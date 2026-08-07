Svi putevi vode u Rim: Od Alimpijevića u jedan od dva italijanska projekta

Maksima Roma je i dalje nepoznanica, iako polako dobija svoje obrise, baš kao i njen gradski rival. Posle trenera i nekoliko pojačanja na red je došao novi potpis za tim iz glavnog grada Italije, a radi se o Brintonu Lemaru.

Amerikanac je dobro poznato lice. Iskusni bek je prošlu sezonu proveo kod Dušana Alimpijevića u Bešiktašu, a ovdašnjoj javnosti postao je poznat još dok je u ABA ligi branio boje Cedevita Olimpije.

"Oduševljen sam što sam deo ovog projekta. Ovo je početak nečeg velikog i nadam se da ćemo sa ponosom predstavljati grad Rim i pružiti svoj maksimum. Želim da se zahvalim trenerima i upravi što su mi omogućili da radim nešto veliko u godinama koje dolaze", rekao je Amerikanac.