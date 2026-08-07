Medojević opet u Vojvodini, ovog puta u ulozi pomoćnog trenera

Spekulisalo se da bi 35-godišnji vezista mogao da odigra još koju sezonu na Kipru, međutim, kada je stigao poziv Vojvodine i Marka Savića da se pridruži novoformiranom stručnom štabu, Novosađanin koji je već u poslednjim sezonama igračke karijere krenuo da polaže za trenersku licencu, nije oklevao.

Nedelja, 20.00: (1,40) Vojvodina (4,60) Radnik Surdulica (8,00)

Danas je Slobodan Medojević i zvanično predstavljen kao jedan od pomoćnika novog šefa struke Lala Marka Savića, koji je ovim povodom izjavio da će popularni Meda predstavljati još jaču sponu između struke i igračkog kadra.

„Za nas je od velikog značaja što se Slobodan Medojević vratio, jer može da pomogne svima nama, kao trenerima u stručnom štabu, igračima i klubu i da bude ta neka spona između stručnog štaba i igrača. Čast je i privilegija je svih nas i meni lično što je Medojević sa nama“, počeo je 42-godišnji strateg i nastavio:

„To je jedna prednost koja je neophodna za funkcionisanje ovako velikog kluba. Tu je i Peđa Kandić sa nama, kao i kondicioni treneri, ali prednost Medojevića je što poznaje i igrače i to je prednost koju smo želeli da iskoristimo“.

Posle šefa struke novinarima se obratio i Medojević koji je priznao da mu nije bilo lako da kaže zbogom igračkoj karijeri.

„Pre svega bih hteo da se zahvalim šefu i celokupnom stafu pošto su me pozvali i izrazili želju da budem deo njihovog tima. Izuzetno mi je velika čast i zadovoljstvo što sam ovde. Želeo bih da se zahvalim i predsedniku Zbiljiću koji mi je pomogao da se vratim i započnem jedno novo poglavlje. Nije lako preseći i započeti jedno novo poglavlje u životu, ali imam veliki entuzijazam i jako sam srećan što imam privilegiju da radim sa ovakvim stručnim štabom. Siguran sam da zajedno možemo da napravimo lepu priču i daćemo sve od sebe da to i ostvarimo“.

On je obrazložio svoju odluku da ipak okači kopačke o klin i prihvati funkciju pomoćnika u crveno-belom kolektivu.

„Nisam očekivao ovakav poziv. U neku ruku sam u glavi imao taj plan da kada završim igračku karijeru započnem i trenersku. Ali da će to doći tako brzo nisam očekivao. Ali, na poslednjoj utakmici protiv Novog Pazara, nekako sam osetio da je to možda kraj igračke karijere. Kada me je posle trener Savić pozvao da budem deo stručnog štaba, bio sam oduševljen i uzbuđen. Jednostavno, i u fudbalu i u životu, čovek treba da prepozna kada je prava prilika i da je iskoristi i tako je u mom slučaju. Milion posto sam siguran da sam doneo dobru odluku. Što se tiče moje uloge, poznajem grupu ovih igrača, sa nekima sam proveo godinu, sa nekima dve godine, poznajem ih u dušu i mislim da mogu da budem od pomoći u toj konekciji. Na meni je da napredujem i da se edukujem, jer je ovo jedna potpuno drugačija priča. Onaj ko ne želi da upija i uči nešto novo, taj nema preduslove da napreduje. Voljan sam i željan i veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde“, zaključio je Slobodan Medojević.

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