Đoan Garsija u autu zbog meniskusa, ali se Livakoviću ne otvara prostor u Barsi

Zasigurno neće braniti protiv Sevilje u Primeri, a potom sledi pauza u klupskoj sezoni zbog reprezentativnih akcija. Moći će na miru da zaleči povredu i ukoliko sve bude u najboljem redu – brzo će na teren. Ohrabrujuće vesti stigle su Hansiju Fliku i njegovom stručnom štabu, kao i španskom reprezentativcu, osvajaču Mundijala.

Ustanovljeno je naprsnuće meniskusa kod Đoana Garsije . Dobra stvar je ta što se ne radi o levom kolenu, njega je operisao i dva meseca nije bio u stanju da brani. Sada je povredio desno, a prva procena je takva da će u autu biti oko tri sedmice, što znači da neće mnogo propustiti.

Kako zbog povrede neće biti duži vremenski period van protokola, to znači i da rezervne opcije neće dobiti bogzna kakvu šansu. Pred kraj letnjeg prelaznog roka na Kamp Nou stigao je hrvatski golman Dominik Livaković, još nije upisao debitantski nastup i, upkos povredi Đoana Garsije, prostor mu se neće otvoriti. Ne samo zato što će pauza biti kratka…

Hansi Flik ima jasnu hijerarhiju i po njoj je Dominik Livaković treći golman, a drugi je Vojćeh Ščensni. Poljak će stati među stative protiv Sevilje, kao i u duelu sa Rasing Santanderom. Iskusniji je i ima duži staž, veruje mu nemački strateg više nego Hrvatu, iako je napravio veliki kiks u prošlom kolu kada je zamenio „jedinicu“ katalonskog kluba. Spetljao se i dopustio je Jasiru Zabiriju da mu ukrade loptu u petercu i pošalje u prazan gol.

Jedan deo navijača nije baš najsrećniji što će stati na gol-crtu protiv Sevilje, međutim, moraće to da svare i nadaju se da Vojćeh Ščensni neće imati novi ispad. Hansi Flik je taj koji odlučuje i on je za Poljaka među stativama.