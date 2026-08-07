BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

KLUB BRIŽ – KORTRAJK (tip 1, kvota 1,25) – početak 20.45

Počinje najbolji šampionat Belgije, popularna Župiler liga, a branilac titule Klub Briž na svom Jan Brejdal stadionu čeka Kortrajk koji se vratio u elitu. Pre dve godine, kada su ovi klubovi poslednji put odmerili snage, tim iz Briža je pobedio u gostima sa 3:0, dok je na svom stadionu bilo 1:1.

VULVERHEMPTON – PORT VEJL (tip 1, kvota 1,23) – početak 20.45

Vukovi ove sezone žele ekspresno da se vrate u Premijer ligu. Na otvaranju sezone u Liga kupu Engleske čekaju Port Vejl, tim koji se takmiči u Ligi 1, odnosno trećem rangu takmičenja na Ostrvu.

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LEVSKI – LOKOMOTIVA PLOVDIV (tip 1, kvota 1,35) – početak 20.15

Levski je u maju prekinuo dugogodišnju vladavinu Ludogoreca, a dobro tim iz Sofije gura i u Evropi ovog leta. Obezbeđena je jesen u međunarodnim takmičenjima. U trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, bugarski prvak je u finišu slomio otpor Kairata - 1:0 pred revanš u Almatiju. U prvenstvu sve tri pobede za šampiona koji bi mogao da igra u kombinovanom sastavu, da odmori nosice pred revanš u Kazahstanu. Tim iz Plovdiva ima pobedu i dva poraza na startu prvenstva naših istočnih komšija.

SANKT PELTEN – AUSTRIJA B (tip 1, kvota 1,45) – početak 18.30

Oba tima su poražena na startu Druge lige Austrije. Tim iz glavnog grada je ove sezone ušao u ovaj rang takmičenja gde će da se kale mladi igrači i da budu na oku za ulazak u prvi tim bečkog giganta.

PEKING GUAN – ŠENDŽEN (tip 1, kvota 1,48) – početak 13.35

Loša sezona za oba kluba. Peking Guan je tek na sedmom mestu, iako i dalje daje znake života – u formi je u poslednjih mesec dana, bez poraza pet kola. Šendžen je na desetoj poziciji, sa dva neuspeha u poslednja tri kola. Gosti imaju tri boda manje od tima iz Pekinga za koji igra nekadašnji štoper Crvene zvezde Uroš Spajić.

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