pitanju, ogromna. Edukativna, pre svega.

„Hoću da pratimo i međunarodna takmičenja i medije, jer vi novinari dajete sliku o fudbalu, o sudijama, o meni. Važno je da imamo komunikaciju i da se razumemo. Važno je da budemo samostalni, objektivni i da imamo beli papir pred sobom. Mi smo svi ambasadori Fudbalskog saveza Srbije. Vi ste ponosna nacija, hoćemo to da pokažemo svima. Sve sudije, ako odu preko, ambasadori su FSS, što je baš važno. Uvek tražim profesionalizam. Sudije mogu da greše, ali moraju da uče. Igrači prave greške, golmani prime gol, fudbaleri promaše, sudije greše, jer su ljudi. Prava stvar je ako učite iz svega toga“.

Javnosti je detaljno izložio biografiju.

„Sudija sam od 1980, a to je davno bilo. Čak 30 godina sam bio na listi FIFA, od čega deset godina u eliti, među najboljim sudijama, dva puta sam bio na Svetskom prvenstvu, 2006. i 2010, dva puta učesnik EP, 2004. i 2008. Prekinuo sam karijeru 2011. godine, ali sam ostao u svetu sudija. Radim kao posmatrač suđenja u UEFA, mentor sam sudijama i deo sam panela u UEFA za sudije. Sudio sam 47 mečeva u Ligi šampiona, takođe i ovde u Srbiji 2009. Bio sam akter tri finala Lige šampiona, bio sam na El Klasiku, kao i na UEFA Superkupu. Donosim dosta iskustva u Srbiju. Prethodno sam radio u Belgiji, potom sam bio šef suđenja u Azerbejdžanu. Srećan sam što mogu da radim sa vama“, predočio je Frank de Blekere, novi predsednik Sudijske komisije FSS.