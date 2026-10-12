Savić će biti na slatkim mukama: Stefan Stanisavljević je profil modernog napadača i gladan je

Još jedan primer koliko ovdašnja fudbalska, ali i sportska javnost generalno, ima kratko pamćenje. Stanisavljević je blistao u dresu Novog Pazara, za koji je prošle sezone upisao osam golova i tri asistencije na 22 utakmice, da bi onda sve to kao gumicom izbrisala jedna tvrdoglava povreda leđa.

Napadač visok 193 centimetra donedavno je trčao krugove pored terena u SC „Vujadin Boškov“, u sklopu procesa oporavka koji je dosadio i samom igraču, toliko da je počeo da gubi strpljenje. U jednom trenutku činilo se da ni Vojvodina, na čelu sa novim strategom Markom Savićem, ne računa ozbiljno na mladog rekonvalescenta, iako je šef struke Stare dame u svojim obraćanjima uveravao da nije zaboravio na momka iz Jagodine i „da je on baš profil napadača koji odgovara njegovom sistemu“.



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Savić je bio oprezan sa Stanisavljevićem, dok je korpulentni centarfor nestrpljivo čekao svoju priliku. Protiv IMT-a, uoči reprezentativne pauze, kockice su se konačno poklopile, pa je dobio svojih — bukvalno — 10 minuta u dresu Vojvodine.

Juče na Čairu to je već bilo pola sata igre, a Stanisavljević je na najbolji način uzvratio poverenje 42-godišnjeg trenera. Jeste mu Zukić u Nišu idealno namestio stopostotnu šansu, pa je Vošinom špicu ostao samo lakši deo posla — da smesti loptu u mrežu. Ipak, ovaj pogodak mogao bi da bude i te kako značajan na psihološkom planu za nekadašnjeg najboljeg strelca Javora.

Stanisavljević ima sve atribute modernog napadača — snagu, brzinu, osećaj za prostor i ubilački instinkt u šesnaestercu. Povrh svega, gladan je golova i dokazivanja. Međutim, Vojvodina na njegovoj poziciji ima i Nardina Mulahusejnovića, za koga je letos jermenskoj Noi platila 600.000 evra, kao i iskusnog Aleksu Vukanovića, te mladog Vuka Boškana.

Konkurencija je, dakle, paklena. I dok će Marko Savić i njegov stručni štab biti na slatkim mukama, jedno od gorućih pitanja na Karađorđu u narednom periodu, sada kada Vojvodini cvetaju ruže na rezultatskom planu, biće — ko je prvi napadač ekipe?

Za sada ne deluje da Mulahusejnović i Stanisavljević mogu da igraju zajedno, posebno ne u sistemu koji preferira mladi stručnjak iz Beograda. Ipak, zdrava konkurencija mogla bi da bude dodatni podsticaj i reprezentativcu Bosne i Hercegovine i Stefanu Stanisavljeviću da podignu nivo igre i nastave da napreduju. Na tome bi Vojvodina samo mogla da profitira, kako na terenu, tako i na bankovnom računu u nekom od narednih prelaznih rokova.