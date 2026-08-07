Svi putevi vode u Rim: Od Alimpijevića u jedan od dva italijanska projekta
Vreme čitanja: 1min | pet. 07.08.26. | 14:08
Brinton Lemar novi igrač Maksima Rome
Maksima Roma je i dalje nepoznanica, iako polako dobija svoje obrise, baš kao i njen gradski rival. Posle trenera i nekoliko pojačanja na red je došao novi potpis za tim iz glavnog grada Italije, a radi se o Brintonu Lemaru.
Amerikanac je dobro poznato lice. Iskusni bek je prošlu sezonu proveo kod Dušana Alimpijevića u Bešiktašu, a ovdašnjoj javnosti postao je poznat još dok je u ABA ligi branio boje Cedevita Olimpije.
"Oduševljen sam što sam deo ovog projekta. Ovo je početak nečeg velikog i nadam se da ćemo sa ponosom predstavljati grad Rim i pružiti svoj maksimum. Želim da se zahvalim trenerima i upravi što su mi omogućili da radim nešto veliko u godinama koje dolaze", rekao je Amerikanac.
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Epizoda u Bešiktašu nije prošla onako kako se očekivalo. Jeste Lemar dobijao prostor, ali je bio igrač uloge i ništa više od toga. U Evrokupu je prosečno beležio 9,6 poena, 1,7 skokova i 2,1 asistenciju. Jedan od dva kluba iz Rima se već neko vreme spominjao kao potencijalna destinacija za Lemara, a sada je potpis i ozvaničen. Od njega se očekuju poeni, kao i uloga sekundarnog kreatora, ali i iskustvo iz evropskih takmičenja.
Kada je reč o ostalim potpisima Maksima Rome, tim iz glavnog grada Italije odlučio se da na mesto glavnog trenera postavi Matea Koteliija, dok su, uz Lemara, kao nigrači promovisani Zavijer Mur, Met Rajan i nekadašnji hrvatski reprezentativac Miro Bilan.