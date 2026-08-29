Dinamu škripalo i u Puli, Istra dva puta vodila

U lošem je ritmu Dinamo i to se potvrdilo još jednom. Nakon eliminacije iz Lige šampiona (poraz od Viking u Stavangeru u sredu), hrvatski prvak upisao je i prvi kiks u domaćem prvenstvu. Istra je u Puli uspela da osvoji bod protiv Modrih (2:2), čime je još jednom zastala kao kost u grlu rekordnom šampionu.

Mario Kovačević nije uspeo da podigne svoje momke posle Norveške. Svestan koliko je Dinamu svako gostovanje na stadionu Aldo Drosina neprijatno, iskusni stručnjak izostavio je iz startnih 11 samo Mihu Zajca i Skota Mekenu, zaigrao, dakle, gotovo u najjačem sastavu, međutim ni to nije moglo da garantuje trijumf. Štaviše, celom plenu mnogo je bliži bio domaćin.