Stameni centar dominirao u Italiji, sada stiže u Valensiju
Vreme čitanja: 2min | pet. 07.08.26. | 14:31
Omar Balo postaje Slepi miš, ali prvo ide na pozajmicu
Burno leto u Valensiji se nastavlja, odlascima i dolascima. Još malo pa je kompletiran tim Ćavija Alberta, koji je preuzeo trenersku palicu od Pedra Martineza, a dok se čeka još neko dobro pojačanje, izgleda da se rešavaju stvari za budućnost. Možda i jedan transfer koji je u ovom trenutku manje bitan, ali valja pomenuti da je završen još jedan posao.
Iz italijanskog Kantua stiže 24-godišnji centar Omar Balo, reprezentativac Malija. Kako prenosi "BasketNews", posao se privodi kraju, mada će naredne sezone stamena petica negde na pozajmicu da se još malo iskali. Svakako, potpisaće višegodišnji ugovor.
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Centar iz Malija prošle sezone bio je jedan od najzanimljivijih igrača italijanskog prvenstva, pošto je igrao odlično za Kantu. Tokom sezone u domaćem šampionatu je prosečno beležio 10,9 poena, 8,2 skoka i 1,1 blokadu za 25 minuta po utakmici, uz sjajan procenat šuta iz igre od 66 odsto.
Posebno se istakao protiv timova iz Evrolige. Protiv Virtusa iz Bolonje zabeležio je 23 poena, deset skokova, tri ukradene lopte i blokadu. Ubrzo nakon toga blistao je i protiv Olimpije iz Milana, kojoj je ubacio 21 poen uz 12 skokova.
Podsećamo, ovog leta Valensiju su napustili Žan Montero, Ćabi Lopez Arostegi, Brekston Ki, Darijus Tompson, Isak Noges, Haime Pradilja, Serhio de Larea, Brankou Badio i Met Kostelo. Španski tim za sada su pojačali Ti Džej Šorts, Muhamed Gej, Mario Sent Superi, Dilan Osetkovski, Gonzalo Korbalan, Lukas Mari i Armoni Bruks, koji je stigao na pozajmicu iz Asvela.
Pominje se da bi još mogli da dođu Trendon Votford i Eli Endiaje.