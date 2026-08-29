Hvan ni na petoj utakmici Porta nije bio starter

Trener Porta Frančesko Farioli je lično insistirao ovog leta na tome da se od Fajenorda kupi In Bom Hvan za 4.500.000 evra. Nekadašnji vezista Crvene zvezde je bio želja Italijana i ranije, konačno su se sklopile kockice da njih dvojica sarađuju. Očekivalo se zbog toga da će Hvan brzo dobiti bitnu ulogu na Dragau, ali na početku nove sezone ne samo da se to još nije desilo, nego 29-godišnjak nijednom još nije zaigrao kao starter!

To se nije promenilo ni ove subote, kada je Porto u 4. kolu Primeire gostovao novom prvoligašu Akademiku iz Vizeua. Aktuelni šampion Portugalije je lako došao do bodova, slavio je sa 3:0 (3:0), a Hvan je u igru ušao tek u 60. minutu, kada je sve već bilo rešeno.