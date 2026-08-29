Dinamu škripalo i u Puli, Istra dva puta vodila
Vreme čitanja: 2min | sub. 29.08.26. | 21:52
Prevljak za bod Modrih u finišu utakmice...
U lošem je ritmu Dinamo i to se potvrdilo još jednom. Nakon eliminacije iz Lige šampiona (poraz od Viking u Stavangeru u sredu), hrvatski prvak upisao je i prvi kiks u domaćem prvenstvu. Istra je u Puli uspela da osvoji bod protiv Modrih (2:2), čime je još jednom zastala kao kost u grlu rekordnom šampionu.
Mario Kovačević nije uspeo da podigne svoje momke posle Norveške. Svestan koliko je Dinamu svako gostovanje na stadionu Aldo Drosina neprijatno, iskusni stručnjak izostavio je iz startnih 11 samo Mihu Zajca i Skota Mekenu, zaigrao, dakle, gotovo u najjačem sastavu, međutim ni to nije moglo da garantuje trijumf. Štaviše, celom plenu mnogo je bliži bio domaćin.
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Dva puta je Istra vodila večeras. Za 1:0 pogodio Hamza Jaganjac u 14, za 2:1 Dukan Ahmeti u 29. minutu. Ovaj potonji je i pripremio prvi pogodak, tako spada u najzapaženije aktere utakmice. Ponajbolji kod gostiju bio je Dion Drena Beljo, strelac sredinom prvog dela za 1:1, a onda asistent na šest minuta pre kraja, kada je Smail Prevljak postavio konačnih 2:2.
Ponovo je odbrana bila slabiji deo Dinamovog sastava. Falilo je žustrine, dinamike, deluje i volje. Očito da govor predsednika Zvonimira Bobana u svlačionici, o kom se pislo u hrvartskim medijima poslednjih dana, nije urodio plodom.
Zagrepčane idućeg vikenda očekuje meč sa Goricom kod kuće, onda ide Kup Hrvatske (trećeligaš Bedem iz Ivankova), gostovanje Osijeku, pa start u Ligi Evrope - u Maksimir za početak stiže Bajer Leverkuzen, 16. septembra.