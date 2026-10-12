Savić će biti na slatkim mukama: Stefan Stanisavljević je profil modernog napadača i gladan je
Vreme čitanja: 3min | pon. 12.10.26. | 18:55
Mladi centarfor postigao gol posle sedam meseci posta i ponovo skrenuo pažnju superligaške javnosti
Kao da je juče bilo kada se 24-godišnjak poigravao sa celokupnom odbranom Stare dame u poslednjem porazu crveno-belih na Karađorđu. Ali ne, bilo je to 21. februara, kada je Stefan Stanisavljević, kao pozajmljeni igrač Vojvodine, golom i asistencijom rešio susret u korist Novog Pazara (3:0). Taj „šamar“ čelnici Novosađana ozbiljno su shvatili, pa su ga već na leto vratili u Novi Sad. A juče, u pobedi Voše na niškom Čairu (4:1), napadač iz Jagodine postigao je prvi gol posle 217 dana, ujedno i prvenac u dresu Lala.
Koliko je ovaj pogodak značio momku koji je prošao sve rangove srpskog fudbala i promenio čak 10 klubova, najbolje se videlo po iskrenoj reakciji nakon gola. Zagrlio je asistenta Dejana Zukića, a kapiten Lala odmah je prepoznao koliko je taj trenutak emotivan za mlađeg saigrača. Nekome ko nije izbliza pratio razvojni put, ali i prethodnih pola godine u karijeri Stefana Stanisavljevića, možda nije bilo jasno zbog čega je gol proslavio s toliko emocija. Ipak, špic koji je u julu 2025. potpisao za Vojvodinu prošao je put od apsolutnog hita Mozzart Bet Superlige do gotovo zaboravljenog igrača za svega nekoliko meseci.
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Još jedan primer koliko ovdašnja fudbalska, ali i sportska javnost generalno, ima kratko pamćenje. Stanisavljević je blistao u dresu Novog Pazara, za koji je prošle sezone upisao osam golova i tri asistencije na 22 utakmice, da bi onda sve to kao gumicom izbrisala jedna tvrdoglava povreda leđa.
Napadač visok 193 centimetra donedavno je trčao krugove pored terena u SC „Vujadin Boškov“, u sklopu procesa oporavka koji je dosadio i samom igraču, toliko da je počeo da gubi strpljenje. U jednom trenutku činilo se da ni Vojvodina, na čelu sa novim strategom Markom Savićem, ne računa ozbiljno na mladog rekonvalescenta, iako je šef struke Stare dame u svojim obraćanjima uveravao da nije zaboravio na momka iz Jagodine i „da je on baš profil napadača koji odgovara njegovom sistemu“.
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Savić je bio oprezan sa Stanisavljevićem, dok je korpulentni centarfor nestrpljivo čekao svoju priliku. Protiv IMT-a, uoči reprezentativne pauze, kockice su se konačno poklopile, pa je dobio svojih — bukvalno — 10 minuta u dresu Vojvodine.
Juče na Čairu to je već bilo pola sata igre, a Stanisavljević je na najbolji način uzvratio poverenje 42-godišnjeg trenera. Jeste mu Zukić u Nišu idealno namestio stopostotnu šansu, pa je Vošinom špicu ostao samo lakši deo posla — da smesti loptu u mrežu. Ipak, ovaj pogodak mogao bi da bude i te kako značajan na psihološkom planu za nekadašnjeg najboljeg strelca Javora.
Stanisavljević ima sve atribute modernog napadača — snagu, brzinu, osećaj za prostor i ubilački instinkt u šesnaestercu. Povrh svega, gladan je golova i dokazivanja. Međutim, Vojvodina na njegovoj poziciji ima i Nardina Mulahusejnovića, za koga je letos jermenskoj Noi platila 600.000 evra, kao i iskusnog Aleksu Vukanovića, te mladog Vuka Boškana.
Konkurencija je, dakle, paklena. I dok će Marko Savić i njegov stručni štab biti na slatkim mukama, jedno od gorućih pitanja na Karađorđu u narednom periodu, sada kada Vojvodini cvetaju ruže na rezultatskom planu, biće — ko je prvi napadač ekipe?
Za sada ne deluje da Mulahusejnović i Stanisavljević mogu da igraju zajedno, posebno ne u sistemu koji preferira mladi stručnjak iz Beograda. Ipak, zdrava konkurencija mogla bi da bude dodatni podsticaj i reprezentativcu Bosne i Hercegovine i Stefanu Stanisavljeviću da podignu nivo igre i nastave da napreduju. Na tome bi Vojvodina samo mogla da profitira, kako na terenu, tako i na bankovnom računu u nekom od narednih prelaznih rokova.