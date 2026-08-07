Buongiorno Italia: De Brujne centar Alegrijevog Napolija

Danski napadač bi trebalo najviše da profitira od osveženog izdanja De Brujna , imajući u vidu njegov kapacitet da pronalazi svoje saigrače u prostoru, o čemu svedoči 177 asistencija na 422 meča u dresu Sitija. „Igrati sa Kevinom je jednostavno, dovoljno je napadati prazan prostor jer znaš da će te njegova lopta, pre ili kasnije, pronaći“, rekao je Hojlund .

Alegri je imao prvobitnu nameru da igra sa Napolijevom klasičnom formacijom 4-3-3, ali je zbog De Brujna nameran da proba i formaciju 4-2-3-1, odnosno da kombinuje te dve varijante budući da je De Brujnova prirodna pozicija iza prvog špica Hojlunda .

Prvi zadatak je rad na ulasku u formu De Brujna i rad bez lopte koji bi trebalo da ojača fizičku strukturu Belgijanca s ciljem preventivnog delovanja protiv povreda. Napoli u sledećoj sezoni ponovo igra na dva fronta i nakon brukanja u prošlogodišnjem izdanju Lige šampiona sa Konteom na klupi (Napoli je završio grupnu fazu na 30. mestu), imperativ je da se stigne najmanje do osmine finala. U tom kontekstu se očekuje mnogo od iskustva De Brujna u Ligi šampiona.

Pojavljivanje De Brujna na proslavi stotog rođendana Napolija prošlog vikenda, uz posledično autoskraćivanje odmora i anticipiranje povratka u Napulj sa porodicom, samo su dodatno učvrstili poziciju nekadašnjeg asa Mančester Sitija. S druge strane, Alegri dolazi iz sezone u kojoj je produžio karijeru Luke Modrića , šest godina starijeg od De Brujna . Maks u Kevinu vidi neku vrstu svetionika igre Napolija u sledećoj sezoni, tačku oslonca i samopouzdanja.

Promena na klupi Azura, rešenost Kevina da u Napulju ostavi dubok trag, De Laurentisov inat da dokaže da je bio u pravu oko De Brujna i neupitna naklonost navijača Napolija, uprkos svemu, prema Belgijancu, gotovo su savršeni preduslovi za promenu trenda.

Nisu svi Belgijanci isti. Lukaku, kao što smo već pisali, pravi velike probleme Napoliju. Svojim ponašanjem onemogućava klub da na vreme reši pitanje napadačkog reda. Big Rom je odbio ponude, zasad, iz SAD i Turske jer se nada da bi mogao da pronađe neke unosnije destinacije u Evropi, a da bi se to dogodilo neophodno je da čeka završnicu prelaznog roka.

Sportski direktor Đovani Mana je bacio oko na Gabrijela Žesusa koji bi mogao da napusti Arsenal. Međutim, da bi realizovao taj ambiciozan plan, prethodno mora da reši rebus Lukaku i da proda Langa (Ajaks izgleda najzainteresovaniji).

PIO ESPOZITO MORA DA SE PROBUDI

Pio Espozito (©Reuters)

Letnje prijateljske utakmice su specifične i ne mogu da budu uzimane kao dokaz bilo za pozitivne ili negativne sudove, ali predstavljaju neku vrstu indikacije. U tom smislu, smernice koje dolaze sa priprema Intera ukazuju da bi Pio Espozito i Boni morali značajno da podignu nivo forme do početka prvenstva, tim pre što je Kristijan Kivu već stavio do znanja da će u prva dva kola upravo Pio i Boni biti starteri u timu šampiona Italije.

Lautaro Martinez i Markus Tiram se vraćaju tek za sedam dana s odmora nakon Mundijala i neće biti dovoljno spremni da igraju 70 i više minuta. Istovremeno, sezona je dugačka i Inter u ovoj ne sme da napravi kiks kao u prethodnoj - da izađe iz Lige šampiona u februaru ili ranije. U prevodu, neophodna je maksimalna prevencija od povreda, posebno kada se radi o Lautaru Martinezu.

Espozito je u prvoj sezoni u Seriji A postigao sedam golova i upisao tri asistencije. Nije loše za debitanta, ali u ovoj je potreban veliki kvalitativan skok, barem duplo više golova i asistencija. Velika nada italijanskog fudbala će morati da nauči da nosi teret odgovornosti jer se od njega ne očekuje samo da nosi Inter na svojim plećima već i italijansku reprezentaciju.

Kivua posebno raduje učinak i pristup radu Nikoloa Barele. Zamenik kapitena Intera je u odsustvu Lautara Martineza u potpunosti preuzeo lidersku ulogu, kako na terenu tako i van njega, potvrđujući ulogu nosećeg stuba Intera.

Što se tiče prelaznog roka, Inter i dalje muku muči da pronađe desnog spoljnog, ali i levog spoljnog koji bi bio rezerva Dimarku. U suštini, iznenađuje Kivuovo interesovanje za Džonsa iz Liverpula i postavlja se pitanje zašto bi Inter potrošio 40 miliona evra za deo terena koji je u potpunosti pokriven i starterima i rezervama dok ima nepopunjenu formaciju na bokovima: startera na desnom i rezervu na levom?

Podsetimo, osim startne trojke Barela, Čalhanoglu, Žjelinski, Inter raspolaže na sredini terena sa iskusnim Mhitarjanom, mladim lavovima Stankovićem i Sučićem, plus Fratezi i Dijuf, a tu je i supertalentovani Luka Topalović.

U međuvremenu, Pavar blokira dolazak Romera iz Totenhema. Francuz želi da ostane u Milanu i izbori se za mesto startera. Sa Pavarom, Bisekom, Akanđijem, Stonsom, Bastonijem i Karlosom Augustom, svih šest mesta u odbrani su popunjeni, tako da nema mnogo smisla potrošiti 50 miliona evra na Romera.

BREMER I LEAO BI DA OSTANU

Rafael Leao (©Reuters)

Glejson Bremer i Rafa Leao nisu ispunili očekivanja i novac koji su Juventus i Milan uložili u njih. Uz to, treneri Spaleti i Amorim smatraju da bi na njihovim mestima mogli da imaju korisnije igrače nego što su oni. Da se razumemo, i Spaleti i Amorim smatraju da su Bremer i Leao odlični igrači, ali da na pozicijama koje okupiraju njima trebaju drugi profili igrača.

Međutim, plate dvojice fudbalera i imperativ Juventusa i Milana da zarade barem 50 miliona od njihove prodaje otežavaju dodatno posao uprava dva kluba da ih udome u nekim drugim sredinama.