Hvan ni na petoj utakmici Porta nije bio starter
Vreme čitanja: 2min | sub. 29.08.26. | 21:52
Korejac na gostovanju Akademiku zaigrao od 60. minuta, kada su Zmajevi već postavili konačan rezultat u 4. kolu Primeire – 3:0 (3:0)
Trener Porta Frančesko Farioli je lično insistirao ovog leta na tome da se od Fajenorda kupi In Bom Hvan za 4.500.000 evra. Nekadašnji vezista Crvene zvezde je bio želja Italijana i ranije, konačno su se sklopile kockice da njih dvojica sarađuju. Očekivalo se zbog toga da će Hvan brzo dobiti bitnu ulogu na Dragau, ali na početku nove sezone ne samo da se to još nije desilo, nego 29-godišnjak nijednom još nije zaigrao kao starter!
To se nije promenilo ni ove subote, kada je Porto u 4. kolu Primeire gostovao novom prvoligašu Akademiku iz Vizeua. Aktuelni šampion Portugalije je lako došao do bodova, slavio je sa 3:0 (3:0), a Hvan je u igru ušao tek u 60. minutu, kada je sve već bilo rešeno.
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Ovog puta prednost u odnosu na Korejca imali su Gabri Veiga, Dominikanac Pablo Rosario i 20-godišnji Danac Viktor Froholt. Veiga je u 20. minutu bio strelac drugog gola. Ovo je čak bila utakmica na kojoj je nekadašnji ljubimac zvezdaša imao najveću minutažu od početka sezone.
16.30: (2,35) Nasional (3,40) Estrela Amadora (3,00) MR
U Superkupu Portugalije protiv Torensea (1:0) je odigrao 17 minuta, na premijeri u Primeiri je ostao na klupi. Protiv Rio Avea (2:0) je odigrao 24 minuta, a uprkos asistenciji na tom meču protiv Aruke (2:0) u narednom kolu gledali smo ga svega 14 minuta.
Očekuje se ipak da Hvan dobije više prostora na terenu kada Porto započne borbu na još jednom, onom elitnom frontu. Vrlo brzo će početi i Liga šampiona...
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PRIMEIRA, 4. KOLO
Petak
Rio Ave - Sporting 0:4 (0:4)
/Gonsalveš 5, Katamo 19, Suarez 26, 37/
Subota
Alverka – Santa Klara 1:1 (0:0)
/Semedo 69 – Brener 87/
Aruka – Maritimo 2:1 (1:1)
/Van E 44, Barbero 55 – Tedžon 27/
Akademiko – Porto 0:3 (0:3)
/Silva 5, Veiga 20, Gomeš 38/
Nedelja
16.30: (2,35) Nasional (3,40) Estrela Amadora (3,00) MR
19.00: (2,40) Kasa Pija (3,10) Moreirense (3,20) MR
21.30: (2,20) Famalikao (3,30) Žil Visente (3,40) MR
Ponedeljak
21.15: (1,17) Benfika (8,00) Estoril (14,0) MR
21.45: (1,75) Braga (3,60) Vitorija Gimarais (4,90) MR
*** kvote su podložne promenama / MR - Mozzart Relax